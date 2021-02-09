快訊

府資政出爐！李遠哲、吳澧培未獲續聘 魏明谷任國策顧問

漲風新方向

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

道瓊三萬點 貧富差距矛盾加深

就好比最近華爾街熱議的「散戶暴打唱空機構」，影響和餘波還在盪漾、擴散。這次的衝突難免會和2011年的「佔領華爾街」運動進行比較。2011年九月，因為不滿社會和金融問題，數千抗議者通過社交媒體聚集在華爾街。華爾街的菁英們在陽臺上，喝著香檳，聽著下面的抗議聲，不以為然。

後來2016年川普當選美國總統，大量任命華爾街菁英為官員，甚至放寬金融監管，道瓊指數登上三萬點，但貧富差距造成社會菁英與草根的矛盾加深。2020年的「黑人的命也是命」的種族歧視，以及COVID-19疫情下的高失業率與家人天人永隔，重創中產階層與草根底層。

華爾街拔線 白宮也在暗中觀察

十年後的2021年一月，散戶們沒有上街，他們借助更加強大的社交媒體，選擇進入華爾街的體系，打算從內部暴力摧毀華爾街，在YOLO「You Only Live Once」(你只活一次)的精神號召下，一群追求積極、高風險、投機的期權散戶玩家，在Reddit論壇的子板WSB(Wall Street Bets)裡，人手一張的曬出GME成交單，用期權與股票擠壓軋空被Citron Research放空的GameStop股票，最終在華爾街二百餘年的歷史裡，留下了史詩級的散戶軋空秀。

十年間，社交媒體、金融市場、政治和監管環境發生改變，甚至疫情都成為這次「佔領華爾街2.0」行動的一環，代表著長期被割韭菜的散戶憤怒的反撲。那麼散戶這次成功佔領華爾街了嗎？目前來看，似乎還有很長的路。

從華爾街直接「拔網線」的操作來看，華爾街的菁英不會輕易放棄既得利益，監管機構，甚至白宮都還在「暗中觀察」。

放空與軋空 散戶串聯不再示弱

從股票交易開始，放空行為就一直存在。做空股票或軋空頭本身並沒有什麼錯，但是散戶們充分利用了社交媒體，放大仇恨，壯大了自己，透過互聯網的訊息快速傳遞，全球散戶紛紛揭竿而起，有為者亦若是，時代變了，透過互聯網，散戶不再是弱勢的一方，GME揭開了散戶和機構的做空較量序幕，相信農曆春節後的台股也將邁入傳統的除權息前的軋空行情。

一般定義軋空大多指融券強制高價回補，不過以封關前的券資比來看，軋空的強度與氛圍還不成熟，以券資比來看，南電51.1%與信邦40.12%算是最具資格，而且南電還具備投信持續減碼，股價緩步上漲的軋空手條件。當然投信其實也沒錯，往年南電的第四季到隔年的第一季是淡季，但偏偏遇上疫情打亂了物流，以至於淡季不淡，形成了外資軋投信空手的戲碼，整體融券還高達3819張，約佔五日均量的23%，不論是從軋融券或是軋空手，甚至ABF缺貨的角度來看，南電去年前三季EPS達3.62元創五年新高，轉機性強，的確是具備軋空的條件。

信邦雖然融券張數不多，僅134張，但股價創歷史新高之際，同樣出現投信低持股被外資買上去的情形，去年前三季EPS達7.11元，也是肯定可以創五年新高的業績穩定成長股。

所以從台股實際情況來看，因為三十年來從來沒有站穩12682點的經驗，對老股民來說當然會有懼高症的心理障礙，但偏偏疫情造成的失業人口增加，去年三十歲以下的新開戶人數佔了40%，這些新股民沒有萬點恐懼症，而且熟悉互聯網收集財經訊息及交流意見，在年輕敢衝敢拚的風格驅使下，通常低價股一旦起漲，追漲的認同度偏高，這點從去年八月延續至今，因此有些券資比雖然目前不怎麼高，但具備低價養空的條件。

股價漲不停 哪些具備養空條件

例如第一銅的券資比38.2%、車王電34.45%、佳凌32.58%、廣宇30.87%、圓展21.13%、華邦電16.56%、聯電14.44%、怡利電14.08%等。剩下的就是高價股自然的過濾掉大多數股民，有能力且有勇氣參與的股民本就較少，往往因具備業績成長而被法人機構鎖定，形成漲不停走勢，例如立積券資比29.03%、上銀25.74%、創意25.22%、聯發科21.64%、晶心科18.06%、聯詠17.52%、國巨15.8%、愛普15.76%、和大13.33%、亞德客13.13%、天鈺12.97%等，不過這些高價股經過一波大漲後，趁著大盤的拉回，回到養空階段，可以追蹤。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1068.1069期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

【理財周刊第1068.1069期】
【理財周刊第1068.1069期】

延伸閱讀

美元軋空 恐戳破市場泡沫

勞金局炒股案／三投信五年內禁止投標

勞金局炒股案／工會：少數人違法行為

大陸為什麼不會有GameStop散戶潮？因為會被查水表

相關新聞

銀行大推數位帳戶圈小資粉

生物辨識技術應用在智慧型手機上已是市場主流，從指紋辨識到3D感測技術可以進行人臉辨識，掀起了一波手機革命，而國內外金融企業也積極利用FinTech技術加入戰局，用戶只要透過數位帳戶App，只要按個指紋或是刷個臉就可以輕鬆完成金融交易以及理財投資，讓人對未來的生活增添了無限想像空間。

市場風險偏好提高 股市看多

雖然疫苗施打後要等三周才能產生抗體，但一月已經過去，疫苗應該已經發揮作用，從美國的單日確診人數的走勢圖來看，儘管仍在相對高檔區，但COVID-19確診人數的高峰值的確是在下滑，這點倒是挺令人感到欣慰的，畢竟囤積了最多數量疫苗的美國與英國如果能控制疫情的話，就代表疫苗的確發揮了保護網的作用，有利於推動經濟往復甦的展望前進，這點從美原油創下疫情爆發以來的56.33美元新高，可以得到驗證。

劉樹添帶領海外台商突破困境

一提到「劉樹添」三個字，只要是海外台商沒有人不知他在泰國的事業和親切的為人，毫不遲疑豎起大拇指點頭按讚，「望之儼然，即之也溫」，談起話來如沐春風令人難以忘懷。他是現任亞洲台灣商會聯合總會總會長(以下簡稱亞洲台商總會)，二○二○年七月在新冠疫情最嚴峻之時臨危受命，要帶領海外台商突破困境，尋找新的策略和方向。

牛市新主力部隊集結

歷經二○二○年疫情的重創後，二○二一年汽車產業在國家政策扶植、產業轉型升級及科技巨頭新玩家加入趨勢下，景氣將擺脫谷底，迎來數年的大多頭新循環，嗅到龐大商機氣味的資本市場，資金超前部署，帶動整個汽車產業供應鏈的股價漲勢不僅一路從電動車擴散至未來車、傳統燃油車，也從美股擴散到全球股市，成為延續牛市行情的新主力部隊。

漲風新方向

落筆時，正好傳來趙少康重回國民黨，並劍指黨主席一職，震撼政壇，民進黨議員王世堅表示：「韓趙配將是民進黨最強勁的對手」；但前國民黨立委邱毅卻表示：「在台灣反中抗中仇中的民粹，昔日的政治金童終將落得開高走低」。是的，一代人有一代人的機遇，時勢造英雄，能夠把握住機會，就算是小卒也能立大功。

從EMBA鏈結的產學平台挖寶

身為企業中高階經理人已經有了豐富的實戰經驗，為什麼還會要進修EMBA(Executive Master of Business Administration)？中興大學前EMBA執行長紀信義教授說，最主要的原因在於解決企業經營瓶頸、建立世代傳承模式、尋求結盟機會以及獲得學校多元資源等需求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。