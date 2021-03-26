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別太快忘記我！ 失智症的預防及照護

聯合新聞網 / 理財周刊
圖說：理財周刊發行人洪寶山(左)、台灣臨床失智症學會理事長胡朝榮(右)
圖說：理財周刊發行人洪寶山(左)、台灣臨床失智症學會理事長胡朝榮(右)

文．蔡武穆

人口老化的趨勢，失智症成為棘手的問題，根據內政部委託台灣失智症協會於民國一○八年進行失智症流行病學調查，台灣失智症人口已有二十八萬人，六十五歲以上，每十二位就有一位罹患失智，八十歲以上老人，每五位就有一位罹患失智症，預估到一三○年失智人口將超過六十七萬人，呈現倍數成長。

台灣臨床失智症學會理事長胡朝榮表示，失智症的發生率以五歲為級距，六十五歲到七十歲發生機率二％，七十歲到七十五歲發生機率約四％，七十五歲到八十歲罹患的機率是八％，等於是每五歲增加一倍，而且不只是老人，某些狀況年輕人也會發生失智的現象。

認知功能退化 影響正常生活

以臨床診斷來說，構成失智症必須滿足兩個條件，一、認知功能下降，包含記憶、執行能力、方向感、學習新事物的能力等，二、要影響日常生活，這兩個條件同時存在，才叫做失智症。

失智症與智能不足不同，智能不足是天生的認知功能比別人差，成長過程中不會有太大的改變，失智症則是一個認知退化的過程，「本來很好，慢慢變不好」。另一個概念是，失智症必須跟過去的自己比，而不是跟同儕比，二○○九年諾貝爾物理學獎得主高錕，即是因為認知功能比一般人強而延誤失智症的診斷，因此，若擔心自己是否罹患失智症，可以問問自己或旁人，認知功能是不是有比以前差，影響做事或正常生活，以此為判斷標準。

失智症、阿茲海默症、帕金森氏症一般人搞不清楚，胡朝榮解釋，失智症只是一個症狀，背後的病因很多，阿茲海默症是造成失智症的原因之一，帕金森氏症是腦部的神經病變，臨床表現是肢體容易顫抖、行動遲緩、肌肉僵硬、缺乏平衡感，即動作區域出問題，帕金森氏症經過一段時間，慢慢影響到腦的認知功能，也會造成失智症。

臨床常見四種成因

失智症的成因很多，臨床最常見有四種：一、阿茲海默症：腦部類澱粉蛋白不正常累積所造成的退化性疾病。二、血管性失智症：中風(出血或梗塞)引起的認知功能障礙。三、額顳葉失智症：腦中濤蛋白不正常累積，額顳葉漸漸萎縮所引起的腦部退化性疾病。四、路易氏體失智症：腦部異質蛋白(路易氏體)不正常沉積所引起的退化性疾病。

另外，還有因為頭部外傷引起的失智症，例如，美式足球員或拳擊手頭部輕微的外傷，長期累積下來也會造成失智症，而台灣年輕人的失智症多半是因為車禍頭部重創導致認知功能受損。

第一種阿茲海默症最初的表現是記憶力不好，而且是「新的記憶無法形成」，胡朝榮以自己的病人為例，病人常常會記得八年抗戰在哪打、跟過哪個將軍、做過哪些事情，但是你問他昨晚跟誰吃飯，他記不起來，這裡的記憶是個動詞，「無法形成新的記憶」，並不是他記憶力不好，到末期嚴重時，不管遠近，所有記憶都會喪失。

第二種常見的是血管性失智症，臨床的表現就比較多樣性，最主要是中風引起的腦部傷害，中風分為出血或梗塞，看傷到腦部哪一個區位，如果是語言區，語言能力開始不好，如果是靠近記憶區的海馬迴，則記憶功能開始變差。

第三種額顳葉失智症起因於另一種不正常蛋白質─濤蛋白在額葉及顳葉不正常累積造成額顳葉萎縮，臨床表現是語言障礙、個性人格驟變，一開始記憶力減弱較不明顯。

第四種路易氏體失智症跟帕金森氏症很像，包含動作障礙及認知功能不佳，臨床上用一個比較簡單的判斷：一年之內，動作障礙與認知功能衰退同時出現，就稱為路易氏體失智症，一年內先有帕金森氏症，七、八年後才出現失智症者，才叫做帕金森氏失智症。

檢查：抽血、正子攝影、核磁共振

如何分辨是老化的健忘還是失智？胡朝榮坦言，這兩者在臨床診斷並不容易區別，最主要的判斷是，「有沒有影響日常生活」，如果是老化的健忘，一般生活比較沒有問題。舉例來說，診療時，「紅色、快樂、腳踏車」三個詞請病人記下來，五分鐘之後再重複問一次，健忘的老人三個詞裡面可能講一個、二個，經過提示後，全部會想起來。

失智患者則不然，他會跟你說，「有嗎？你剛剛有跟我說這三個詞嗎？」他一整個忘記，而在日常生活中，約會常常爽約、新的事學不會、以前會做的事變得不會做、常常迷路，是比較常見失智症的徵兆。

對於退化性的失智症，也可以用抽血或正子攝影檢查，若是血液中類澱粉蛋白濃度過高，就是阿茲海默症的高危險群，當然可以用更精確的「正子攝影」來診斷，一次正子攝影要價七萬元，且沒有健保給付，不過可以很清楚看到類澱粉蛋白在腦中的堆積，準確率達九七％。

至於血管性失智症主要採用核磁共振來檢查，判斷腦內血管出血或阻塞的狀況，額顳葉失智症檢查以正子攝影及核磁共振兼用，只不過對於濤蛋白的正子攝影目前尚在研究階段，臨床還未普及。

很遺憾地，目前失智症的臨床治療效果並不佳，醫生希望能早期發現、早期治療，只要常常健忘或稍微有認知障礙的人，就被歸為「輕微認知障礙」，這些人有一五％的機率演變成失智症，是罹患失智症高危險群。

事實上，國際前十名的大藥廠，如輝瑞(Pfizer Inc.)、百健(Biogen)皆有研發阿茲海默症新藥，大部分的標的是把腦中的類澱粉蛋白清除掉，動物實驗中確實看見認知功能改善，但是在進入人體臨床實驗時，都嚐到失敗的苦果。有些學者認為，治療的太晚，即便是清除腦內的類澱粉蛋白，壞死的腦細胞不會再生，因此，從治療轉為預防，已有藥廠、生技公司從血液、脊髓液來研究，希望提早十年、二十年發現類澱粉蛋白的細微累積，在症狀未出現之前就把類澱粉蛋白清除掉，目前還在努力階段，或許再過幾年會有進一步成果。

「5 finger」 常做五件事預防失智

「藥物治療沒有成功，也不必悲觀，我們可以從日常生活來預防」，胡朝榮提出「5 finger」，提醒民眾常做五件事情：(1)適度運動，(2)良好的飲食─特別是地中海飲食，(3)控制三高，(4)認知訓練─常常動腦筋，(5)多參與社交活動，即可避免失智症發生。

針對地中海飲食，台灣有推出本土版的地中海食物，如少吃紅肉、多吃白肉，多使用橄欖油、苦茶油，多喝茶，茶跟紅酒成分不一樣，同樣有抗氧化、保護血管的效果。另外，良好的睡眠也很重要，深度的睡眠可以有效清除腦中的廢物，維持腦細胞正常運作。

借鏡日本經驗 發展社區照護中心

一旦家中有失智症患者，最辛苦的莫過於家人，胡朝榮指出，除了生活及認知障礙，失智症病患七○％至八○％都有精神症狀，「太陽下山之後開始妄想、躁動，半夜不睡覺、趴趴走」的「日落現象」，造成家人極大的負擔，他說，有位先生陪失智症的太太來看病，最後連先生也一起看診，因為長期睡不好、記憶力下降，呈現崩潰的狀態，「失智症治療很特別，要把照顧者一起納進來關心」。

目前台灣約有二十五至二十八萬名失智人口，從健保局資料顯示，約有二十萬名失智症患者已到醫院就診，衛福部喊出「七七七」口號，要在二○二五年之前有七○％的患者被診斷、七○％的照顧者得到諮詢、七％的民眾得到失智症教育，顯然初步成效不錯。

就照護來說，借鏡日本經驗，發展社區照護中心勢在必行，行政院於二○一七年推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，建構以醫院為主體的失智症共同照護中心，目前全台有九十個共照中心，每一個共照中心支援社區五、六個照護據點，一來減輕家屬負擔，二來失智症患者可以在其中參與社交活動，改善認知功能，目前已有四萬名失智症患者接受社區據點的日間照護 。

胡朝榮指出，社區據點做的有限，失智症患者一個星期到據點三、五天，晚上還是回到家中休養，若是家庭無法自行照顧，就必須到機構或團體家屋進行二十四小時照顧，學理上「二十萬的失智症人口，理應有十萬人進到照護系統」，這是大家必須努力的部分。

【理財周刊第1074期】
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