善用金融科技 加速旅遊業數位轉型

文．洪寶山

日本DMO模式 傾國家之力推展觀光

台灣觀光發展協會理事長林進榮指出，「政府的力量很大」，發展觀光產業政府必須帶頭做，他以日本為例，七、八年前，日本和台灣的觀光人數都是八百萬人，到二○一九年，日本觀光人口已達到三千萬人，而台灣僅成長到一千萬人，其中最大的原因是，日本傾國家之力，包括經濟部、外交部、觀光局等各部門都協力推展觀光。

疫情爆發前，幾乎每星期都有日本各地方的官員來台灣推展觀光，以靜岡小城來說，台灣每年到靜岡旅遊就有幾十萬人，推廣頗見成效，幾年下來，「日本人一年來台觀光一百萬人，台灣到日本超過五、六百萬人」，相差至少五倍。

另一個原因是，日本發展DMO觀光圈、區域觀光聯盟已非常成熟，資源整合提高旅遊經濟，台灣近日在交通部長林佳龍的帶領下，積極學習日本的DMO模式，如東北角結合宜蘭、日月潭串連大台中景點、阿里山聯盟等，對於景點、踩線的旅遊規劃有相當助益。

「雖然沒有像艾菲爾鐵塔、迪士尼樂園的著名景點，但是台灣有很多祕境」，林進榮說，疫情期間不能出國，意外開啟台灣民眾探求走訪在地美景，過去不曾注意的農村、小鎮、山澗溪野結合在地的文化特色重新被挖掘。

探尋台灣祕境 體驗在地文化特色

習以為常的出國旅遊，轉成探索在地城鄉，觀光局適時推出主題旅遊，如2020脊梁山脈旅遊年、2021自行車旅遊年，旅遊業者也祭出多樣的深度旅遊，如品酒之旅、鄉村之旅、種菜之旅、馬拉松之旅，引領台灣民眾走訪小鎮、探尋祕境，體驗不同的文化特色。

然而，林進榮認為，只有深化台灣的在地景點、主題旅遊還不夠，未來是金融科技時代，錢包、消費、旅線都在手機裡，金融科技結合觀光旅遊勢在必行。

林進榮身兼大都會旅遊董事長，他直言，過去幾年跟著推動南向政策，到各地辦旅展，所動員的人力、財力、物力超過上百萬元，十幾場活動下來，「撈不到一個旅客」，不得不在策略上急轉彎。

二○一九年，他與時任泰國台商總會長劉樹添合作，鼓勵泰國台商員工及其眷屬來台觀光旅遊，創造出一百團近三千人來台環島八天七夜的盛況，意外開發出新一批潛在的觀光客。

這批台商員工、眷屬的消費力不輸大陸旅客，人均達三百美元，一百團下來，他信心十足，原本計畫在二○二○年將此成功案例延伸到馬來西亞、新加坡、柬埔寨、緬甸、菲律賓等東南亞其他國家，卻因疫情爆發而告暫停。

系統性行銷 建構一條龍旅遊服務平台

「客人在哪裡？」交通部長林佳龍許下二○三○年達成二千萬人次國外旅客來台觀光的承諾，這二千萬人次要如何實現？

按他的想法，亞洲台商會分布亞洲十八個國家，近二萬四千個會員，這些台商都已在當地深耕二、三十年，是一股不可忽視的力量，更希望結合台商的力量，從原本三千人次慢慢拓展到五萬人來台觀光旅遊的目標。

亞洲台商是一個可觀的資源，林進榮與現任亞洲台商總會長劉樹添及僑委會密切合作，規劃系統性的行銷，打算在疫情過後，動員各國台商來台觀光，並在協會裡籌組小型的「旅遊國家隊」，包含旅行社、航空、飯店、景點、遊覽車、導遊領隊、購物店等業者及觀光從業人員，「超前部署」建構一條龍的旅遊服務平台，促進DMO觀光圈迅速成形。

另一項重要的趨勢是以區塊鏈的觀光幣(觀光熱點)來掌握觀光客。他以中國大陸的支付系統為例，過去美國的猶太人掌握金融體系，大陸人出國都是以美金消費，或是用Visa、Mastercard簽帳，自從微信支付、支付寶問世，現在大陸人出國直接刷臉、刷條碼以人民幣消費，漸漸取代美元的支付系統。

屬於台灣的觀光幣 結合第三方支付推廣旅遊

「太方便了！」以前他在北大讀書所有的生活消費、婚喪喜慶全部用第三方支付，而且這樣的支付系統擴及到歐洲、美國、澳洲，就連台灣的寧夏夜市都可以用微信支付來消費。

「如果你手機有微信存款五萬元，你會不會想到大陸旅遊消費？」他反問，「如果你手機有台灣的觀光幣，會不會想來台灣觀光？」他自己跟女兒有一個夢想，發行一個All Pass go，「如果全世界一億人的手機有台灣的觀光幣，那麼要抓到三千萬人次來台觀光並非難事」。

All Pass go可依據國情發旅遊訊息，「在柬埔寨就發柬埔寨文，你是泰國人就發泰國語」，並依據時節活動做行銷，舉例來說，參加台灣二萬八千元旅遊行程，就送五千元觀光幣，遊客可以到百貨公司或購物店使用觀光幣購物消費，或參加各種主題活動。

像是花兩枚觀光幣，就可登上101觀景台鳥瞰市景，用十枚觀光幣即可參加蔡依林的演唱會，一個活動帶動一個熱潮，「這一次張惠妹跨年演唱會，吸引七萬人來台東、花蓮、屏東朝聖」，不就是主題行銷最好的呈現？

過去林進榮在公司小規模試辦觀光幣，旅客反應相當熱烈。二○一九年，大都會旅遊推出郵輪旅程，四天三夜要價二萬元，「一萬元現金加上一千枚觀光幣即可抵用」，每一次出團都有三、四百人共襄盛舉；馬爾地夫行程要價五萬元，「二萬現金加二萬觀光幣即可成行」，當場折價一萬元，也有不錯的成績。

數位貨幣達經濟規模 須政府民間響應支持

他坦言，觀光幣需要政府及企業、各團體響應支持，才會有經濟規模。就像三十年前在推台積電一樣，是傾國家之力，工研院、經濟部、工業局相繼支持，才有今日的榮景，金融科技是未來趨勢，更是現在進行式，「數位貨幣」每一個產業都無法倖免，必須做好相對應的準備。

為了推廣旅遊的數位轉型，台灣觀光發展協會在去年疫情嚴重時承接政府經費培訓數位人才，像是影片剪輯、手機實境導覽、新媒體數據分析、KOL導遊領隊轉型線上銷售、AR/VR運用在景點的實際體驗等，九梯課程下來，已培訓近千名旅遊從業人員，盼能加速旅遊業數位轉型，並帶動金融科技的發展運用。

【理財周刊第1066期】