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車聯網C-V2X先行

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

未來車時代來臨前車聯網(V2X；Vehicle-to-Everything)部署將先行，主導技術標準且超前部署的中國，不僅成為全球最先商用V2X的國家，也將成為最早進入未來車時代的國家，可預期相關商機也將先從此而生，少數能夠吃到此大餅的供應商，勢必會是未來資金追逐的焦點。

車聯網 中國產業政策戰略重心

政府法規始終是影響未來車發展最關鍵因素，獲得政策強力支持的中國已取得全球領先群的門票。交通強國是二○一九年中國十九大做出的重大決策，中國國務院印發「交通強國建設綱要」賦予戰略高度，強調大力發展智慧交通，車聯網又是智慧交通落地的先決條件。

同年中國中央經濟工作會議，將5G基地台、特高壓、城際高速鐵路／城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智慧、工業互聯網定義為「新型基礎設施建設」，橫跨5G、新能源汽車、大數據中心、人工智能的車聯網，當然也是新基建發展戰略的重要方向之一。

車聯網涉及交通、汽車、電子、通信、電腦、網際網路等行業，相關建設將牽動眾多行業的發展，具有帶動產業經濟的強大戰略意義。二○二○年二月中國國家發改委等十一部委聯合出台「智能汽車創新發展戰略」，指出車聯網發展的戰略願景，到二○二五年實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產，實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用，LTE-V2X實現區域覆蓋，5G-V2X在部分城市、高速公路逐步開展應用，高精度時空基準服務網路實現全覆蓋。

中國主導的C-V2X將成主流

目前車聯網技術V2X有兩個標準，分別為IEEE組織主導基於802.11p的專用短距離通訊(DSRC)及3GPP主導的C-V2X(蜂巢式車聯網)，前者為WiFi技術的延伸，已在二○一二年完成技術標準化，後者可使用與手機相同的4G LTE及5G的晶片，標準仍在持續演進中(中國華為、大唐電信參與標準制定)。

目前歐盟同時發展DSRC、C-V2X，美國先發展DSRC，二○二○年底開始轉向C-V2X，中國則鎖定發展具有規格主導優勢的C-V2X。車聯網先行的國家多數採DSRC技術為發展基礎，但C-V2X在低延遲、數據傳輸量及傳輸距離都有更好表現，更符合自動駕駛、感測訊息共享或車輛編隊行駛等技術性需求，應會成為市場的主流標準。中國5G的普及將為C-V2X技術落地提供網路基礎。

美國重蹈5G覆轍

根據中國政策與廠商的時程規畫，中國將成為第一個實現C-V2X商用化的國家，實現自駕車的產業路徑已逐漸清晰。市場預估二○二五年前自駕車Level 2、Level 3級商用車型開始放量，C-V2X相關道路的基礎建設也將先行。先前押錯邊的美國，似乎又重蹈5G毫米波的覆轍，在新應用領域發展再次被中國超越。

在5G全面佈建前的過渡階段，車對車(V2V)、車對基礎設施(V2I)、車對行人(V2P)等V2X通訊，只是先在現有4G LTE標準上測試及核准，LTE-V2X領先5G-V2X實現，市場預期中國將領先美國一年，在二○二一年推出基於C-V2X的服務。

【理財周刊第1064期】
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