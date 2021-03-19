券商服務創新與時俱進

文、攝影．沈安玨

投資理財觀念近幾年推廣有成，以及在網路科技的成熟發展加乘下，有別以往，需要依賴營業員協助下單，現在的投資人可以直接透過手機，只要幾分鐘的時間即可在線上完成開戶，並進行下單交易。在網路上有非常多的資訊可以搜尋參考，社群媒體上也有相關的社團可請教討論，也有許多的相關軟體能讓投資人在做基本面或線圖分析時，更加輕鬆快速，使得投資理財在這兩年成為一股新全民運動。

當沖降稅政策，以及去(二○二○)年盤中零股交易制度上路，讓大批年輕世代的投資人大舉入市，意味著股票不再是專屬於高資產族群的投資，因此，券商不能再只專注經營大戶客群，必須調整經營模式，培養這批及未來的年輕客群。在這波數位革命的浪頭上，券商能否打破過去舊有的經營思維，跟上數位化、行動化的轉型，將成為未來站穩市場的關鍵。

年輕族群大舉入市

二○二○年三月十九日台股自8523低點一路反彈，最高衝到今年二月二十二日的16579點，不到一年時間漲幅幾乎翻倍。在去年的牛市行情下，吸引了不少新投資戶爭相入場，台新證券在二○二○年總開戶數約八萬戶，相較二○一九年成長76%；永豐金證券總開戶數超過九．二萬戶，相較二○一九年成長240%，其中線上開戶數部分就佔了五．六萬戶，成長高達1185.62%。

而這群年輕的新投資戶樣貌，以台新證券來說，新投資戶男女比例為54%：46%。主要職業是一般行政類的上班族，佔比近半，再者是學生及自由業(含家管)，所在地前三名為新北市、高雄市、台北市，這群新投資戶在二○二○年的平均交易金額約有九百萬。

ETF、零股定期定額投資 小資族主流

全球低利率環境持續，國內台股交易市場投資熱絡，國泰證券發現投資人對於以小額資金進入資本市場興趣濃厚，目前在台股定期定額的新客戶數中，有五成比重是三十五歲以下的年輕人。

台新證券發現新投資戶對於交易方式的喜好，第一名是ETF佔37%，其次零股佔33%、當沖佔26%。台新證券表示，從資料分析可見，年輕族群中以ETF及零股交易人數最多，推估主因是主管機關的推動外，這也是較為不用考慮個別公司營運狀況，且較安全的投資方式，適合沒時間盯盤的上班族。

永豐金證券二○二○年推出豐存股台美雙市場存股平台(2020年一月豐存股-台股，七月豐存股-美股)，台股三千元、美股一股就能存，讓小資金也能靈活參與台、美證券市場，利用金融科技達到定期扣款的紀律投資。豐存股台股以二十一至三十歲交易戶數最多，三十一至四十歲次之，每月平均每人扣款二．二筆，每月平均每人扣款一．三萬；豐存股美股三十一至四十歲交易戶數最多，四十一至五十歲次之，每月平均每人扣款二筆，每月平均每人扣款1,161美元(約三．三萬台幣)。

永豐金證券觀察去年下半年豐存股美股推出後，新開戶投資人第一次交易商品為豐存股或豐存股美股的比例顯著提升，超過二成的客戶開戶目的為定期存股，顯見永豐金證券去年正式推出的存股商品，對於投資小白有十足的吸引力。豐存股平台推出短短一年，台股存股市占即超過12%。

永豐金證券表示，存股的投資人可從最新熱門存股排行榜中，觀察出投資脈絡。從二月份單月統計來看，台股存股前十名ETF佔了三檔，分別是元大台灣50、元大高股息、富邦公司治理100；此外，金融股以歷史年均殖利率超過5%吸引投資囊括三檔；另外四檔為台股護國神山台積電、傳產龍頭台泥，與近期拜登上任後的電動車概念股鴻海與台達電。顯示投資人在台股存股的選擇策略除了以長期績優為考量外，也看重政經趨勢發展。

在豐存股美股部分，前十大熱門標的半數為ETF，顯見存股族喜好透過指數型ETF分散持股風險；在個股方面美股有更多元的選擇，從全球大品牌蘋果公司、股神巴菲特的波克夏海瑟威等。此外，美股存股也搭上今年最夯的兩大時事，疫情復甦概念與電動車綠能產業，包括石油巨擘艾克索美孚、特斯拉等也進入熱門存股前十名。

交易手續費折扣只是第一戰場

去年以來市場開戶數大增，這些新進入市場的小資族群，本身網路尋價能力較傳統客戶迅速，因此由網路引流開戶的客戶越來越多。永豐金證券指出，手續費折扣只是讓新手投資人第一站進入市場的決定因素，金融交易投資更重視整體的服務體驗，當投資人越來越有經驗後，會更加知道自身對於金融服務的需求，因此價格將不會成為左右往來的唯一因素。在市場越是激烈競逐價格下，永豐金證券除保有價格競爭的彈性外，更要加強網路世代客戶的線上體驗，才能創造本身的利基，擴大市場版圖。

台新證券表示，根據市場觀察，年輕族群對手續費非常敏感，而本身就是低手續費券商之一，當然也提供很多投資附加價值及平台資訊，這也是年輕人考量重點，同時還以靈活行銷活動來強化競爭力。

強化Ｅ化服務、社群行銷力 搶攻年輕族群

不少券商為了搶食年輕族群的新投資戶大餅，紛紛投入大筆資金建置數位開戶系統。目前台新證券提供一條龍的線上開戶服務，更與Richart合作，是少數可設數位帳戶為交割戶的券商，若客戶沒有交割帳戶，線上開完Richart完成驗證後可直接開台新證券戶，讓開戶門檻降到最低。此外也提供線上簽署、線上開信用戶等服務。

永豐金證券的「豐雲學堂」提供新手各項投資商品教學文章、影片及最新時事議題，幫助投資人快速了解金融市場，打破投資困難的框架。同時也積極擴展社群媒體，如將豐雲學堂的文章發佈到FB粉專，吸引對投資有興趣的客群在貼文下方討論；LINE官方帳號提供許多AI選股策略(ex：大師選股、財報選股…等)；YouTube頻道提供理財教學影片、投資下單軟體操作教學等，將在三月二十六日開始啟動線上直播。

各品牌為了推廣知名度，都會成立自己的社群平台，永豐金證券指出，若要增加與新投資戶的互動，讓他們願意主動追蹤，增加粉絲黏著度，就必須透過知識行銷，也就是說提供「對投資人有用的內容」，讓使用者可以學習專業的投資知識。

傳統營業員勢必走進網路 跟著時代腳步轉型

台新證券提到，新投資戶主要年齡層在二十至三十歲，電子交易比重更達97%，這群年輕客戶的自主性非常強。行動載具的使用有著高普遍性，資訊取得非常容易，甚至過多，如何提供有用服務，協助完成交易，這對新進入市場的年輕人非常重要，台新證券保有專屬營業員，線上、線下(O2O)商務模式，客戶需要時，不會是面對冰冷服務，而是及時解決問題。

如以傳統營業員業務來看，確實投資戶跟營業員的連結越來越少，這是網路世代下必然產生的結果。永豐金證券近年來走向財富管理轉型，讓傳統營業員轉型為全方位理財人員，除台股服務外，也具備複委託與其他財富管理的服務能力，因此永豐金證券的業務人員與客戶的互動緊密度只會越來越高，反而不存在連結降低的情形。顯示永豐金證券超前部署的多角化發展，提供了業務人員與客戶間更加緊密的黏著程度。

投資理財是人生重要的課題，也因此，國泰證券認為，目前台股加權指數正值高檔位置，居高思危的風險意識必須多加留意，長期規律投資，慎選優質的大型企業，是較為審慎與穩健的投資方式。

【理財周刊第1073期】