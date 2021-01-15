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退休及早規劃 別因錯誤觀念犧牲品質

聯合新聞網 / 理財周刊

文．沈安玨

據行政院主計總處的勞動參與率報告指出，我國屆齡退休(60-64歲)卻仍繼續工作的人口比例呈上升趨勢，AIA友邦人壽指出，這表示越來越多人無法或不敢安心退休。在房價、物價一去不回頭的大環境下，若再加上育兒，更是一筆長期不小的家庭支出壓力，現代人若要在退休後活得有質感有尊嚴，勢必得更仰賴長期的理財規劃。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，有賴於AI、機器人等科技技術的發展加快了全球醫療技術的成熟，隨著治療方法變得多元，以及新藥物、疫苗的問世，人類的壽命趨勢將越活越長，在退休後對醫療的需求將只會更加攀升。因此，一個能在退休前協助累積資產、在生病住院時能提供彈性資金的壽險商品，可為相關規劃提供解方。

未來健保只提供基礎的醫療服務

我國健保在二○一七年間即出現死亡交叉，以二○二○年來說，健保支出約6,952億元，而收入僅有6,276億元，估計往後的落差只會越來越大，保費調漲勢在必行。未來健保或許只能提供基礎的醫療服務，無法提供最頂級的醫藥服務。

握有滿手健康險 醫療保障卻不足

據保險事業發展中心二○二○年二月的統計資料指出，台灣民眾持有健康險商品，從一九九五年的平均0.4件至二○一九年已增至3.16件。再依壽險公會身分證號碼歸戶後，健康險有效契約之投保人數為分母來看，至二○一九年每一位投保健康險的保戶平均持有4.47件商品。

保險規劃的本意是為應付未來可能發生的風險，然而多數民眾在購買時，都是以當下的需求作為考量基礎，因此未必符合未來醫療需求，加上未來醫療自付額可能會隨健保保費調漲，若要到退休年紀才要開始規劃健康保險，可能會有因疾病狀況或年齡遭到拒保，或是必須保以較高的費率等風險。

現有的健康險規劃是否跟得上新式醫療科技及新藥疫苗

預防醫學、線上醫療以及精準的智慧醫療不斷地創新，在人類的平均壽命持續地延長下，已逐漸發現目前為退休生活所規劃的醫療健康險保障，將跟不上醫療科技的進步。

醫療出院後的風險易被疏忽

現在許多疾病多虧微創技術、新藥的發展，不一定需要長期的住院休養，而所費不貲的持續性治療、跨專科領域的諮詢、新興醫療科技或新藥等，這些都屬出院後的風險，是住院醫療險保障不到的。

侯文成指出，還是有保守型投資人忽略了保險商品對退休生活規劃的本意，把還本型壽險商品與銀行的定存利率做比較，一味追求繳費期間的年年還本，甚至將提早解約誤信成彈性資金調整，輕忽解約手續費或保單滿期後的固定收益等。

無論在人生哪個階段，都需保有令人安心且彈性的現金資產，對退休生活更尤其是。目前市場上有許多相關的產品，如AIA友邦人壽推出六年規劃的「友邦人壽增利High利率變動型終身壽險」，除當年度保額會隨保單年度增加外，被保險人的保險年齡未達六十歲，當結婚、子女出生或保單週年每滿五年時，可申請增加基本保額，且免附可保性證明。身故保險金則可選擇十年或二十年分期定期給付，確保受益人生活長久安穩。

為解決未來醫療及藥物等問題，AIA友邦人壽另有推出業界獨有的「醫便利醫療照護」。被保險人在契約有效、繳費期間屆滿且保險年齡達六十歲(含)起，住院診療達七日(含)以上者，憑醫生證明即能申請免息保單借款。

同樣也是六年期規劃的「友邦人壽樂退699美元利率變動型還本終身保險」，保戶可自行決定樂退年齡，自樂退規劃日(含)起，在保單週年日仍生存者，可領取前一保單年度末基本保額24%的生存保險金，可為自己創造現金流到九十九歲，平穩補足退休後所得替代率不足問題。

【理財周刊第1064期】
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