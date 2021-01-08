激發創意的60秒！揭密污水下水道

文、圖．蔡武穆

為讓市民更了解污水下水道的功能，桃園市政府水務局以「污水下水道」為題，舉辦六十秒電梯簡報大賽，吸引各界熱烈投件，經過激烈的初選交鋒後，晉級的學生組十組及學生團體暨社會組十組於去年109/12/30在桃園市桃園區公所進行決賽，每一組參賽者上台實境秀出自己的創意簡報，爭奪榮譽及獎金。

污水下水道系統是城市的良心，一座美麗的城市必然有一個完善的污水下水道系統，接管來自家庭污水及工業廢水，匯集到水資源回收中心過濾消毒後，再放流至河川，或回收再利用，達到人與環境共榮共存、水資源循環的永續目標。

桃園市水務局副總工程司黃浩珽表示，桃園市在104年升格之後，人口、產業都快速成長，所產生的污水也迅速倍增，極需公共衛生建設─污水下水道來改善市民生活品質。但是污水下水道深埋在地底下，一般民眾不易看到，特地舉辦次這次電梯簡報大賽，希望透過參賽者六十秒精簡創意的詮釋，讓參賽者及市民了解污水下水道對城市的重要性。

推動家庭用戶接管率期許再提升

桃園市水務局局長劉振宇表示，桃園市水務局積極推動家庭用戶接管，經過六年努力，已有13.5萬家庭用戶接管，根據用戶接管普及率以一戶四人來計算，接管率已從升格前的5.39%提升到25.1%，成長將近四倍，桃園市長鄭文燦期許未來四年內能提升至50%，讓民眾更有優質的生活環境。

他指出，接管工程在後巷施作，必須拆除違建，民眾不了解會有一些抗爭，為了推廣污水下水道的優點，桃園水務局舉辦電梯簡報大賽，藉由參賽者的創意巧思，民眾能輕鬆了解接管的優點，提升接管進度。

推廣下水道建設「三免兩補助」

電梯簡報大賽意味要在六十秒之內，精準、完整、創意地表達內容及想法，提升大眾對於污水下水道的認知，並邀請產官學界來賓擔任評審。內政部營建署下水道工程科副處長周世銘說，簡報比賽最主要是要傳達污水下水道的好處，有些參賽者配合「三免兩補助」的政策宣導，幫助政府推廣下水道建設，相當難得。山林水企業總經理廖宗銘肯定參賽者的用心，要在六十秒之內講述污水下水道的大議題著實不易，其中有幾組融入油脂處理及工安環保等議題，令人印象深刻。

政治大學教授樓永堅說，簡報大賽最主要的用意是要將污水下水道的工程技術及學術理論用淺顯易懂的方式表達出來，有些參賽者已有專業水準。影視媒體代表何宛庭認為，一分鐘的簡報考驗參賽者的溝通及舞台魅力，有些參賽者很敢秀，可惜內容深度不夠，事實上，評審老師無法在短時間看完簡報上所有的字，更需要參賽者以畫龍點睛方式吸引評審目光。

桃園水務局祭出三十四萬元高額獎金，吸引各界參賽，學生組第一名獎金五萬元、學生團體組暨社會組第一名獎金八萬元，比賽結果在參賽者輪番簡報後揭曉，並由水務局長劉振宇親自頒獎。學生組前三名分別為高偉翔(一件小事，對河川影響竟然這麼大)、楊于賢(顛覆你心中的下水道)、洪浩鈞(獻給工人的一篇感謝文)及佳作兩名黃子容(60秒揭密污水下水道)、石祐榕(好康ㄅㄛˋ哩哉)勇奪獎金及獎盃。學生團體組暨社會組前三名為尤孟琪(小水滴的奇幻之旅)、黃承涵(錄音室裡的問與答)、劉佳玲(誰是被害者-污水下水道阻塞最大兇手是誰?!)，佳作則由陳冠珍團隊(超簡單！兩個學生做一看就懂污水下水道介紹影片！網友都驚呆了)及葉瑾榕團隊(家「臭」不外揚)奪得獎項。

另，當日參加決選的二十組參賽者於109/12/30-110/1/18另展開電梯簡報大賽最佳人氣獎票選，最高人氣前三名就有機會將無線手機充電座與創意T-Shirt帶回家！

【理財周刊第1063期】