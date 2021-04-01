大宗商品進入超級週期 通膨再成亮點

文．洪寶山

美國十年期公債殖利率衝到三月十九日的1.74%後，暫時拉回到1.6%附近，在聯準會FOMC會議之後，美債殖利率飆升與通膨議題退出了新聞媒體頭條版面，但不代表這個風險已經解除，甚至有可能因為重達二二．四萬噸，可容納二萬個貨櫃的長榮「長賜號(Ever Given)」擱淺蘇伊士運河而釀成新一輪的通膨上升威脅。

蘇伊士運河全長一百二十英里，是連接東西方的重要中轉站。這條通道佔據了世界海運貿易的12%，每天有五十艘、每年有兩萬艘船隻經過這裡，運送從石油和天然氣到機器零件和消費品的一切物品。

蘇伊士運河堵塞 油輪包租費率攀升

5~10%的海運石油是通過蘇伊士運河運輸的，目前每天承載的石油運輸量約為二百萬桶。這意味著長賜號每滯留運河一天，每天就要再延遲至少二百萬，甚至到五百萬桶石油的運輸。與此同時，該運河也是全球約8%的液化天然氣(LNG)的中轉站，長期中斷可能會影響主要流向歐洲市場的天然氣流量。

不過，人們更擔心的是長久依賴穩定的亞洲進口的歐洲企業，包括汽車製造商在內的歐洲製造商不囤積零組件。蘇伊士運河西行的運輸量約為每天五十一億美元，東行的運輸量約為每天四十五億美元。自首次出現堵塞以來，部分地區的油輪包租費率已經攀升。現在要通過蘇伊士運河運送一百萬桶原油，每天要花費一萬七千美元，為二○二○年六月以來的最高水準。

對於一艘從中東往歐洲的超大型油輪而言，從蘇伊士運河前往荷蘭阿姆斯特丹約十一至十二天，但繞道南非好望角需四十一天，繞道所需的燃油費約每天三萬美元，而堵在蘇伊士運河等待重新通航所產生的滯期費為每天一萬五千美元到三萬美元，所以目前多數船隻選擇排隊等待。

運費上漲 運輸延遲 船期混亂

除了運費上漲，人們尤其擔心歐亞貿易的供應鏈增加延誤，簡單來說，運輸延遲可能會影響包括你在網上訂購的衣服和鞋子、咖啡、衛生紙、食品、車用晶片等所有日常東西，更不用說汽油價格也可能會上漲。

目前歐洲線每周約有二十七個航次，每周需要十三艘船舶維持運作，因運河壅堵，假設每周亞歐航線只能運行十一條船，大約需要二九七艘船舶，則單周運力將減少約15%，截至三月二十八日為止，在蘇伊士運河大苦湖北面和南面等待的船隻達四五○艘(包括八十七萬噸原油和六十七萬噸成品油)，幾乎接近原本單周的所有航班，所以即使蘇伊士運河壅堵解決，由於壅堵船舶造成船期混亂，歐洲線或出現大量空白航班。

所幸，就在台北時間三月二十八日凌晨四點多左右，是本次最大漲潮時，救援小組終於讓長賜號脫離了擱淺，這是很重要的關鍵，如果錯過這次漲潮，就得再等下次漲潮，而且不減輕重量，也無濟於事，因為蘇伊士運河最大的潮差僅二公尺，所以一旦進入到移除貨櫃計畫的話，那就不是幾周可以解決。

因為長賜號堆滿了一萬八千三百個貨櫃，移除一個船首的貨櫃，為了保持船身的平衡，就得移動到船尾再移除下一個貨櫃。同樣的，如果先移除左側的貨櫃，那麼下一個貨櫃就得對稱的移除右側的貨櫃，而具備超過二十二層樓的吊船，其實也沒有，通常情況下，可能需要直升飛機一個接一個地移走箱子，但是要先出資，每小時二萬美元，由誰出資是個協商問題。

另外，移除一個貨櫃平均要五分鐘，一天可移出二四四個，如此一來重新開放運河可能要等上數周。如今雖然長賜號已經移除，但蘇伊士運河管理局還需要時間重新將運河整理並注水，才能開放，而運河一天只能放行五十艘，而且排隊等待通行的船隻越來越多，所以如此算來，恐怕需要十至十二天才能恢復正常運行。

周轉變慢 缺櫃情況可能再次發生

大量的船舶排隊過河，持續的影響也將拉長，歐洲港口由於大量船舶集中到港也將導致港口新的壅堵，周轉變慢也會導致缺櫃的情況再次發生。疊加近期歐洲線裝載率明顯回升，甚至出現爆倉現象，歐洲線價格止跌回升的可能性很高，並且進一步帶動美洲線與亞洲線的價格止跌回升。

貨櫃航運成最大受益者 現貨運價預計上升

蘇伊士運河堵塞並非對每個人來說都是壞消息，運河較長時間的關閉將使貨櫃航運成為最大的受益者，而油輪、散裝貨運和空運也可能會出現一些更高的運價。誰受益最大？摩根大通認為是亞洲航線，認為儘管由於改道時間延長和交通壅堵加劇，燃油成本上升，但預計現貨運價會上升。從三月二十三日意外發生開始，五天的堵塞對貨櫃航運業來說基本上是可以控制的，但為了彌補損失的時間，預期航運公司將加快服務速度，增加額外的燃料成本。

在極端情況下，運河持續時間的不確定性，為有心的組織或國家創造了增加地緣政治風險的機會之窗，它們試圖最大限度地擴大對波斯灣和紅海油輪和能源基礎設施衝擊的影響，這可能導致全球貿易嚴重中斷，航運費率飆升，能源商品進一步增加，全球通膨上升，特別是上周沙烏地阿拉伯的油田設施才被襲擊。

疊加拜登正在著手推動二至三兆美元的基建財政方案，強化了市場對於大宗商品進入超級週期的預期心理，通膨這條投資主軸再次成為市場亮點，三月二十六日的基本金屬普漲，例如倫敦鋁創二年半新高，美國鋁業漲10.52%、美國鋼鐵漲11.68%、安賽樂米塔爾漲10.15%、克里夫蘭克里夫漲9.23%、紐柯鋼鐵漲8.9%等等。

三月二十六日美國十年期通膨保值公債(TIPS)損益平衡通膨率創2.3715%的八年新高，表示市場對於經濟復甦的步伐之快感到有些擔憂，未來華爾街仍會下注賭聯準會將提前退出寬鬆政策。

這起事件有個小插曲，據說美國得到情報，中國外長訪問伊朗期間，將簽定一個重要協議，於是美國派遣艾森豪威爾號航母去波斯灣震懾伊朗，三月二十八日傳出中國與伊朗簽署為期二十五年的合作協議，中國幫伊朗大搞基建、伊朗承諾以人民幣計價賣石油給中國、中國的北斗衛星支持伊朗的導彈，招招都是美國不樂見的，偏偏艾森豪威爾號航母被堵在地中海過不去波斯灣。

股市四月聚焦 領導人氣候峰會

不僅如此，三月二十六日俄羅斯三艘戰略導彈核潛艇同時完成破冰出水任務，意味著俄軍可以在幾分鐘內同時向歐洲或北美任何一個國家發射四十八枚洲際導彈，所攜帶核武器總當量是二戰的六倍，無異俄羅斯對北約組織釋出別逼人太甚的警語。

感覺上，從三月十八日至十九日的美中阿拉斯加會談開始，美國在這場大國博弈的新開局，處處遭到反嗆。四月下旬拜登邀請習近平與普丁參加領導人氣候峰會，能否在氣勢上扳回一城，相信是股市下一個話題焦點。

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