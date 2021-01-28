汽車智慧化風潮崛起 台灣晶圓廠握定價權

文．洪寶山

怎知歐美日疫情擴大，航空業虧損倒閉，海運貨櫃業者迎來史上最旺的景氣─提前兩季下單，本指望疫苗問世後，疫情能迅速得到控制，結果疫苗生產與配送的速度追不上新冠變異病毒的擴散速度。

雖然進入二月，但倒春寒的低溫還是令歐美日的疫情暫時看不到轉折，根據去年的經驗，估計還是要等到五月前後疫情才能趨緩，於是再加上5G的高頻高速需要消耗更多的零組件，導致電子業供需逆轉，一改過去跌價的常態，成為半導體在去年底前漲價的背景。

5G多鏡頭趨勢 需消耗更多零組件

但以上的背景是架構在過去一年台灣的疫情相對穩定的基礎上，台灣的半導體供應不受到影響，推升台股突破三十年新高。

新的一年，劇本加了新元素─防疫優等生的台灣，本土確診案例開始增加，且有疫調查不出感染源的案例，一月二十四日宣布五千人居家隔離，加上農曆春節來臨，假設最壞的情況發生，台灣的半導體廠商員工也染疫，那麼，今年的半導體缺貨漲價潮，就會更嚴重。還記得嗎？聯電一月八日的跳電，結果卻是下游更加搶貨、利空不跌，創了二○○二年以來的股價新高。

既然在5G多鏡頭趨勢，疊加汽車智慧化風潮崛起，電源管理晶片、驅動晶片、指紋辨識晶片、圖像感測器(CIS)、車用微控制器(MCU)等需求推升八吋晶圓產能不足，聯電已通知十二吋客戶必須延長交期近一個月，如果台灣的疫情轉為緊張，可想而知，半導體的缺貨漲價更加吃緊，利多晶圓代工、封測等業者。

那麼台灣的疫情會變嚴重嗎？以日本的防疫前車之鑑可知，這個病毒一旦擴散開來，真是防不勝防，除了無症狀患者可傳染新冠病毒，還有環境與冷凍食品都可成為傳染途徑，而日本一開始就為了東奧而不願意採取果斷的大規模封城，結果拖了一年，最終還是逃不掉封城鎖國的命運；更不用說歐洲已經二度封城，也不見疫情的轉折。所以如果台灣不用雷霆霹靂的果斷超前防疫手段的話，過了這個農曆春節的走親戚拜年，很有可能步入日本的前塵。

低價半導體股漲勢還沒停

這波由聯電、旺宏、華邦電掀起的低價半導體股漲勢，還沒停歇的跡象，聯電去年九月先漲，十月華邦電跟進，旺宏十一月起漲，如今聯電股價創新高，華邦電與旺宏大有準備突破整理格局，挑戰新高的架式。

近期傳出中國大基金針對兆易創新釋股2%的利空消息，兆易創新股價跌回二百元人民幣附近，除了回收資金投入更難突破的半導體設備的戰略考量之外，當然還包括中芯國際被美制裁後，長期可能會影響兆易創新的NOR Flash供應，具備轉單效應。

而旺宏耕耘車用NOR Flash超過十年，搭上這波車用晶片缺貨的浪潮，一月二十五日42.75元收盤價有結束中期整理的跡象，從月Ｋ線圖來看，有機會挑戰60.9元前波高點的機會。

不讓旺宏專美於車用市場，華邦電二○一九年上半年取得全球車用電子最高安全標準ISO 26262認證，跨入全球車用電子先進安全系統供應鏈，也是台灣第一家獲得ISO 26262道路車輛功能安全流程證書的車用記憶體製造商，打入許多Tier 1車用電子供應鏈。

近期華邦電加入鴻海成立的電動車開放平台MIH，未來鴻海如果搶下Apple Car相關訂單，也將有利於華邦電打入Apple Car供應鏈。

利基型DRAM市場供給 全面吃緊

iPhone 12需求強勁，很有可能第二季淡季不淡，在5G與車用CIS的需求強勁，業者紛紛調整產品與產能結構，以利潤較高產品優先，以至於三星與海力士將舊有DRAM產能轉向製程相近的CIS元件市場，造成舊有DRAM產能不足，使得DDR2及DDR3等利基型DRAM市場供給全面吃緊，訂單轉向華邦電等利基型DRAM供應商，1Gb及2Gb DDR3供應持續吃緊，預期第一季報價有望上漲5~10%。

華邦電前次31.15元高點正好落在長期的頸線壓力附近，如果能夠突破且站穩32元，那麼跟隨聯電、旺宏挑戰50元關卡也不無可能。

LED晶片結構性缺貨漲價聲起

過去媒體將太陽能、DRAM、LCD、LED戲稱「四大慘業」，如今前三者都已經漲價了，根據TrendForce最新報告，蘋果將於今年第一季發布搭載Mini LED背光的12.9吋iPad Pro產品，且未來將進一步推出Mini LED產品；三星、LG等品牌在CES 2021上均發布搭載Mini LED的電視產品；中國TCL、小米、康佳等多個終端品牌製造商搭載Mini LED面板的新產品也已經相繼面世，相關供應鏈已提前於二○二○年第四季開始拉貨，使Mini LED晶片需求量暴增，進而排擠到常規晶片的產能供給。

在LED晶片面臨結構性缺貨的情況下，目前部分LED晶片廠商已陸續調漲非核心客戶和低毛利產品的晶片價格，預估漲幅大約5-10%。

目前來看，Mini LED放量的核心仍是下游應用的突破，考慮到LED產業鏈價值占比，認為封裝產業有望核心受益Mini LED滲透加速，LED封裝行業集中趨勢明顯，龍頭企業彈性值得期待。

富采與中國的利亞德合資生產Mini/Micro LED晶片，富采自二○○五年之後就不再布建分選機台，後段的檢測全數委外，隨著Mini LED的晶片尺寸縮小、數量拉升，點測、分選製程99%委託給惠特。

Mini/Micro技術升級 推動LED產業景氣回升

Mini LED代工業務從去年第四季起反映在營收上，十月起營收年增率轉為正數，惠特為了迎接Mini LED代工訂單，投入的設備機台將從二百台提升至一千台，今年代工營收比可望倍數以上成長，可望帶動營收累積年增率轉為正數。

LED經歷二年多的庫存去化以及產能出清，景氣有望在二○二一年上半年迎來轉折，下游需求好轉，疊加Mini/Micro技術升級推動產業景氣回升，LED封裝行業或將優先受益。

二○二○年是惠特每股獲利最低的一年，股價自去年下半年以來，處在130~160元之間震盪，從周Ｋ線圖可發現，自第四季以來股價進一步壓縮在150~170元之間橫盤，在一月二十五日確認第一次無擔保轉換公司債公開承銷價格為109.28元，接下來啟動五百萬股現金增資募集計畫，參與現增的最後買進日為二月二日，二月九日是現金增資認股基準日，換言之，農曆春節封關前不排除有現增繳款行情。

【理財周刊第1066期】