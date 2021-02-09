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銀行大推數位帳戶圈小資粉

聯合新聞網 / 理財周刊

文．沈安玨 圖．取自各公司官網

生物辨識技術應用在智慧型手機上已是市場主流，從指紋辨識到3D感測技術可以進行人臉辨識，掀起了一波手機革命，而國內外金融企業也積極利用FinTech技術加入戰局，用戶只要透過數位帳戶App，只要按個指紋或是刷個臉就可以輕鬆完成金融交易以及理財投資，讓人對未來的生活增添了無限想像空間。

根據金管會統計資料指出，截至二○二○年九月底，已有三十三家銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數約575.3萬戶，你跟上潮流了嗎？

「趕三點半！」這句話對現在年輕人來說已經是上一個世代的語言了。以前要辦理金融業務只能趁午休時間，或是要請上半天假，並得趕三點半前抵達銀行櫃檯或是ATM辦理。在如今這個網路時代，受到法規的開放支持及FinTech技術發展的影響，只要打開手機App，自己就是銀行櫃檯，不再受時間及地域限制。

簡單來說，數位帳戶就是銀行為了將業務服務數位化、無紙化，建置對應的手機App，讓用戶透過手機及網路就能進行原本得出門到ATM或臨櫃才能辦理的查詢、開戶、提款、匯款、貸款、繳卡費、換匯、購買投資理財或保險商品等金融服務，而銀行也能因此節省人力及管銷成本，同時也想藉此增加新用戶，於是許多銀行推出台幣高利活存、跨行提款／轉帳數次免手續費等優惠，來吸引用戶辦理。另外，使用手機App交易的比重已超越網路銀行，為了順應這個趨勢，有些銀行更是特別成立數位銀行品牌。

除了配合大環境及用戶習慣的改變，各家銀行積極投入數位帳戶發展的原因之一，也是因為現在國人的消費及生活足跡大量的移到網路，特別是年輕一代的未來主力消費者。為了更全面地蒐集這些用戶的面貌及輪廓，透過串聯其在社群媒體的使用行為，及在電子商務網站的交易資訊所產生的大數據，進一步分析及預測用戶的潛在需求，精準地規劃並推出行銷推廣及客戶關係管理方案，並應用在風險管理與服務的創新優化等面向上，為銀行帶來經營績效的成長。

台新Richart 銅板小額即可投資

目前Richart用戶的年齡層主要集中在二十至三十五歲，男女比率大致各半，為了吸引年輕用戶加入，台新在開發數位帳戶時就用「不像銀行」的創新思維來突破傳統金融的盲點，當時一推出時就深受小資族喜愛，在各大論壇引起不少討論。

近年更特別深耕校園，在大專院校舉辦多場講座與實體體驗活動，並領先業界推出全線上未成年人開戶服務，讓學生們提早接觸理財觀念。Richart將數位金融服務打造成高度整合的一站式平台，讓理財、投資、保險、外幣等金融業務完全線上化，打破了金融服務的時間與空間上的限制。

Richart提供多元的銅板投資標的，最低十元起就能投資基金，五百元起即可投資連結熱門ETF基金，共同參與市場行情，搭配二折手續費的優惠，吸引相當多理財新手無痛嘗試投資。近期ETF連結基金新上線，在三月三十一日前完成基金創意命名即可抽iPhone 12、airpods等好禮。

國泰世華KOKO 看準宅經濟 加碼影音／健身回饋

KOKO自推出以來便鎖定年輕族群，目前用戶年齡二十五歲以下約占25%、三十五歲以下約佔70%，男女比各半。近年數位用戶數持續成長，其中行動用戶年增長近50%，用戶黏著度也有明顯提升。從KOKO COMBO icash聯名卡發現，二○二○年宅經濟更加崛起，影音娛樂類別在刷卡人數及金額上都有翻倍的成長；而外送平台刷卡人數也成長兩倍，金額更是成長近三倍。

另外，利用國泰世華網路銀行App，除了可一鍵進行最快五分鐘就核貸的線上貸款服務，還可開立數位外幣帳戶，設定到匯通知，掌握外匯投資最佳時機。與好友間不僅可在App中進行一般轉帳、拆帳及聊天室服務，也能使用人臉非約定轉帳，若記不起銀行帳號，用手機號碼也可跟同為國泰世華的用戶互轉帳，也可轉給他行用戶，讓交友圈間的轉帳更便利。

永豐DAWHO大戶 全台第一個整合證券下單開戶

永豐銀行表示，DAWHO大戶的用戶年平均年齡為三十四歲，男女比約46:54，此一族群相較於傳統實體戶，更高度仰賴網路，並習慣用數位工具解決大小問題，因此，永豐將消費、投資、儲蓄與彈性資金四大個人服務整合於App，更是全台第一個整合證券下單與證券開戶的數位帳戶，用戶透過App即可執行存股交易，上線後帶動大戶投的總交易金額月平均增長252%。

過往投資門檻較高的美股，用戶也可透過App引導連結下單，達到一鍵理財的需求。此外，為支持年輕客群買房，2020年三月也推出利率1.38%起，最高可貸85%的「大戶輕房貸」服務，撥款金額季增達到67%。

從大環境來看，台灣首家純網銀─樂天國際銀行已於今年一月正式對外營業，主管機關當初開放純網銀進入市場的目的，就是希望能為市場帶來正向的效應，加速傳統商銀思考以客戶為核心的動力。因此在金融法規越來越開放的態度下，永豐銀行預計這將為金融科技帶來跳躍式成長，同時也樂見純網銀進入市場，因為商業銀行具有整合實體跟線上數位帳戶的獨特優勢，不怕競爭。

王道O-Bank 用戶對公益參與及認同度高

王道銀行四十歲以下的用戶約佔八成，男女比例則將近各半，這些年輕的數位原生族群，在線上購物或使用外送服務比例也較高，整體網路消費占比約53%，較實體通路約高6%。

數位帳戶用戶對新型態的金融產品接收度高，如機器人理財的用戶數佔所有信託戶數超過7%，甚至高於基金投資人數。其中，從事資訊業客戶及年輕男性對機器人理財接受度最高。而用戶對金融服務的手續費有著高敏感度，喜歡點閱與時事結合之市場分析文章，在投資態度上較為積極，去年三月因疫情導致股債市場大震盪期間，單筆基金申購筆數較平時高出64%以上，申購金額亦有顯著增加。

此外，王道銀行長期著重推展社會公益，用戶對於公益參與及認同度也較高，尤其二十至二十九歲的用戶在公益卡使用的比重約占全部使用者的46%，顯示年輕族群對於公益議題的高度關注。

王道銀行表示，隨著今年純網銀業者的開業及傳統銀行的陸續投入，可想見台灣數位帳戶在二○二一年只會更加蓬勃發展，這將為消費者帶來更大的便利性及更多元的數位金融服務與功能。

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