文．洪寶山

拜登就任前 WHO疫情報告出爐

調查結果趕上一月二十日拜登就任，拜登就算再怎麼親中，也要顧慮到美國人民的感受，推測川普卸任前針對中國一連串的打壓行動，短期內不會解除，以免給了川粉集會抗議的藉口，甚至藉由人權施加給中國的壓力，還會比川普更大，而中國地方政府對李文亮醫師等吹哨者的警告打壓與隱匿，正好藉著WHO中國獨立調查小組的報告結果，用人權的議題向中國施壓。

先前拜登就提出將聯合盟友共同圍堵施壓中國，這點歐盟應該是有同感的，例如北約秘書長史托騰貝格一月十八日在巴黎政治科學大學演講時強調，中國與西方國家價值觀不同，又不尊重人權，壓迫其他國家，並且試圖削弱國際秩序。中國對香港和新疆維吾爾人的迫害，是前所未有之科技方法的「殘暴社會控制」。

北約秘書長呼籲，美國和歐洲應攜手面對中國對全球安全造成的挑戰。由此可推論，除了環保，美國在其他各個領域將持續對中國施壓，2020年因防疫而暫時中止的美中貿易＋科技戰，不排除在今年下半年重新登上檯面。

農曆春節後 美國疫情即將轉折

當然重啟美中貿易戰的時間跟美國人接種疫苗的速度有關，所謂攘外必先安內，但是疫苗的生產和分配，比人們預期的還要複雜，最少要花上幾個月甚至幾年的時間，才能夠讓疫苗接種擴展到所有國家，並達到讓我們將疫情拋諸腦後的程度。

所幸疫情最嚴重的美國有可能在農曆春節之後，迎來疫情的轉折。截至一月十日的一周中，美國因新冠肺炎住院人數減少了二○九一人，為去年九月二十三日以來首次下降。如果新毒株沒有在美國擴散，疫苗接種應該會在未來幾周內控制住病毒。

美國銀行預期美國的接種速度很快會提升至一天一百萬人，也就是每周接種2.1%的美國人口。如果以每天一百萬劑疫苗的接種速度計算，每周約有1.4%的人口將獲得免疫。如果每周有1.4%的人口獲得免疫力，那麼傳染率每周應該下降1.9%，這是在新增隔離的基礎之上。

全民免疫國 美國將第一個達標

然後需要注意的是，當大量接種疫苗是第二劑而不是第一劑時，這一數字將顯著下降，因為第二劑疫苗估計僅能提高約15%的有效性，從80%提高到95%。

不論如何，在所有條件都同等的情況下，意味著未來幾周病例數量應該會出現大幅下降，住院人數和死亡人數也會隨之下降，美國很有可能成為第一個達到全民免疫的國家。

但美銀也給了最糟糕的情境預測，如果英國和南非所發現的更具傳染性的變異病毒正開始向全世界蔓延，因其傳染性至少要高出50%，為了抵銷它，則接種疫苗的人口要增加33%才行。按照每天接種一百萬人的速度計算，新增的接種任務也要花六個月，期間產生的經濟破壞將是巨大的。

所以接下來的疫情形勢將在很大程度上取決於更具傳染性的病毒株占主導地位的速度，以及傳播速率實際上增加了多少。拜登就職首要任務就是推出1.9兆美元的紓困方案，振興經濟。

等疫情受控 就要面對加稅利空

一月十九日美國準財政部長葉倫的國會聽證，呼籲議員支持下一輪大規模刺激計畫，同時透露拜登支持激勵電動車發展並反對在疫情期間加稅，所以很矛盾的是，疫情越嚴重，政策越有利股市；但等到疫情受到控制，經濟前景的不確定性解除，則華爾街就要面對拜登的加稅利空。

對於台股的投資人來說，真的是幸福的一群，既不用面對國外嚴峻的疫情威脅，又能夠享受到股市上漲的機會，導致去年三十歲以下年輕人開戶數占了四成，對股市最大的影響就是敢衝，正因為這批股市生力軍加入，加權指數才擺脫12682的三十年高點魔咒，見到16041新高點，在台積電被外資調高到千元目標價後，台積電每漲一百元就推動指數上漲千點，如此看來，台股長線上看二萬點指日可待，但短期將面對農曆春節前的長假賣壓考驗。

【理財周刊第1065期】