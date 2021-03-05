抗空污鬥士陳宏益 重現中市藍天

文．洪寶山

過去不少台中市民抱怨天空灰濛濛的，前方能見度約莫百公尺，細心的民眾可以發現近一年台中市的天空漸漸清朗起來，根據統計，台中市民國一○九年平均PM2.5指數降到15.4微克，比前年再降2.3微克，創下歷年新低，顯示盧秀燕市長上任以來，積極改善台中市空氣品質的作為頗見成效。

「空污就怕沒有風的日子」，台中市環保局局長陳宏益表示，台灣的空氣品質，氣候佔很大因素，夏天吹南風，空氣往北移動，高雄空氣品質最好，冬天吹東北季風，只要台北有風下雨，中南部的空氣品質不會太差，最怕的是台北風和日麗，中南部的空氣品質相對慘兮兮。

「既然沒有風，就代表污染源來自台中本地，無法擴散」，因此市府團隊認為必須先就台中本地的污染源進行改善，而PM2.5與來自燃煤的硫氧化物息息相關，首當其衝的便是燃煤用量最多的台中火力發電廠及中龍鋼鐵廠。

一○八年七月開始，台中市府推動「藍天白雲計畫」，針對固定污染源、移動污染源及逸散污染源進行管制，推動二十四項精進改善對策，包括中火減煤至一一○四萬噸、燃煤工業鍋爐一一一年全面退場，電動公車倍增的項目，採取「先大後小、先公後私」的策略進行督導改善。

科技監測 污染無所遁逃

有些人疑惑為何先抓中火、中龍，不管汽機車等移動污染源？陳宏益直言，經過調查，這兩大廠的污染排放量幾乎佔90%，「中火降2%的燃煤，等於汰換近五萬輛二行程機車一年的PM2.5減量」，當然不能放大捉小。

為了有效管制排放量，台中市環保局去年成立科技稽查中隊，引進無人機、熱顯像儀、紅外線感測器，透過高科技監測，有效減少人力稽查。

「你看到的每一個煙囪如果都裝有感測器」，台中市的大型煙囪，依法目前架設精密的即時連線監測儀器，包括火力發電廠、焚化爐、大型工廠等，加起來不到三十支，相關費用動輒百萬。但是現在一台三萬元簡易型即時感測器，加上拉線及網路費用便宜，為了企業形象與環境正義，廠商沒有說不的權利。

陳宏益說，雖然沒有法源依據強制廠商裝設感測器、監視器，但會用「行政檢查」的手段，有加裝感測器或監視器的廠商，稽核次數會變少，鼓勵廠商用感測器管理好自家的煙囪。

另外，在台中的幾個主要工業區，像是台中工業區、大里工業區、關連工業區及烏日高鐵附近設置影像辨識系統進行煙氣監測，並防止露天燃燒及垃圾掩埋場悶燒釀成大火，如同人臉辨識，追蹤破案成效可達八成左右。

中火減煤調電更彈性

他以中火為例，市府深知台中市的空污關鍵在中火，因此在台中海線的制高點裝設超高解析度的攝影機二十四小時監控。過去林佳龍任市長期間，中火從實際燃煤量一千八百萬噸減到將近一千六百萬噸，盧秀燕市長上任以來，要求落實四年減四成，但台電與中市府的計算基準點不同，台電以法定燃煤量二千一百萬噸減四成來計算，然市府堅持採自治條例，規定台電須以實際燃煤量一千八百萬噸減四成為最終目標，中央與地方互槓，最後市府強烈要求下，中火燃煤一○九年全年只燒一二二九萬噸，驟減三六八萬噸的燃煤量。

陳宏益說，台中市環保局並不是無理要求，更不會因為中火減煤讓台灣缺電。事實上，在減煤的期間，台電還是有增加新的發電機機組，一○八年新增機組的量反而比退役的量還多，大概增加九十萬瓩，電力調度上更有彈性。

另外電動公車部分，截至一○九年底，台中市已有兩百台電動公車在市區繞行載客，數量已是全國第一，而一一一年鍋爐全面退場，台中市政府也有完整的輔導、補助等配套措施，協助業者從重油鍋爐轉換為天然氣。

今年一月，台灣環境保護聯盟針對全國二十二縣市進行「2019年永續環境施政」評比，台中市雖然在五項指標全獲Ａ級優良(能源轉型及氣候變遷、公害防制及公共設施、國土規劃及生態保育、環境管理及整體綜合評比)，與台北市、新北市並列全國第一，陳宏益仍強調，能源轉型是亟待討論的議題。

蔡英文總統上任後，政院推動「非核家園」目標，目前核一廠已退役，核二、核三廠規劃在一一二年、一一四年除役，在新能源尚未穩定之時，政院採取增加火力為最主要的發電來源，以一○九年發電結構來說，火力佔78.5%、核能12.7%、再生能源僅佔5.8%。

支持非核家園 肯定以核養綠 兩害相權取其輕

所增加的電廠全部都是燃燒石化燃料，陳宏益直言，石化燃料產生的二氧化碳造成溫室效應已是不爭的事實，全世界都在談「±2℃」，日本發生福島核災，一度反核，後來還是重啟核能，德國是最注重環保的國家，面對全球氣候變遷，核能還是不得不的選擇，況且全世界十大工業國，誰沒有用核電？在全球節能減碳、管制溫室氣體的大共識下，台灣真的要反向而行，用八成的石化燃料火力發電？

「核能是風險值，石化燃料污染跟致死率是確定值，如同溫水煮青蛙」，朝野應更理性看待目前全球面臨的氣候問題，況且台灣公投的結果是「以核養綠」，減少火力發電。「兩害相權取其輕」，政府可以更傾聽人民的聲音。

陳宏益強調，自己並不是擁核或反核者，一直期待台灣早日達成非核家園的目標，但是再生能源的不穩定性，必須要靠什麼能源來搭配支持用電安全，自己並沒有確定的答案，「但是不該這麼快跟核能說NO，應該更理性看目前技術和全世界處理的方式，不要把它當成一個不能討論的議題！」

碳覺醒 全民的課題

台灣必須有一個「碳覺醒」，除了本地的空污問題之外，全世界如火如荼展開「碳足跡」相關政策及認證，「碳消耗」會成為台灣另一層次的貿易障礙，當局者必須審度國際情勢，提出更好的策略因應。

至於核能何時可以退場，陳宏益建議，如果PM2.5能達到世界衛生組織標準十二微毫克，最好是十微毫克，屆時污染不在了，並且考慮台灣能源環境特性，新能源可以穩定支撐台灣的用電需求，核能就該退場，畢竟核能還是有輻射的風險。

新能源發展，電費勢必提高，「以價制量」可以達到節電的效果，「我們必須重新思考，不是用水、用電量多，就叫做文明」，一個富而好禮的社會，是用最少的水量、電量，產生最少的垃圾，達到最好的經濟生活，才是一個文明先進的國家。節能減碳，今日不做，明日後悔。

陳宏益從小住在彰化台化工廠旁，所學及貢獻都在環保領域，父親是台化基層的三班四輪勞工，可以說是喝化工廠奶水長大，是煙囪下長大的小孩，環工是污染防治，和化工針鋒相對，他分享自己過去的成長背景，更能體會企業的艱難，從而提出比較簡單可行的方式協助業者改善，看到PM2.5值一點一點的降下來，抬頭仰望台中市的藍天，自己才會覺得有成就感！

【理財周刊第1071期】