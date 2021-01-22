快訊

獨／三航廈標案審查出現重大瑕疵！桃機將廢標

泰羽賽／第8次天王大戰 周天成猛攻王子維奪8連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱家泓台股投資趨勢展望

聯合新聞網 / 理財周刊

文．沈安玨

2020年對全世界來說是很重要的一年，中美貿易戰使得世界經貿秩序重整，所有人的生活模式也因新冠肺炎被迫改變，但股市似乎不受影響，不只台股，美股與韓股也都接連創新高，中國股市在去年底也突破大底。

在這樣變動快速的大環境下，新商業模式也隨之誕生，我們必須適時地調整思維及經濟投資配置，來因應各種不確定性。

全球目前都面臨少子化問題，鄰近的韓國生育率跌破一，是全球最低，台灣人口結構也在2020年正式出現死亡交叉，養兒不再能防老，長照養老議題勢必得重視。而在宅經濟的網路世代，產業創新的速度比以前還要快上好幾倍，工作職務及職涯發展不再具有絕對的穩定性，有越來越多學習第二專長的斜槓族因世代而生。因此，要保有人生的競爭力，除了維持健康外，更需要有提前部署創造主被動收入的新時代思維。

朱家泓表示，談到理財，首重收支平衡，量入為出。每個人應視家庭狀況準備不等的緊急預備金，以應付無預警的失業或是突發的緊急狀況所造成的經濟影響，並可規劃足額的保險來趨避風險，而在考量資源多寡及風險承受度後，再進一步擬定投資計畫。

在股票市場 創造主被動收入

長期投資存股賺取股利股息，是常見的被動收入來源。朱家泓建議，長期持股要注意不要買在高點，以免賺了股息賠了價差，同時建議標的至少穩定經營十年以上，且殖利率大於5%，連續五年都有穩定的配股息，台股中有不少隱形冠軍產業很值得投資人注意。在找出公司股價的價值區後，可分批向下承接，降低平均成本，若有遇到大行情的波段可趁勢賺取價差，同時也要定期檢討，汰弱換強，做為對抗通膨的策略。

技術分析 避凶招財找飆股

朱家泓表示，賺取股價價差的投資是屬於高風險的投機方式，這時就要以技術面來作為依據，但切記需要有紀律的執行。對散戶來說，技術分析有利於找出地雷股並避之。

如去年爆發掏空案的康友，在盤整後突破形成多頭，但隨之跌破五均線，這就是回測的訊號了，爾後又再跌破月線及季線，即是出場的警訊。

而投資人最怕的套牢，也可從技術面上透露出的空頭出場訊息看出端倪，一體兩面，技術面也可以讓投資人在股海中找出飆股，操作獲利。朱家泓強烈建議，如果想在股市中穩健獲利，一定要在技術分析的專業知識上下足功夫。

走圖走出大財富

朱家泓的得意門生林穎在講座中分享，她靠著多年來扎實的走圖練功，現在已能從股市中每天穩定地提領二萬元。林穎表示，在均線上她會使用五日均線、十日均線、二十日均線、六十日均線等參數，並同時參考MACD、KD指標。

2021年股市展望

朱家泓指出，受熱錢回流影響，台股在去年突破上市以來最高點，漲幅高達73.1%，至今未見明顯的回檔修正，加上外資超賣5800億，以及春節假期二月交易日減少的因素，成交量不易放大，因此朱家泓認為第一季會先修正，但後續高點可期。而台股易受國際趨勢影響，在春節假期間，國際情勢及疫情變化難以捉摸，建議投資朋友在封關前整理手上持股。

估計第二季疫情會逐步緩解，全球經濟有望穩定復甦，可觀察外資是否開始低接進場，若台股整理後向上反轉，可望迎接上漲趨勢，接下來則開始迎接除權息行情。第三季若上漲遇到盤頭壓力，就會震盪修正，經一段時間消化賣壓後，第四季有望爆發性的成長。

朱家泓觀察，台股有與韓股連動的趨勢，建議投資人可參考當天韓股動向，而去年飆漲過的股票，今年難以持續，因此可利用技術分析找出其他有機會成為飆股的標的。朱家泓表示，以全球政策來看，電子與綠能族群將持續看旺，特別是汽車電子類股；受政府房市政策及缺工影響，高通膨的原料概念股也值得觀察，如鋼鐵、銅、塑化等類股；若未來疫情緩解，經濟有望上揚，水泥、紡織及觀光等類股則有望反轉。

最後建議投資人以既有資金持續投資即可，現階段以保守的作多短線操作，在封關前都還有機會賺一波紅包行情，但同時也提醒要有風險意識，居高思危。如想向朱家泓學習技術分析，請洽詢理周教育學苑官網 www.moneyedu.org.tw或洽客服專線(02)7725-8588。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1065期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

疫情與行情

遲到一年的「WHO中國疫情調查團」一月十九日指出，中國跟世界衛生組織原先應該更早開始行動，中國地方與國家衛生有關單位在2020年一月本可以在疫情早期有效防疫，但為了面子，大規模的疫情隱匿，助長COVID-19蔓延全球，至今全球超過九千五百萬人確診，最嚴重的美國佔了四分之一，美國死亡人數相當於二戰死亡人數。

打通車聯網最後一哩路

進入後疫情時代，全球5G網路建置潮將加速，但因5G毫米波訊號覆蓋率低，容易受到地形限制，此時覆蓋範圍廣且具低延遲特性的低軌道衛星通訊，成為彌補腹地廣大的偏遠地區、空中及海上等行動網路難以覆蓋區域的最佳解決方案，可預期低軌道衛星通訊的布建也將隨之進入加速期。

永續的先鋒 美商傑明以水專業擘劃未來

空氣、陽光、水，是生命的三大要素，缺一不可，更是生活的基礎。隨著科技進步帶動社經活動的蓬勃發展，生活型態也隨之改變，但帶來的污染、資源銳減等嚴重副作用，危及環境和城市的永續發展。近年國際上最熱門的議題之一，莫過於如何掌握社會發展與永續的平衡，為人類的福祉尋找一條最適宜的道路。本刊特別專訪服務領域涵蓋環境、水資源、建築、基礎建設、能源、智慧科技等與我們生活息息相關的Stantec美商傑明工程顧問(股)台灣分公司(以下簡稱美商傑明)黃靖修總經理，分享美商傑明如何在各類工程領域為台灣永續進程做出貢獻。

朱家泓台股投資趨勢展望

理周教育學苑於一月七日舉辦「2021金牛衝市投資展望」公益講座，邀請股市技術分析教學名師朱家泓及其嫡傳弟子林穎，與投資人面對面分享2021年的股市展望與觀察。

車載AI晶片 將成半導體最大單一市場

一月十四日台積電法說會上表示：「隨著汽車供應鏈的需求回升，汽車供應短缺變得更加明顯，在台積電，這是我們的首要任務。」短短的幾句話，就點出了今(二○二一)年股市操作方向得關注車用電子。

產業發展變革 台灣的優勢與機會

疫情改變全球的生活型態，也改變產業的發展，有些產業受到嚴重波及、有些產業繼之興起，二○二一年各產業的發展會是如何？本期「理財我最大」邀請工研院產科國際所所長蘇孟宗以鳥瞰方式帶領讀者掌握今年產業發展重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。