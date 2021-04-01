文．洪寶山

儘管美國十年期公債殖利率維持在1.6~1.7%的警戒區，並且有挑戰2%的可能，但聯準會鐵了心要救失業率，繼續維持超寬鬆貨幣政策立場，儘管華爾街投行預期最快明年底升息，可聯準會堅定不移。

當然這對股市是好事，不過第一季那斯達克的科技巨頭大幅拉回，因為擔心拜登解決了疫情後，將騰出手來處理科技巨頭的反壟斷，所以科技股第一季是虧錢效應。

類馬斯克旋風 NFT藝術快速走紅

不過這些科技巨頭企業主也沒閒著，尤其是喜歡引導時尚潮流與話題的馬斯克，自從在推特發文關注狗狗幣與比特幣之後，二月下旬馬斯克的女友，藝名Grmies的加拿大音樂人Claire Boucher在短短二十分鐘網上拍賣中，拍出《WarNymph》專輯中的十首歌，這些NFT(不可替代代幣)形式的歌曲共拍得近六百萬美元。

後來，前沿藝術家Beeple創作的JPG圖片檔《每一天：最初的5000天》(Everydays: The First 5000 Days)。這張圖是Beeple將五千張日常畫作拼接在一起的圖片，該作品的NFT通過佳士得拍賣行以6900萬美元天價賣出，一舉成為全球第三富有的在世藝術家。

在市場游資太多、股市沒行情、美債殖利率攀升，正所謂「亂世買黃金，盛世買古董」，使得基於區塊鏈技術的NFT藝術快速走紅。

推特第一則發文 天價拍出掀風潮

推特的聯合創始人Jack Dorsey把推特第一則發文，以NFT形式拍賣，得標價291.5835.47美元，驚呆了股民，為這個蓬勃發展的市場添了把火。於是美股掀起一波NFT交易熱潮，使得投資者紛紛湧向NFT概念股，冀望搭上類似當初比特幣問世後的投機狂潮。

什麼是NFT(不可替代代幣)？代幣的概念很簡單，相信去過遊樂場的人都可以理解，那麼什麼叫做不可替代代幣呢？要理解NFT，首先要理解什麼叫同質化(Fungible Token)。

比如我們日常生活中所使用的鈔票，儘管每張一千元紙鈔上的編號都不同，但它們都是由央行發行，都擁有同樣的購買力，也可以自由交換成不同面值大小的等值鈔票。

在數字貨幣領域也是類似，在同一個時間點，每一枚比特幣所能代表的市值也是相同的，同時比特幣也可以分割成0.5或0.01個比特幣，比特幣之間也可以進行交換，這些就是可替代代幣的特徵。而NFT則相反，代表完全獨特且唯一，並且不能分割，彼此之間不能自由交換。

大哥大號碼值錢 就是NFT概念

相信五十歲以上的人，應該都經歷過早期大哥大手機的年代，當時的手機號碼是能夠賣錢的，這就是NFT概念；年輕一輩的，對於玩手遊時所購入的虛擬寶物，也是NFT概念。

NBA可以說是最大擁抱NFT的公司，去年NBA與CryptoKitties的創造者Dapper Labs合作，通過NBA Top Shot發佈了NBA主題數位收藏卡NFT。在發售後二十小時中，超過三．四萬人購買了這些收藏卡，交易額超過4670萬美元。其中一張印有拉布朗．詹姆斯的卡片以20.8萬美元售出。

不可思議吧，但對於普通購買者來說，可能不能理解為什麼有人願意購買NFT藝術，不過，如果用早期的棒球明星卡來解釋，可能就容易理解NFT交易是基於炒作，但藝術收藏本身就是不理性、不可預測的，也無法用邏輯來解釋。

在網路世代成年以後掀起的NFT藝術熱潮，也象徵著Ｚ世代年輕人藝術鑑賞方式的改變，他們習慣購買線上遊戲的虛擬寶物、投資比特幣，現在藝術鑑賞方面，他們願意購買虛擬藝術品，放在網路空間用於收藏或是拿來炫耀，再或者可以用於投機，將其以更高的價格賣給下一個買家。

NFT創造稀缺性 實現了收藏價值

對於傳統的藝術收藏家來說，覺得這聽起來有些瘋狂，但本質上NFT掀起一波顛覆數位產品交易的革命，NFT創造了稀缺性，實現了收藏價值，這和人們高價購買畢卡索真品或是高價炒喬丹鞋沒有太大區別，說穿了，就是聯準會創造了史無前例的貨幣流動性，錢太多在作祟，而太陽底下無新鮮事，不過是另一個新的金錢遊戲的泡沫開始。

當然我們可以認為，泡沫早晚會破滅，但在泡沫破滅前，NFT藝術必然還將經歷高潮，這在飽受質疑的比特幣和炒鞋領域都已經應驗過。這個泡沫能持續多久，取決於市場流動性。

因為部分買家購買NFT的主要驅動力就是投機，一旦流動性枯竭，這場「誰是最後一隻傻瓜」的遊戲也會隨之停止，然後周而復始。然而不同於NFT藝術收藏者，對於NFT股票投資者而言，只有時間才能證明是否會獲得豐厚回報。

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