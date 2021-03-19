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師承蕭明道 廖崧沂分享如何抓到強勢股

聯合新聞網 / 理財周刊
圖示：理財周刊發行人洪寶山(左)、廖崧沂(右)
圖示：理財周刊發行人洪寶山(左)、廖崧沂(右)

文．蔡武穆

股市億級大師蕭明道年過五十之後開始提攜後進，傳授三十年來的投資絕學，眾多弟子當中，與蕭明道最有默契及共識的，當屬廖崧沂，他能完全掌握蕭明道的技術心法，被稱為「2.0版的蕭明道」。感念師恩，廖崧沂出新書《飆股的思維》傳承蕭明道的波段操作法，解決散戶的痛點，本期理財我最大邀請2.0廖崧沂談談他眼中的蕭明道老師及學習的心得。

專注觀察買賣力道 跟著市場趨勢走

廖崧沂初入股市時，手上僅數十萬資金，跟著蕭老師的課程，在短短五、六年間獲利數十倍，他說，蕭老師給他第一個觀念是，「手上的資金不多，倒不如好好地專心在一檔股票」，第二是不需要去注意消息或市場中雜訊，只需專注在技術分析觀察盤面的買賣力道，「誰(股票)強，就操作誰，誰弱就遠離誰」，非常主觀。

他跟從蕭明道老師學習到的波段操作，能夠在幾天之內獲利三、四十倍，這套獨門的技術分析，是蕭明道老師用龐大的資金磨練、總結而來的寶貴經驗，他說明，散戶的資金部位較小，當然不可能左右市場或改變市場趨勢，「跟著市場走、跟著趨勢走」是致勝的唯一方法。

蕭明道深信技術分析，不到三十歲就在股市賺到二億元，後來因為聽信內線消息，慘賠負債，爾後又在五年內靠技術分析翻身大賺三億元。排除價值投資，用技術分析作價差，廖崧沂談起恩師，「他的眼光，總是放在漲與跌之間，不會在乎股價是否昂貴，只在乎股票是否處於強勢」。

何謂強勢？就是這檔股票在市場上是否有人追逐量能，是否有人願意不斷用高價去買。很多人不敢下重本，錯失賺錢的機會，蕭明道卻能一眼看出股票的強弱，在對的時機進出場，大賺波段財。

最重要的是，蕭明道不會因為股價的漲跌而有情緒反應，廖崧沂提到他幾次跟蕭老師一起看盤，發現老師非常專注在盤勢的環境，雖然不發一語，可以感覺到老師的沉著穩定，股票買賣就是怕輸錢，但蕭老師就是有本事一次賺回來，他對股票有一種長期經營的概念。

趨勢就在技術分析裡 先觀察平均成交量

廖崧沂認為，技術分析並不困難，就像左腳、右腳踏出去的感覺，「左腳跨出去，漲起來，右腳跨出去，壓回」，股票的走勢，就是「一波高一波壓回、一波高一波壓回」，如同走路，當你右腳跨出去之後，就要把左腳跨出去一樣的自然。

許多投資朋友不清楚，常常患得患失，害怕追高或賺不到，便出清了結，其實趨勢就在技術分析裡，最主要還是看「量能」，譬如說，買多，就在右腳還沒跨出去之前，稍微等待量縮，等到行情起來之後，左腳再跨出去，而不是人云亦云，說這股票有多好，擠破頭去買。

因此，觀察盤勢首先要看成交量─平均成交量，而非單一日成交量，假設某檔股票平均成交量在三千張，如果在一段時間平均成交量超過五千張或八千張，就表示需求已經上來。股票和房地產都有需求，股票的好處，就是把無形的勢化為有形的圖可以觀察，當你發現這一檔股票需求(勢)稍微有點起來時，就有可能是強勢股或是未來的明星產業。

看懂實際面 順勢而為 思考如何看到未來

至於如何找到強勢股或飆股？廖崧沂建議，要看懂實際面，然後「順勢而為」。能否成為趨勢，在於有沒有看到量能(需求)，而此量能是否能在市場上引起共鳴，「量能就像海浪一波接一波」，強勢股的特徵是有很多投資人蜂擁而入，或大量溫和地投入市場，反面來說，很多投資人長時間認定的好股票，卻沒有在市場上產生共鳴，結果是買的股票永遠躺平不漲。

「順勢而為」，第二個要點是「不要迷戀過往的產業」，比方說，手機、被動元件、太陽能過去都看得到趨勢，一旦趨勢結束之後，往往有一段長時間的空頭，他警惕投資人，要認清楚事實，「不是我們一味看好某一檔股票，而是讓這些股票、讓市場的共鳴告訴我們有沒有量、能不能做」，簡單來說，就是要「與市場共舞」。

廖崧沂認為，許多傳統的技術分析著眼在過去，「你必須要思考如何看到未來」，事實上，「你在乎的是明天後天，甚至下星期走勢如何」，他勉勵投資人要對自己有信心，務必做到獨立思考，並對自己的投資負責，如果只是跟風，沒有認真檢視公司或走勢，必定在投資路上慘遭滑鐵盧。

波段操作 眼光放長 用日Ｋ或周Ｋ

如果投資人不知道自己的盲點或總是重蹈覆轍，廖崧沂建議，可以進修課程改正自己的缺失(如「理周教育學苑」)，老師們都有二、三十年的功力，實戰經驗化為系列課程，老師、同學彼此切磋、教學相長，隨著時間的推移，功力必然增加。

廖崧沂提到，小資族要快速累積財富，可採用波段操作及當沖，事實上，這也是蕭老師超乎常人的地方。波段是把眼光放長，買進之後，抱三天、五天或十多天，隨著行情、市場的變化做買賣調整，當沖則是眼光注視今天的盤面，當日沖銷。波段考慮較大的環境，如日Ｋ或周Ｋ，當沖則必須把Ｋ線圖降到最小，如一分Ｋ或五分Ｋ，才能掌握多空轉折。

波段和當沖兩者可以混合使用，舉例來說，假設Ａ君手上有一百萬現金，可以稍微押大資金，用兩百萬或三百萬做當沖，當日的行情到相對高點即沖銷，留下資本每天做波段交割。只要找到強勢好股，就不用擔心沒有行情，因為它是與市場為伍，只需注意買賣的流動性即可。

如果是波段操作，不需過於擔心盤中震盪，因為有量震盪就大，等到震盪停下來時，再以價位和均線的相對位置做進出場依據，如果價位在均線之上，則可以安然續抱。

廖崧沂說明，《飆股的思維》中，通常採用八日、二十一日及五十五日三條均線，八日均線有點像交通號誌的黃燈，是一個緩衝，因為在跌破二十一日均線之前，八日均線一定會先跌破，如果再跌破二十一日均線，投資人就要特別留意是否行情已由多轉空。

除了波段操作之外，廖崧沂也擅長做當沖，一、兩個小時之內賺到上班族一個月的薪水是家常便飯。

當沖 選擇會動的標的 用一分Ｋ或五分Ｋ

他以二月二十三日操作晶豪科(3006)為例，分享當沖的經驗：

一、首先觀看大盤，選擇對的方向，「出門看天氣、在家看臉色」，大盤就是天氣，大盤環境好做多，環境不好則做空；

二、選擇會動的標的，以二月二十三日大盤來看並非強勢，晶豪科波段上揚、行情仍在；

三、當沖分秒必爭，將圖形降到一分Ｋ或五分Ｋ，判斷多空及買賣點。

二月二十三日當天大盤一度走空，當環境好轉時，晶豪科隨即跟上，回到多頭行情。如前所述，多頭行情就是「左腳、右腳」的行進方式，左腳跨出，產生量增價漲的情況，之後在短短幾分鐘之內開始量縮，代表左腳跨完右腳跨出(量縮)，這時搶入、增加持股，直到沒有高價、量能產生萎縮，短戲結束，出場獲利，就是當沖的思維。

如果投資人想更深入學習當沖的技巧，「理周教育學苑」從四月十四日起，與廖崧沂(2.0)老師合作開設一系列當沖實戰課程，歡迎朋友一起進修，搶搭日進斗金的列車。

【理財周刊第1073期】
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