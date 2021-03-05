財報月 風格切換 輕科技 重疫情受害股

文．洪寶山

二月二十五日倫敦銅見到每噸9617美元，二月份漲了21.97%，距離萬元整數關卡剩下三百美元，美原油來到每桶63.79美元，同樣單月也漲了21.63%，第一季的春季躁動行情，大宗商品是贏家。

經濟復甦投資主線活躍

在疫苗大量施打，美國COVID-19確診人數連續六周下滑，英國也宣布四階段解封，希望在六月二十一日之前恢復正常生活，經濟復甦的投資主線仍活躍在盤面，例如去年全球倒閉超過八十家的航空業，今年農曆春節過後轉變為股市的強勢股，華航與長榮航上周分別上漲+14.72%、+18%，更令人驚奇的是，觀光類股的易飛網拉出五連板，再對照雄獅上漲19%，才發現原來市場已經領先反映疫情最壞的情況已經過去，儘管邊境隔離管制十四天還不能解禁，但股民已經迫不及待提前預期反映，王品、美食-KY、好樂迪等同步上漲。

就在大宗商品大漲之後，在COVID-19疫情後，全球央行大放水，通膨的議題成為這次聯準會主席的國會聽證的焦點。由於疫苗問世，市場對於經濟復甦的預期漸強，避險需求降低，以至於拋售美國公債導致殖利率上升。

而殖利率上升的現象，又被另一部分市場人士解讀為聯準會在不久的未來可能升息，因而造成股市的賣壓湧出，特別是農曆春節前擁擠的科技股更是賣壓的震央區，無巧不巧的美國證監會要調查特斯拉與狗狗幣的關係，進一步拖累科技股的人氣，FAANG、AMD、NVDA、QCOM、INTC、MSFT等主要科技股全數走弱，多少也有擔憂拜登反對科技股巨頭的壟斷。

台積電美國設廠成本超標

於是資金轉戰傳產股，使得新春開紅盤後的台積電、聯發科、日月光等半導體股逆勢下跌，當然一部分原因跟缺水有關，南部水庫已經剩下三十至六十天的存水量，沒想到把新冠病毒成功隔絕的台灣，竟然也順帶連颱風一併隔絕在外，接下來要等到五、六月的梅雨季才能解決旱象，估計今年又得省水大作戰。

不過缺水還不算急迫，反倒是美、日、德車商動用政治力量來關說台灣的晶圓代工廠解決車用晶片缺貨的問題，不知道影響毛利率多少？

而且拜登還簽署行政命令將解決缺芯問題，就長期的角度，美商自建先進晶圓廠自然是緩不濟急，所以短期拉攏台廠建立戰略聯盟是必然的選擇，可是根據日媒報導，台積電計畫在美國設立的五奈米廠的成本將超出預算數倍，美國廠會成為台積電的包袱嗎？當年台塑在美設廠也是經過多年之後才扭轉虧損。

自從英特爾新技術型執行長在一月中旬宣布七奈米製程取得重大進展，外資一路賣超台積電至今，台積電股價從679元跌到606元，-10.75%跌幅，三月十七日除息2.5元，看來前波的591元低點在除息前可能要接受挑戰。

關於通膨，美國與中國所面臨的情況大不同。上周聯準會主席鮑爾在連續兩日的眾議院金融服務委員會聽證會上表示，美國經濟復甦遠未實現，未來仍存在較高的不確定性。他承諾聯準會將維持接近零利率旨在實現通膨在一段時間裡溫和超過2%的目標，還表態將維持現有公債和抵押支援債券購買速度，直到後續進展實質性達到聯準會的政策目標。

美國通膨預期大幅抬升

從聯準會放大對通膨的容忍度，對於其他國家來說，變相的有輸入性通膨的壓力，尤其是中國。

理由：(1)這一輪美國通膨的回升速度和力度可能要比以往都要大。除了疫情初期，聯準會就推出全部寬鬆措施，美國民眾資產負債表不僅沒有受損，反而大幅改善，雖然失業明顯增加，但直接給民眾大量「發錢」的寬鬆模式，百姓收入反而更高了。

(2)撇開因為疫情受害的交通服務(如航空、汽車)消費減少而壓抑了原油需求，其實美國居民的商品類消費已經遠遠高於疫情之前的水準，因為民眾在家防疫，為了打發時間與活動身體，修繕類的需求大增，導致美國耐久財消費通膨已經創下了二十五年來的最高位，整體商品消費通膨水準已經創下二○一三年以來的最高位。

跟二○○八年金融海嘯相比，當時美國是供給和需求都緩慢修復，但這一輪經濟衰退，只要疫情防控減小，民眾就可以出門「花錢」，需求可以快速恢復到接近正常。

所以儘管去年十二月美國整體通膨水準(PCE)只有1.3%，核心通膨也只有1.5%，可是美國通膨預期已經在大幅抬升，近期美國TIPS反映的通膨預期最高突破了2.2%，創下了二○一四年以來最高紀錄，美國十年期公債名義利率也突破了1.3%。

現在市場擔心如果美國實際的通膨不斷走高，突破2~3%，而美國失業人口改善的速度不如預期，聯準會太慢縮減QE規模或升息等操作，重演類似一九七○年代末期的惡性通貨膨脹。又或者緊縮貨幣政策的速度比二○○八年金融危機後來得快，傷害到股市，於是農曆春節後那斯達克指數跌了13.42%，引發上周亞股也同步大跌，恆生跌5.43%、上証跌5.06%、台灣加權跌2.37%。

美國商品貿易逆差歷史新高

港股與陸股的跌幅較重，就是因為中國疫情控制得比歐美來得快，生產端修復得快，美國從中國進口額的占比很快回升到了貿易摩擦之前的水準。美國在全球終端需求中的占比將近四分之一，短期內進口大量增加，美國的商品貿易逆差突破了二○○八年以來的最高點，再度創出歷史新高。

與此同時，美國服務貿易順差降到了十年來的最低位，美國整體的貿易逆差是明顯擴大的，其實就是在向全球輸出美元、輸出通膨。因為中國出口增速不斷攀升，GDP已修復到正常水準，所以過年前人民銀行已經祭出緊縮貨幣的手段，預期今年兩會之後，中國的貨幣政策將穩定宏觀槓桿率，意味著社融增速要趨於回落，信用政策會收緊。所以機構法人開始針對過度擁擠的白酒、醫療、科技等抱團藍籌股減碼，預期第一季財報公布結束之前，全球股市將處在中期整理的階段。

晶圓產能大缺

近期追蹤的軋空股─天鈺二○二○年前三季EPS 1.38元，第四季大幅成長，全年EPS達4.07元，主要是受惠於集團內的夏普晶圓代工產能的支援，得以在當前晶圓產能大缺的情況下，維持業績成長，二○二一年一月自結EPS 1.3元，粗估全年EPS可望翻倍。

五月十八日召開股東會，三月十二日為融券最後回補日，截至二月二十五日為止，融券餘額為4273張，而且目前處在分盤交易，須等到三月九日才恢復正常交易，具備融券強制回補的力道。

【理財周刊第1071期】