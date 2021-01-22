永續的先鋒 美商傑明以水專業擘劃未來

文．洪寶山

空氣、陽光、水，是生命的三大要素，缺一不可，更是生活的基礎。隨著科技進步帶動社經活動的蓬勃發展，生活型態也隨之改變，但帶來的污染、資源銳減等嚴重副作用，危及環境和城市的永續發展。近年國際上最熱門的議題之一，莫過於如何掌握社會發展與永續的平衡，為人類的福祉尋找一條最適宜的道路。本刊特別專訪服務領域涵蓋環境、水資源、建築、基礎建設、能源、智慧科技等與我們生活息息相關的Stantec美商傑明工程顧問(股)台灣分公司(以下簡稱美商傑明)黃靖修總經理，分享美商傑明如何在各類工程領域為台灣永續進程做出貢獻。

推動永續發展由「水」開始

美商傑明為美國及加拿大上市的Stantec集團成員，若包含其併購前的美商MWH Global工程顧問公司時期，則創立至今已經超過二百年的歷史。在三十年前因應台灣成立環保署，大力推動環境保護工作，跟隨當時美國政府顧問團共同來訪的美商傑明遂於民國80年正式在台灣設立辦公室，期望引進全球最新的觀念與技術，投入台灣的水務與環境工程。

辦公室成立之初，正好遇上政府決心整治淡水河，以及強化水庫及集水區保護管理時機，美商傑明結合水質模式及改善措施，長年來持續提供政府改善河川與水庫等水體水質之有效對策；又因應生態工法具兼顧生態、效能、景觀的優勢，也於十年前便從日本引進礫間處理(Gravel Contact Oxidation Process, GCOP)及MSL(Multi-Soil-Layer)等技術，利用生態和天然材質淨水系統，對台灣水體水質改善有相當重要的貢獻。

此外，下水道建設與污水處理是改善水體水質的根本手段之一，美商傑明自1998年起，積極投入下水道工程的規劃、設計及監造工作，並率先由英國引進如HydroWorks等水理分析模式，至今也已被業界廣泛應用，成為管線設計不可或缺的工具。而在污水處理廠站設計上也是國內首先將複雜的生物處理流程透過BioWin等先進模擬軟體導入標準設計流程，藉此提高設計品質。2004年，參與全國第一件以促參BOT方式辦理的高雄楠梓污水下水道系統案，並擔任投資方設計總顧問，此後也參與如宜蘭羅東污水下水道系統、全國最大規模桃園污水下水道系統等大型公共建設，持續穩紮穩打地厚實實力，如今成為業界最優選的工程顧問團隊之一。為實踐永續目標，美商傑明也協助政府推動水資源循環再生，透過純熟的污水處理淨化技術，有效利用再生水以降低自來水使用量。於2019年協助高雄市政府完成的國內首座再生水廠─鳳山溪再生水廠，除穩定高雄地區乾季的供水外，每天還可供給臨海工業區約四萬五千噸的再生水，解決水資源不足的困境並協助穩定工業製程品質。在此計畫中擔任政府方履約督導顧問的美商傑明，貢獻了本身多年來於環境工程及大型促參計畫的經驗，也於2020年獲得財政部頒發的金擘獎-顧問機構團隊獎的肯定。

同時，在面的擴張上，於2000年因應政府通過改善土壤及地下水污染整治法，而成立土壤及地下水部門，積極協助環保署土壤及地下水污染整治基金管理會辦理多項土壤地下水污染的調查、評估、規劃與整治等工作，並推動土壤及地下水的環境責任保險，化被動為主動，更積極地做到環境污染風險管理。

創新優化成為業界前鋒

此外，美商傑明也參與多項國內近年來指標型水務建設，包含參與離島多座的海水淡化廠、擔任台灣自來水公司的降低漏水率總顧問、台中市綠川的整體水環境營造，以及協助連江水廠導入全馬祖的智慧水網計畫等。美商傑明逐步擴展各項專業領域，一步步成為台灣具代表性的綜合性工程顧問公司。

回顧在台三十年，美商傑明的水務工程足跡已遍布台灣各地，包括離島地區其實都可看到美商傑明在政府的背後扮演好智囊的角色，提供各項建議與解決方案。黃靖修總經理本身在環工領域亦擁有超過三十年的豐富經歷，他表示在領導多項台灣指標性專案時，一貫秉持的領導方針有二點：第一，了解客戶的顯性與隱性需求和可以創造的價值；第二，堅持以負責的態度，重視成果及品質，提供客戶滿意的服務為目標。

目前，美商傑明在台南市永康與安平區，也正在辦理再生水計畫，處理後的放流水將供給台南科學園區高科技晶圓廠使用，而晶圓廠不僅用水量龐大，對於水質要求更為嚴苛，乾淨程度須為自來水一千倍的超純水，因此，這次的再生水計畫其處理技術更為複雜，美商傑明不僅利用集團全球優勢，在公司內部組成跨國專家團隊執行，也與國內的工研院及其他業界專業顧問進行多次研討，終於擬定出一套可靠的污水處理再利用流程，待台南永康再生水廠興建完成後，即為全台首座供應高科技製程之再生水廠。

接軌國際引進永續經驗與創新技術除再生水外，還包含在桃園生質能BOT園區協助導入能源轉換更為高效的乾式洗滌塔，以及在台中市綠川以低衝擊開發方式規劃營造的水環境等，都有美商傑明為人、環境與永續共存的未來所注入的心血，這些令黃靖修總經理感到驕傲的建設服務可說是不勝枚舉。美商傑明同時也是國內外獎項的常勝軍，像是公共工程金質獎就有五座，還有二座有工程界奧斯卡之稱的金擘獎肯定；而台中市綠川水環境改善計畫也讓美商傑明協助台中市政府奪下2018日本優良設計百家獎(2018 Good Design Award-Best 100)和2019年全球卓越建設獎首獎(World Gold Winner, 2019 FIABCI World Prix d’Excellence Awards)殊榮，獲得全世界的肯定。

開啟對話與溝通為產業注入新血

黃靖修總經理說，美商傑明在台深耕三十年，期間也面臨許多困難與挑戰，像是產品導向就很容易對於專業技術服務較不注重，使得台灣普遍對於顧問專業服務的價值認可偏低，而這也反映在相關的政府採購契約，產生服務費偏低的問題。此外，相對於其他鄰近的亞洲國家積極取得全球最新觀念與技術，國內公共工程對於外商顧問公司的投標限制較多，常有外國廠商不得投標的限制，或是被要求繁雜的海外實績公證手續等。其他挑戰還包含政府政策或大型建設的延續性與變動性，也給顧問公司帶來執行上的一定風險，長期下來也對優質團隊或人才的投入意願產生影響。

因應這些挑戰，美商傑明除了不斷提升服務效率與品質外，也將持續落實技術與人才的在地化，除了使技術能夠更貼近台灣市場需求，相關經驗傳承與人才培育也可以更為完整。同時，美商傑明也透過同業公會、相關協會組織等，持續與政府溝通，傳達更新的全球思維與觀念，期望能透過合理服務報酬、強化人才養成，進而使更多人才願意投入工程產業。

「目前以業界的狀況而言，人才的取得與培養仍是這個產業最大的瓶頸」，黃靖修總經理呼籲「唯有吸引人才投入，為這個產業注入新血，並透過持續的培訓，才能建立起強大的團隊繼續為政府端的計畫執行與服務」。黃靖修總經理在提到他投身環工領域這麼多年來，每當看見自己規劃的工程完成時，那樣的成就感是無與倫比的欣喜，期望踏入這個產業的年輕人，也能親身感受並創造屬於自己的里程碑。

整合資源創造更美好的環境

美商傑明在過去三十年，已累積豐富的經驗與技術實力，近年更在建築、綠能和智慧科技積極佈局與拓展，整合資源提出更優質的服務。

如近期聯合國剛公布最新的第十八項永續目標(SDG 18)「讓數位科技為地球服務、解決問題」，美商傑明早在前幾年就已關注這樣的趨勢，成立專門進行智慧相關分析與系統建置部門，該團隊與桃園市政府更曾共同獲得智慧城市創新應用獎肯定，希望透過這些新領域的投入，對於台灣永續循環的領域再貢獻一份心力。

透過這樣不斷的努力跟成長，美商傑明期許自己能建立一個永續與幸福的企業典範，秉持以「社區為設計(Design with community in mind)」的企業核心理念，擘劃未來的水與環境，成為永續城市的推手。

【理財周刊第1065期】