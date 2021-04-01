陳榮華：大方向對 做什麼股票都對！

文．蔡武穆

股票期貨市場闖蕩三十年的陳榮華，曾擔任美商期貨首席分析師、私募基金操盤經理人，並且在中國大陸的解盤分析闖出名號，多年來他自創一套操盤十八式在股市賺進數千萬，後來總結經驗開班授課，他說，股票是活的，不能用死規則框架活的東西，機械化的停損、停利做不好股票，最重要的關鍵在於思考邏輯和資金配置。

思考距離這個價位遠還是近

陳榮華認為操作股票是一種想法和邏輯，一般散戶動不動就停損，是造成虧損的最大原因。譬如說，台塑從一○七元跌到九十七元，按照過去的法則，散戶會在一百元停損，這時候要想，塑化股跟油價有關，會不會再回來一百多元，取決於油價會不會漲，動不動就停損，以後在反彈時，也會不敢買。

他建議投資人「要思考這個價位還會不會再回來，你是買在離這個價位遠還是近」，再來考慮是否出場還是加碼，當你發現做錯時，時間是你最好的朋友，要有耐心等待，不要怕跌。

同樣的道理用在台積電的行情，台積電曾飆到六七九元的高價，要進場的朋友，可以想想，六七九元還會不會再回來？如果沒有機會，那六百元有沒有機會？如果你認為六百元是有機會再回來，那當它跌破五七五元或五五○元時，你的想法就會不一樣，就敢進場或加碼。

看好目標價 耐心等待

又好比聯電，股價從五十九元跌到四十五元，他說明，聯電要再上五十九元比較困難，但是回到五十元還是有可能，如果在四十五元加碼，股價回升到五十元，一來一往，縮小虧損的缺口，如果單純在四十五元進場，那回升到五十元就是小賺。

他以自己投資鴻海為例，鴻海前一波股價高點在一二五元，當時他就思考這一二五元還會不會再來，看一看產業面，鴻海宣布切入電動車，是符合未來趨勢，而過年前，鴻海和日月光一樣，都出現大打底的型態，他在一○八元陸續進場，鴻海股價三月份以後開始一路墊高，即便是大盤一度從16500點重挫到15000點，鴻海仍然走自己的路，絲毫不受影響，日前最高來到一三四．五元。他指出，有些人貪圖小利，在一一○元到一一七元區間來回進出，其實只要打底型態慢慢形成，看好目標價，耐心等待，就有機會賺到後面的上漲波段。

當然，某些時候時間並不站在投資人這一邊，不得不狠下心來停損，陳榮華認為，最大的原因是投資人看錯產業或進場的時機點不對，所以行情怎麼等也不會回來，且看聯發科幾年前股價最高來到五百元，後來下殺到二百元，再過幾年就翻一倍來到一千多元，就是因為它的基本面及產業都很不錯，才會反轉到高點。

全面性評估 勿被行情或消息左右

陳榮華提醒，每一檔股票都有它的合理價位，散戶千萬不要被行情或消息左右，譬如，聯電的合理價位大概在四十五元、四十六元，目前聯電從五十九元回檔到四十六元，假設哪一天下探到二十、三十元，就有作價差的空間。

至於如何判斷買賣點，陳榮華指出，一般散戶有一個盲點，「只看一個點、一個線，而不是一個面」，例如，很多人認為跌破季線就必須停損，但很多時候，股票是跌破季線之後反彈才創新高。所謂的「面」，是指全面性的評估，包括大盤、基本面、產業面、均線、MACD、KD指標，必須全面的思考才能下判斷。

譬如說，某一檔股票在跌，是產業的問題、大盤的問題還是公司的問題？KD指標有沒有繼續創新低？MACD柱狀由紅翻黑有沒有繼續增長？如果大盤、公司基本面都沒問題，那是否是外資、投信追高殺低影響股價？都必須考量進去。

參看MACD指標、KD值

陳榮華分享，通常股價打底、沒有跌破最低點，他就會往上加碼，但是也有運氣不好的時候，以台塑來說，從一○七元跌下來，他在一○三元買進，買進之後股價再跌，為了攤平成本，再度在一百元買進，平均成本在一○一．五元，誰曉得油價大跌，直接影響台塑股價下滑，要不要考慮停損或加碼，則要看油價是否回升及MACD柱狀圖是否已開始收斂來做判斷。

無獨有偶，他在一○四元買進日月光控股，當時MACD柱狀已經開始收斂、KD值已沒有創新低，顯示股價止跌回穩，雖然知道股價來到最低點，接下來就會是一個反彈的趨勢，但因為一○四元是他的成本價，所以他沒有加碼買進，一直等到隔天繼續漲到一○八元，確定漲勢時才加碼。

再來看看鴻海，股價來到一三四．五元後會不會再創新高？這時要參看MACD指標，如果柱狀在高檔開始收斂背離股價，則必須小心反轉下滑，另一個思考點則要參照大盤，現在加權指數在16500點，如果指數下滑，那鴻海是否會背離指數走自己的路？都是必須考量的地方。

小心法人在殺散戶的假趺破

以均線來說，陳榮華習慣用五日、十二日、二十一日、五十八日均線，五日均線是起漲和支撐的訊號，投信、外資的成本在十日均線，一跌破十日線就賣，因此有時候並不是真的跌破，而是投信在殺散戶的停損，後面還會再拉回，但要跌破十二日均線就比較難。二十一日均線是二十日均線的微調，預先知道外資主力的動向，同樣在跌破六十日均線之前，一定會先跌破五十八日均線，要不就是在五十八日均線反彈，就可輕易遠離投信、外資的掌控。

要做對一檔股票，首先大方向要看對，「大方向對，做什麼股票都對」，比方說，三月份的加權指數在15600點和16500點區間震盪，沒有一個方向性，要不破16500創新高，要不就是破15600創新低，才會有一個明朗的趨勢，他認為，當大盤在高檔區間震盪，做什麼股票都會被巴來巴去，這時只能找有產業面題材、底部已經成形的股票，鴻海就是一個很好的案例。

適度分散投資 資金不要All in

另外，陳榮華提醒投資人，「不要把資金All in在一檔股票裡面，要適度分散投資」，他說他以前跟一般投資人一樣，太看好一檔股票，把全部的資金押在裡頭，一旦發覺做錯了，受不了壓力就急於停損，因此他認為，如果不確定走勢，一開始就不要押太大，即便是走勢確定了，資金也不要一次下太多。

他表示，通常他會先作一小部分，買二張試水溫，接下來再買二張，如果運氣不好，遇到反轉就跑掉，小賺或少虧，如果運氣好，就會做到一個上漲波段。他舉鴻海為例，他在一○八元進場買鴻海，隨著股價一路墊高不斷加碼，即便是來到一百二十元接近高點、MACD已由紅翻黑，他還是有勇氣買進，因為當初進場他的成本一○八元夠低，成本墊高拉回就賺，他強調，一年之中，只要找到幾檔這樣的股票，要創造二○％的獲利不是難事。

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