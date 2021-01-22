朱家泓台股投資趨勢展望

文．沈安玨

2020年對全世界來說是很重要的一年，中美貿易戰使得世界經貿秩序重整，所有人的生活模式也因新冠肺炎被迫改變，但股市似乎不受影響，不只台股，美股與韓股也都接連創新高，中國股市在去年底也突破大底。

在這樣變動快速的大環境下，新商業模式也隨之誕生，我們必須適時地調整思維及經濟投資配置，來因應各種不確定性。

全球目前都面臨少子化問題，鄰近的韓國生育率跌破一，是全球最低，台灣人口結構也在2020年正式出現死亡交叉，養兒不再能防老，長照養老議題勢必得重視。而在宅經濟的網路世代，產業創新的速度比以前還要快上好幾倍，工作職務及職涯發展不再具有絕對的穩定性，有越來越多學習第二專長的斜槓族因世代而生。因此，要保有人生的競爭力，除了維持健康外，更需要有提前部署創造主被動收入的新時代思維。

朱家泓表示，談到理財，首重收支平衡，量入為出。每個人應視家庭狀況準備不等的緊急預備金，以應付無預警的失業或是突發的緊急狀況所造成的經濟影響，並可規劃足額的保險來趨避風險，而在考量資源多寡及風險承受度後，再進一步擬定投資計畫。

在股票市場 創造主被動收入

長期投資存股賺取股利股息，是常見的被動收入來源。朱家泓建議，長期持股要注意不要買在高點，以免賺了股息賠了價差，同時建議標的至少穩定經營十年以上，且殖利率大於5%，連續五年都有穩定的配股息，台股中有不少隱形冠軍產業很值得投資人注意。在找出公司股價的價值區後，可分批向下承接，降低平均成本，若有遇到大行情的波段可趁勢賺取價差，同時也要定期檢討，汰弱換強，做為對抗通膨的策略。

技術分析 避凶招財找飆股

朱家泓表示，賺取股價價差的投資是屬於高風險的投機方式，這時就要以技術面來作為依據，但切記需要有紀律的執行。對散戶來說，技術分析有利於找出地雷股並避之。

如去年爆發掏空案的康友，在盤整後突破形成多頭，但隨之跌破五均線，這就是回測的訊號了，爾後又再跌破月線及季線，即是出場的警訊。

而投資人最怕的套牢，也可從技術面上透露出的空頭出場訊息看出端倪，一體兩面，技術面也可以讓投資人在股海中找出飆股，操作獲利。朱家泓強烈建議，如果想在股市中穩健獲利，一定要在技術分析的專業知識上下足功夫。

走圖走出大財富

朱家泓的得意門生林穎在講座中分享，她靠著多年來扎實的走圖練功，現在已能從股市中每天穩定地提領二萬元。林穎表示，在均線上她會使用五日均線、十日均線、二十日均線、六十日均線等參數，並同時參考MACD、KD指標。

2021年股市展望

朱家泓指出，受熱錢回流影響，台股在去年突破上市以來最高點，漲幅高達73.1%，至今未見明顯的回檔修正，加上外資超賣5800億，以及春節假期二月交易日減少的因素，成交量不易放大，因此朱家泓認為第一季會先修正，但後續高點可期。而台股易受國際趨勢影響，在春節假期間，國際情勢及疫情變化難以捉摸，建議投資朋友在封關前整理手上持股。

估計第二季疫情會逐步緩解，全球經濟有望穩定復甦，可觀察外資是否開始低接進場，若台股整理後向上反轉，可望迎接上漲趨勢，接下來則開始迎接除權息行情。第三季若上漲遇到盤頭壓力，就會震盪修正，經一段時間消化賣壓後，第四季有望爆發性的成長。

朱家泓觀察，台股有與韓股連動的趨勢，建議投資人可參考當天韓股動向，而去年飆漲過的股票，今年難以持續，因此可利用技術分析找出其他有機會成為飆股的標的。朱家泓表示，以全球政策來看，電子與綠能族群將持續看旺，特別是汽車電子類股；受政府房市政策及缺工影響，高通膨的原料概念股也值得觀察，如鋼鐵、銅、塑化等類股；若未來疫情緩解，經濟有望上揚，水泥、紡織及觀光等類股則有望反轉。

最後建議投資人以既有資金持續投資即可，現階段以保守的作多短線操作，在封關前都還有機會賺一波紅包行情，但同時也提醒要有風險意識，居高思危。如想向朱家泓學習技術分析，請洽詢理周教育學苑官網 www.moneyedu.org.tw或洽客服專線(02)7725-8588。