快訊

向郭台銘吐內心話 張忠謀：最感謝的人是「他」

西半部空品幾乎都亮紅燈 下午中部以北可望改善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美債收益率上揚 黃金之路往哪去

聯合新聞網 / 理財周刊
【理財周刊第1072期】
【理財周刊第1072期】

文／理周教育學苑．方鈞

A:美國二月非農就業報告公布，新增就業人數增加三七．九萬，遠超市場預期的十八萬，是二○二○年十月以來最大增幅，因為疫苗接種有序的進行，且供應量也逐步上升，新增確診新冠病例持續下降，疫情改善促進了美國勞動力市場成長。

此外，美國新一輪財政刺激持續為經濟復甦注入強心針，雖然僅三七．九萬增幅遠遠未能填補疫情造成的缺口，勞動力市場恢復或許依然道阻且長，不過紓困案大量美元刺激下通膨預期上升令市場緊張，疫情後薪資增速也反映了通膨上行壓力，超出預期的非農就業報告公布後，美元走高短線迅速上揚，同樣以美元計價的黃金也相應下跌。

非農的強勁表現，一方面顯示美國勞動力市場強勁恐加劇通膨的擔憂，並將推高美債收益率，另一方面，勞動力市場復甦正反映美國經濟處於快速復甦，對中長期美債收益率持續上升的憂慮，使整個市場進入下跌整理，一．九兆美元財政刺激政策的利好有望打破這一格局。

三月六日美國總統拜登提出的一．九兆美元經濟刺激計畫已經在參議院通過，預期法案有望在三月十四日期限前簽署，財政刺激政策令市場短期看好，不過中長期來看則需多加關注十年期美債收益率，雖然現在美聯儲對美債收益率持續上漲抱持「寬容」的態度，但仍重申保持寬鬆信貸承諾，使市場不至於出現大規模逆轉，但如果上升至2%是否引發美聯儲的真正關注尚未可知。

黃金走勢探底跡象越來越明顯，在跌穿1700美元後出現跌勢放緩跡象，加之金價處於1680-1700美元重要區域支持，新一輪反彈行情有望開啟。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1072期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

風險與報酬

今天有個同仁問我：「股票操作，追價買跟下跌買，那個比較好？」該怎麼說呢，我回答：「其實都好，前提是不管是上漲趨勢或是下跌趨勢，都要做好資金控管；要確保自己有能力在套牢四成或以上，還有能力進場逢低再買進兩次同樣金額，那麼，追漲或買跌都可以。如果不能，那麼還是買跌好一點。」

車用高效能晶片暴衝

美國國會通過1.9兆美元刺激方案，1400美元的個人支票將於三月發放，部分民眾勢必會拿來投資，德意志銀行估計將因此有1700億美元流入股市，有利增加股市資金活水，延續多頭行情！

最酷的漢堡在漢堡王

「火烤就是美味！」的經典標語，是漢堡王自一九五四年開始就堅持使用直火烘烤漢堡的精神，招牌產品華堡，更是標榜使用一○○％澳洲純牛肉，並恪守不添加人工香料及添加物的原則。漢堡王不僅是提供真實美味的速食業者，其時而詼諧又不失禮貌的將競爭對手一軍，時而看似與競爭對手合作的創意廣告，屢屢在有「廣告界奧斯卡」之稱的坎城創意節上獲獎，更是行銷界經常拿來探討的經典案例。

美債收益率上揚 黃金之路往哪去

Q:美債收益率持續上漲仍舊對黃金構成一股巨大的壓力，黃金收復1700美元關口，或許空頭走勢將有所卻步，短期探底意欲濃厚，不過1.9兆美元財政刺激政策有望提振市場情緒，黃金價格跌勢來到關鍵位置，要如何看待？

股市牛市轉熊市 還是只是漲多修正

Q:台股在全世界來看，是佔有一席之地的，基本面良好表現強勢，目前漲多拉回，但跌夠了嗎？偏多不代表現在就是進場的好時機，怎樣的買入會是一個更好的時機點呢？一大波修正，是漲多修正，還是由多頭轉空頭？在偏弱格局下，什麼類股值得關注可趁機加碼？

變盤有理

投信今年買超118億元，自拜登當選後至二月底，投信共買超104.33億元，如果從去年四月計算至今年二月底，共買超593.61億元，可以發現，投信用實際行動來愛台灣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。