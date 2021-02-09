市場風險偏好提高 股市看多

文．洪寶山

雖然疫苗施打後要等三周才能產生抗體，但一月已經過去，疫苗應該已經發揮作用，從美國的單日確診人數的走勢圖來看，儘管仍在相對高檔區，但COVID-19確診人數的高峰值的確是在下滑，這點倒是挺令人感到欣慰的，畢竟囤積了最多數量疫苗的美國與英國如果能控制疫情的話，就代表疫苗的確發揮了保護網的作用，有利於推動經濟往復甦的展望前進，這點從美原油創下疫情爆發以來的56.33美元新高，可以得到驗證。

道瓊26000~27000點支撐

許多華爾街專家對三萬點的道瓊指數發出泡沫的警語，甚至批評近期散戶軋空唱空機構的行為，其實該歸咎於聯準會強力寬鬆貨幣政策救市的應急措施。

針對這點，筆者多次表達去(二○二○)年三月歷經道瓊指數單月下跌萬點，十天內四次觸發熔斷跌停，18213低點足夠成為後疫情時代的底部區，所以從周Ｋ線圖來看，道瓊指數的23719點以下的支撐力度可以維持很久，從這個角度來看，如果沒有特別的意外，26000~27000點的支撐區就足以應付下跌的風險。換言之，農曆春節期間就算道瓊指數大跌，以美股的活潑度，估計開紅盤日前後就可以止跌反彈回去，所以持股過年的風險其實還在可承受的範圍內。

防控措施逐漸放鬆 提振就業市場

想要瞭解今年的經濟走向，就得研判疫情的發展趨勢，至少剛公布的美國一月小非農(ADP)新增就業人數就是一例。數據公布前，市場預期新增4.9萬人，結果實際公布值為17.4萬人，明顯優於預期，關鍵在於服務業就業的強力復甦，這點相當令人意外，眾所周知這次疫情衝擊最嚴重的產業就是休閒旅遊業，可是一月竟然新增3.5萬個工作，反映出去年底假期開始的防控措施逐漸放鬆對於就業市場的提振作用。此外，教育健康和商業職業領域分別新增5.4萬和四萬人就業。

雖然自去年春季疫情爆發以來仍累積接近一千一百萬名美國勞動者仍處於失業狀態，但ADP研究院副主席Ahu Yildirmaz在報告中表示，美國勞動市場仍在疫情逆風中持續緩慢的復甦步伐。好於預期的小非農也對兩天後公布的大非農就業報告提供正面的展望，截至二月四日為止，市場預期一月非農新增五至七萬就業，失業率維持在6.7%水準，不排除同樣有優於市場預期的表現。

這點從最新的初請失業金數據得到進一步佐證，美國截至一月三十日當周初請失業金人數為77.9萬人，好於經濟學家預期的83萬人，連續三周下降。

以工業化手段 15分鐘完成基因定序

從目前收集的資料來看，儘管新冠病毒變異的速度加快，但是科學家採取工業化的手段定序基因，一人一部機器，十五分鐘完成基因定序，盡力趕上病毒變異的速度，德國藥廠CureVac宣布將與英國葛蘭素史克藥廠合作，針對COVID-19變異病毒的下一代疫苗，預計明年上市。而現有的疫苗因初期數量不足，英國目前盡可能給多一些人接種單劑疫苗，並將第二劑疫苗接種時間推遲至最多十二周。

早前這一政策曾引起爭議，一些人質疑這可能會降低疫苗預防嚴重感染的功效，但是英國疫苗接種和免疫聯合委員會和衛生專家支援這種策略。根據英國政府資料，截至二月一日已有九六○萬人接受了第一劑疫苗，近五十萬人接受了兩劑疫苗。

到二月中旬，英國有望為一千五百萬四大關鍵人群接種疫苗，包括七十歲以上人群、養老院居民和工作人員、醫護人員以及身體素質脆弱的高危人群。從英國的單日確診人數走勢圖來看，該策略似乎奏效，目前英國的防疫措施正在醫學權威雜誌《柳葉刀》接受同行審議。根據研究人員每週收集的拭子，接種第一劑疫苗後病毒傳播減少了67%，這對於更快解除疫情封鎖、促進經濟復甦是一個重要利好消息。

但英國仍不滿足，準備做更大膽的嘗試，據媒體援引俄羅斯官員表示，阿斯利康／牛津大學與俄羅斯Sputnik V的腺病毒疫苗混用實驗將會於農曆春節期間在亞塞拜然共和國和一些中東國家進行，預計最初的結果將會在三月出爐。阿斯利康去年曾宣布「歪打正著」發現了比設計劑量更優的配置，隨後俄羅斯方面提出融合兩種疫苗以提高有效率的建議。

疫苗若發揮作用 春季過後疫情可能出現轉折點

台灣可能拿到的第一批疫苗正是阿斯利康(AstraZeneca)疫苗，這款疫苗在注射第一劑後三個月，預防有症狀感染的有效率為76%，並且模型分析表明，在最初的三個月內疫苗保護作用並未減弱，更重要的是，這款疫苗可以預防嚴重感染，注射第一劑二十二天後沒有嚴重病例，也沒有人住院。

阿斯利康疫苗與輝瑞的疫苗雖然效力相似，但它們採取的技術並不相同。具體而言，兩款疫苗都採用刺突蛋白，它本身沒有感染性，但都能「教會」免疫細胞識別並對抗真正的新冠病毒。

然而，兩款疫苗的「教學方法」(讓人體產生免疫的方法)不同。輝瑞使用了mRNA技術，而阿斯利康則採用DNA技術。英國二月四日啟動試驗，將輝瑞和阿斯利康生產的兩種疫苗在一個兩針療程中「混合接種」，從而評估其能產生的免疫反應，關於免疫反應的初步資料預計將在六月左右產生，可能因為如此，台灣的防疫中心對外表示國人可施打疫苗的時間落在六月。

對於市場的投資邏輯而言，糟糕的就業報告有助於政府推動財政刺激，利好股市；但如果疫苗真的發揮了作用，阻止了新冠病毒繼續擴散與變異，那麼今年的春季過後，疫情可能出現轉折點。

最大的影響可能是聯準會貨幣政策轉向的時間點也會隨之接近，這點或許是美國新財長葉倫上任前，強調不再追求弱勢美元的警示，造成美元指數在十二月至隔年一月期間，大致處在91~89點之間橫盤，算是在十年均線附近震盪築底。

美元指數走強 市場對美國經濟復甦有信心

二月四日突破一年多以來的長期下降壓力線，美元指數配合美原油走強，暗示市場對於美國經濟復甦有信心。

但美原油與美元指數的走強，自然壓迫了黃金的走勢，很有可能藉著一月大非農新增人數報告的利空，跌破年線1814美元支撐，邁入中空走勢。

黃金從2015年1046.2美元低點上漲到2089.2美元高點，累積1043美元漲幅，就波浪的定位，當下屬於第四波的中期修正，以0.5~0.618的黃金分割率來估算，比較可靠的支撐區落在1568~1445美元。從黃金的走勢可知市場的風險偏好提高，驗證股市看多的觀點。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《 理財周刊 》1068.1069期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱 理財周刊電子雜誌或免費下載APP 】