文．洪寶山

拜登時任歐巴馬的副手時，親身經歷二○○八年金融海嘯後的經濟重建，在那次的經驗裡體認到「動作太小的風險大於動作太大」，於是拜登繼去年底的九千億美元紓困案後，今年第一季再推出一．九兆美元紓困案，緊接著還在著手準備二兆美元的基礎建設財政方案(分十年進行)，可以說是真人版的聖誕老人，送錢送到手裡。

疫情紓困 擴大貧富差距

根據統計，第二紓困案提供年收入低於七萬五千美元的民眾，每人可收到一千四百美元現金支票，總發放接近四千一百億美元，相當於特斯拉CEO馬斯克、亞馬遜前CEO貝佐斯、臉書CEO扎克伯格、Alphabet的原始創辦人Larry Page及Sergey Brin等九位美國富豪，在疫情大流行期間的一年之中，財富總額增加三千六百億美元。可以說，每經歷一次經濟衰退，財富就進行一次重分配，而結果往往是，貧富差距擴大，特別是科技巨頭。對此，美國參議員Bernie Sanders則表示，高科技億萬富翁和他們擁有的公司已經危及我們的民主和控制過多的經濟和政治生活。

科技巨頭 壟斷過多資源

這或許僅是Bernie Sanders的個人心聲，但不巧的是，拜登的確關心科技巨頭反壟斷的議題，預期當疫情受到控制，失業人口穩定下降時，就會著手處理科技巨頭反壟斷。

對此，中國已經領先針對螞蟻金服開刀，表面上是馬雲挑戰金融監管制度的秋後算帳，但實際上，身處雲端大數據時代裡，螞蟻金服旗下的支付寶所擁有的個人資料，說不定比北京政府還要仔細與準確，其中包括官員。於是找了正當理由把除了支付主業以外的事業切割，看似清算馬雲，但也隱含了科技巨頭所擁有的權力，其實在不知不覺中，影響與控制著每一個人的生活。

就像臉書拒絕為媒體內容付費，阻擋澳洲用戶閱讀一事，與澳洲政府槓上，雖然最終澳洲政府讓步同意修改法案四處條文，包括臉書相當在意的最終報價仲裁機制以化解危機，但已經凸顯了誰才具有最終的權力，決定人民知道的權利問題，或許現在是對他們的財富課稅，並打破科技巨頭壟斷經濟的時候了。

向上流動 窮人才能翻身

自古以來，貧富不均就是個難解的習題，長期研究這個議題的比爾蓋茲對此相當有感，根據他的個人基金會的大數據分析與在西雅圖的實驗顯示，如果把原來在發展落後社區居住的貧困家庭小孩，移居到相對好的社區，終生收入會比原來多出二十萬美元，相當於六百萬台幣！主要原因是可以脫離原來社區的負面影響。

所以政府花再多錢提供各種福利紓困窮人，或讓每個人都上得了大學，都沒啥幫助。窮人翻身的關鍵是他是否能夠住在擁有「向上流動」機會的社區，也就是近朱者赤、近墨者黑，孟母三遷的道理。

根據比爾蓋茲的基金會研究看來，拜登前兩次共計二．八兆美元的紓困方案，其實無助於改善貧富差距，美國在疫情期間死亡率偏高不下，根本原因在於美國窮人無法取得好的醫療資源，應該投入資源在社區發展、基礎教育與人人都能享受到的醫療才對，如今各國政府在疫情中大力紓困，不僅仍解決不了擴大中的貧富不均問題，而且美國民眾正打算一千四百美元現金支票到手後，拿出一半來投入股市，變相幫助科技巨頭更加富有。

不單單是美股，可以說二戰後的嬰兒世代邁入退休潮，取而代之的是千禧年後的網路世代投入股市，這批生力軍對於低價股特別有感，而且沒有歷史包袱，沒有老股民曾經套牢賠錢的喜好厭惡，正所謂初生之犢不畏虎。

疫情趨緩 把握復甦商機

從去年疫情爆發以來，由沉寂四年之久的生技防疫股打出籌碼戰之後，許多以往業績平平的低價股，趁著物流不順、供應鏈漲價題材，低價股動輒翻倍的故事一再複製，如圓剛、聯電、陽明等。

如今疫苗普及、經濟逐步復甦，原本的疫情受害股反倒有鹹魚翻身的機會，今年以來觀光類股指數累積9.61%漲幅，甚至易飛網上漲99.17%。

隨著台灣與帛琉之間的旅遊泡泡即將開放，即民眾旅遊來回都不必再坐十四天的居家檢疫監，未來一周最多八班航機，相信將成為今夏暑假最熱門旅遊選項。從這個角度就不難理解，為何景氣看好的半導體族群休息，而失業人口最多的觀光航空業，卻有雄獅與華航的股價逆勢創新高。

【理財周刊第1073期】