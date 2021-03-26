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美債殖利率揚 大盤震盪如何看待

聯合新聞網 / 理財周刊
【理財周刊第1074期】
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文／理周教育學苑．方鈞

Q:受美債殖利率飆升拖累，外資持續出脫台股，加權指數跌破月線支撐，面臨「萬六」保衛戰，該留意哪些市場消息，才能有利於觀測大盤走勢，台股後市如何看待，震盪中如何操作？

A:美國十年期公債殖利率又彈升至1.6%，引發投資人同步拋售股債，尤其是科技股下挫，台股遭外資賣不停，單周賣超金額達四五○億元，周線翻黑月線失守。

台股一向與美股連動性高，台積電等大型權值股尚未收復月線和季線，壓抑大盤向上空間，不過市場資金轉進汽車、鋼鐵與航運，改由傳產、金融等權值股輪動，形成下檔支撐，在上有壓下有撐的情況下，估計近期大盤將呈現區間震盪整理，目前短線先拚站穩月線，投資人尋找標的，以個股表現為主。

美股現階段缺乏新的多頭議題，驅動力弱，市場上不少法人機構以及美國官員對長期美債殖利率上升釋疑，希望降低美債殖利率而影響投資信心，強調這波上升是景氣轉強的必經過程，不過投資人對通膨的憂心仍然不減，多頭攻勢轉為個股，短線大盤續衝高空間有限。

進入第一季季底，法人與集團結帳對個股走勢影響大，中小型電子股，特性股本小、股性活潑的IC設計族群，受限晶圓代工產能不足，缺貨漲價恐為今年的常態，傳出第二季再調漲售價，股價有望再創波段新高。此外，華邦電、南亞科等製造廠潛在利益也相當可觀。

儘管台股多頭結構不變，基本面良好，大盤後市似乎尚未有悲觀的理由，但台股震盪中的操作，對於投資人是不小的挑戰，建議短線可觀察大盤能否站回月線、外資融資變化、美科技股法說會展望、油價變化等影響大盤的變數，做為判斷短期市場的指標。

時逢投信季底作帳旺季，中小型股較有表態空間，個股間輪動十分迅速，短線操作的投資人須小心變化快速昨強今弱，等待進場的投資人要非常有耐心找股，至於還在場中的技術分析派投資人可以開始尋找停利點了。想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

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