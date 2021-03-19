美元紓困後 新基建案2兆美元起跳

文．洪寶山

中芯國際拿不到十奈米以下的先進設備，重創滬深股市的半導體板塊，晶片ETF(159995)跌回到去(二○二○)年九月的低點，正在漲價的矽晶圓代表股─立昂微(605358)股價創76元人民幣(下同)新低，下半年市況看好的記憶體代表股─兆易創新(603986)創155.19元新低，與中芯國際密切相關的長電科技，跌破年線創34.8元新低。

華為制裁升級

在美國升級對華為制裁，進一步限制美國公司向華為出口5G相關設備，三月九日生效，拜登時代的美中科技戰，顯示拜登政府在制裁華為上將與川普一樣採取強硬態度。如果拜登在位四年內都維持對中國科技限制的話，那麼以中芯國際十四奈米製程，能做到什麼程度？又有什麼影響？

二○一四年，台積電、三星、格羅方德量產二十奈米製程的晶片，而英特爾則開始量產十四奈米晶片。二○一五年是關鍵年，英特爾製程停滯，三星與格羅方德追上來，開始量產十四奈米晶片，當時的台積電才開始量產十六奈米晶片，而中芯國際開始量產二十八奈米製程的晶片。

二○一七年是英特爾走下霸主神壇的轉折年，也是台積電躋身第一梯隊的關鍵年，當時台積電、三星、格羅方德突破十奈米製程並開始量產，而英特爾依舊是十四奈米晶片。強如英特爾停滯了三年，對於當下台積電遙遙領先中芯國際五年以上，其實也不能鬆懈，畢竟一個選擇錯誤，一來一往相差就縮短了不止一個世代的製程。二○一九年中芯國際量產十四奈米晶片，英特爾突破十奈米製程，台積電、格羅方德、三星已量產七奈米。

製程越小，同樣面積的晶片裡的電晶體就越多，性能自然就更好。七奈米製程的晶片中有六十九億個電晶體，而十四奈米的電晶體僅為七奈米的一半，很自然的七奈米的晶片運算能力比十四奈米速度快且流暢。此外，七奈米的體積小、能耗低，用起來更省電、減少發熱。

舉個例子，朋友在二○一七年買了一台iPhone 7 Plus，至今還是很好滑，看影片也很流暢，還沒有感受到需要換5G的急迫性，而iPhone 7系列用的A10處理器正是十六奈米製程，對於要求不高的人來說，只要存儲空間夠大就行，i7系列的十六奈米晶片與i8和Ｘ系列的十奈米晶片，運行上幾乎沒有什麼差別，唯一的區別可能是玩大遊戲時會慢一些。

奈米製程賽跑

雖然十六至十四奈米晶片屬中低端晶片，其實目前大多數手機使用者所處的4G生態圈，仍能應付二至三年，但之後就很難再使用了，例如六年前的iPhone 6系列，搭載的是二十奈米的A8處理器，早已過著手機卡到懷疑人生的日子，更不用說，二○一二年的iPhone 5系列的三十二奈米晶片，許多軟體都不支援了。

所以說，如果中芯國際的製程停留在十四奈米，中國將被迫以十四奈米晶片來取代七奈米時代的5G生態圈，那會在晶片架構、緩存、頻寬等方面存在差距，而且相對應的手機系統、APP等生態配套也要降級設計。短期來說，用戶只要不是同時操作數個APP或玩大遊戲，使用十四奈米與七奈米的體感沒多大區別，可是隨著時間的推移，差距感會越來越明顯。

從長遠角度看，科技的落後，就代表著軍事上的落後，也凸顯台灣以「矽盾」(Silicon Shield)護國的戰略是成功的。

中芯國際擴產效應待明年

既然如此，台積電的三奈米廠都已經上樑了，預計今年底試產，二○二二年下半年量產，先進製程遙遙領先，照理說，股價也應該是扶搖直上，看不到烏雲才是。

話雖如此，可是自從台積電股價一月二十一日見到679元高點，已經拉回整理三十個交易日了，外資共賣超2278.9億元，等於是放棄三月十七日的2.5元股息，等於是對第二季的展望保守，推測除了英特爾兩年內不鬆口高階製程的委外訂單之外，另一部分仍跟重複下單的庫存疑慮有關。目前外資的賣壓都集中在半導體族群，而且都是漲價缺貨的基本面，如聯發科、聯電、聯詠、環球晶、南電等，自然半導體族群的人氣下滑，且等法說會見真章。

還有一個疑慮是，為了舒緩汽車晶片的短缺，三月十一日，美中兩國半導體行業協會宣布共同成立「美中半導體產業技術和貿易限制工作組」，將為中美兩國半導體產業建立一個及時溝通的資訊共用機制，主要目的是在成熟製程上與中國半導體企業協調分歧，促進合作，放寬在半導體製造設備和技術領域對中國晶片出口的限制，並增加中國的晶片供給。

這也是近期外資狂賣聯電的主要理由，不過，中芯國際的股價並沒有因此而持續走強，甚至有一日反彈後的破底危機，畢竟擴產效應要等明年，因此拉長時間來看，今年聯電的業績成長不受影響。

大宗商品需求拉高 港口集裝箱運價火爆

從半導體流出的資金，轉戰非電子族群，富邦金漲24%，儒鴻創波段499元新高，陽明突破三十元整數關卡，其中具備普漲的航運類股比較值得追蹤。

往年農曆春節，BDI指數通常會陷入較長的低迷期，但農曆春節後BDI指數從1495點漲到1980點，拜登上台以來，推出九千億美元以及一．九兆美元紓困方案提振美國需求，受益於財政刺激計畫，歐美主要經濟體消費復甦，補貨行情浮現，大宗商品需求拉高，貿易商加緊補充庫存，港口集裝箱運價火爆，全球海運市場整體正逐漸回暖。

二○二○年美國房地產銷售、新建房屋大幅擴張，從中國海關的資料顯示，二○二○年下半年家具及其修繕等生活用品出口大增，並且隨著疫苗逐漸普及，全球產業鏈恢復將從亞洲向美歐擴散，中國其他出口增長較大的行業有：紗布紡織製成品(對應口罩)、辦公機械及自動資料處理設備(對應電腦)、電信及聲音錄製設備(對應手機)等。

疫情期間運費高漲，後疫情時代，景氣復甦需求增加，不管從那個角度來看，港口壅塞蔓延到全北美，以近洋航線為主的萬海大手筆出資近三百億造船，跳下來搶賺遠洋線商機，有機會第二季營收與獲利超越第一季的貨櫃公司。

去年疫情受害 今年轉機股

觀光業也是後疫情時代的受益股，雖然入出境隔離十四天的措施還不能解除，但經過一年的調適，觀光業者摸索出一套偽出國商業模式，包括像鳳凰、燦星旅、易飛網、雄獅等旅行社，股價都創波段新高，而吃食住宿有關的王品、六角、晶華、寒舍、漢來美食等，同樣也是股價走強，再配合航空業的華航與長榮航，可以說去年疫情受害股，成為今年轉機股。

【理財周刊第1073期】