經濟強勢復甦 Fed利率決策有矛盾？

文／理周教育學苑．方鈞

Q:美國聯準會利率決策會議，主席鮑爾避談升息，Fed淡化通膨的潛在威脅，在通膨方面Fed與公債市場的立場也明顯對立，投資人該如何在這訊息中看待市場走向，針對近期債市動盪，該如何解讀，此次聯準會透露了哪些投資訊息？

A:美國聯準會(Fed)三月十七日公布利率決策會議結果，包括維持利率按兵不動，政策利率維持在0~0.25%超低水準，並在二○二三年底前維持這個水準，購買資產計畫繼續執行，並未調整每月總金額，也未偏重長期公債。美國聯準會主席鮑爾表示更堅信目前經濟情勢距離就業及通膨目標還遠得很，而且未來疫情及景氣展望仍存在諸多不確定，現在討論逐步縮減支持經濟的措施還為時過早，聯準會聲明發布後，十年期美債殖利率小幅回落至1.6%。

經濟現況與展望都大幅好轉，二月就業人數加速回升，失業率降低，消費者信心指數同步走高，新冠新增病例劇減，疫苗接種加速普及，一．九兆美元紓困法案付諸執行，現金陸續撥入美國各個家庭及個人帳戶，各州政府準備放寬封禁措施，都預示景氣即將強勁反彈。

Fed對經濟前景看好，提出的最新經濟預測大幅好轉，今年預估經濟成長率從去年底的4.2%提高至6.5%，經濟更快的增長也將推高今年通膨率，核心通膨率由1.8%調高到2.2%，符合之前說的平均通膨目標(允許通膨在一段時間內，超過2%目標)，不過長期通膨預期仍錨定在2%目標，但利率政策制定單位FOMC暗示在二○二三年之前都不會調升基準利率。既然經濟預測好轉，利率預測依然不變，便是Fed決策的基本矛盾所在。

雖然利率及貨幣寬鬆政策不變，但無論Fed如何堅決表明繼續寬鬆的立場，經濟過熱從而推動通膨更快攀升的疑慮，資金向價值股輪動，引發殖利率強勁上揚，投資人將資金持續撤離風險市場，只要投資人對通膨的憂慮不去，長期美債殖利率仍會震盪走高，使得科技股和其他成長型股票吸引力下降。建議投資人此時應保持警醒，多關注通膨指標，若逢反彈可適度調節，並保留部分現金靈活運用。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu