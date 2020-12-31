漲價缺貨 當前投資選股主軸

文．洪寶山

從紐籍機師不戴口罩且堅持不認確診的案例，見識體認到要崇尚自由的西方人強制戴口罩，原來是這麼難的事，也就理解了為什麼世界第一強國的疫情如此嚴重。

十四五計畫啟動＋建黨百年 人民幣升值空間可期

儘管疫苗問世，但初期數量有限，英國智庫經濟和商業研究中心(CEBR)指出，中國二○二八年將超越美國，成為全球最大的經濟體，COVID-19新冠病毒縮短了兩者之間五年差距，在英國變種新冠病毒擴散後，英國倫敦與日本相繼封城鎖國，更別提從去(二○二○)年十一月就已經封城的德國，如果美國在這個冬天再度封城鎖國，恐怕中國趕美的時間表還要再提前。好在，十二月二十七日北京市順義區傳出五例本土確診，哪個國家能夠在這個冬天防疫成功，就可以領先經濟復甦。

人民幣連續七個月升值，二○二○下半年升值7.8%，對應同期的美元指數貶值8.12%，反映在疫情下的中美經濟此消彼長，美國的大力舉債，加上聯準會的強力寬鬆貨幣立場，美元指數遭到華爾街投行一面倒認為今年仍是弱勢美元。

二○二一年是中國十四五計畫的開始年，據傳GDP可能設定在5%，且適逢中共建黨百年，預期國際熱錢將棄美就中，人民幣上看六元兌一美元，10%的潛在升值空間，人民幣資產看漲。

中國經濟領先復甦 推升原物料需求

在二○一八至二○一九年的美中貿易戰過程中，中國的稀土牌一度被認為是反制美國的利器，但隨著川普競選連任過程的民調落後，到競選失利，滬深股市的稀土相關個股不漲反跌，不過稀土永磁板塊指數全年仍漲了50.9%，關鍵就在新能源車相關的鋰、鈷、鎳等有色金屬個股的上漲，帶動鋁、銅、鎢、錫、鋅等基本金屬個股上漲，上海財經大學高等研究院認為二○二一年全年中國實際GDP增速約為8.4%，中國經濟領先復甦，將帶動原物料需求增加。

但因澳洲提出調查新冠病毒起源，中國暫停跟澳洲購買鐵礦砂，二○二○下半年鐵礦砂漲41.4%，短期內看不到中澳關係有緩和的可能，估計大宗商品這波漲勢可延續到二○二一年春季。

用電負荷日增 動力煤步入旺季

大宗商品漲價的關鍵就在疫情爆發初期，全球投資機構一面倒的唱衰中國二○二○年GDP無法翻為正數，可是愛面子的中國下了死命令，要用三個季度彌補第一季的GPD負6.8%，並達成原先全年GDP 5%的目標，雖然最終仍無法達到GDP 5%的目標，但預估2.1%也已經是主要經濟體當中唯一正數。

換言之，就為了爭一口氣，不被全球看衰，花錢不手軟，這點在二○○八年京奧的那次大宗商品的狂漲潮已經見識過。釐清了大宗商品上漲的動機，再來看看實際情況。

二○二○年冬季，中國受電力、鋼鐵、建材等行業用煤需求旺盛、氣溫偏低採暖用煤有所增長的影響，煤炭需求較前幾年增加較為明顯。隨著中國疫情影響的消退，各項經濟刺激措施積極落地，基礎設施建設加快，動力煤需求一直保持積極態勢。而十一月以來，近期隨著各地天氣的轉冷，用電負荷與日俱增，動力煤需求也因此步入旺季。

統計中國三十二個省會城市的最低、最高氣溫的平均值，十二月以來有二十九個城市平均氣溫較低，多較二○一九年同期低攝氏五到十度。另外，據中國氣候中心與水利部資訊中心針對這個冬天及來年春天氣候趨勢預測，二○二一年一月可能出現大範圍強低溫雨雪過程，預計將進一步擴大取暖需求。

還有iPhone 12熱銷，供應鏈傳出春假加班，工業用電增加，預計動力煤價格漲勢可望延續到春季末。

煤價上漲，鐵礦砂供給減少、需求增加，鋼筋價格自然上漲，豐興鋼鐵日前表示，國外廢鋼原料上漲，台灣廢鋼自然跟漲，鋼筋等成品價格也同步上揚，為連續第五周上漲。

鋼鐵族群在十二月大漲一波後，隨著指標股第一銅列入二十分鐘分盤交易的警示股後，十二月二十五日融券回補2442張，海光同樣出現融券減少771張，鋼鐵類股可能進入到整理格局，等待中鋼對於第二季的展望。預期天冷禦寒概念股可能推升紡織類股的遠東新、力麗上漲。

缺櫃風潮至少持續到農曆年前

漲價缺貨是當前投資選股主軸，貨櫃就不聊了，在陽明公布二○二○年十一月EPS 0.92元，幾乎抵上第三季EPS 1.05元，預估全年挑戰EPS 3元，十二月二十五日收盤本益比不到八倍，貨櫃三雄已經是繼台積電之後，台股多頭的最強信仰，在這波缺櫃風潮農曆春節前看不到紓解的可能性，只能說「富貴險中求，膽大的拿去」。

來看電子，去年第四季國巨集團頻頻有動作，被動元件族群又吸引了投資人的目光。先來看看產業環境，二○二○上半年，因受疫情影響，上游開工率不足、稼動率低下導致被動元件供不應求，醫療電子設備的爆發式增長，加劇了MLCC和晶片電阻等被動元件長期供應緊張的局面。

去年下半年以來，中國隨著疫情逐漸緩解，宅經濟刺激5G基站、智慧手機、遠端辦公教學等帶動筆電、伺服器和遊戲機等市場需求攀升，包括MLCC在內的被動元件需求持續增加。疊加電動車對MLCC需求的大幅提升，TaiyoYuden預期二○二三年車用市場MLCC需求將是二○一九年的1.9倍。

來看看供給面，此前菲律賓疫情影響導致的「封城」範圍擴大至整個呂宋島，且封鎖時間長達一個月，對於全球MLCC市場的供應造成巨大的影響。

國巨透露，目前招工不易，製造商的產出量跟不上需求，產品庫存方面，近期應該沒有機會補上來，庫存天數仍低。

MLCC供給嚴重吃緊 漲價預計提前至農曆年後

全球MLCC龍頭村田與第三大廠太陽誘電近期二度通知客戶再拉長交貨期十四至二十八天，最長要等半年才能交貨，凸顯供給嚴重吃緊，業界預期漲價將提前至農曆年後，比預期早一季。

國巨集團再度進行資源整合，奇力新預計以二十八億元現金取得凱美子公司─帛漢100%股權，而凱美預計以五十億元現金取得奇力新之子公司─旺詮100%股權，以上半年國巨購併基美、同欣電購併CIS封測廠勝麗，股價整理兩季後才創新高，預期國巨這波資源整併，目標應該是著眼在半年後的市況，可長期追蹤，但短期估計上方的空間不大。

MOSFET概念股 搭上筆電＋電動車

MOSFET受惠於電動車二○二一年預估成長36.7%，疊加筆電需求增加，供應鏈出現吃緊，八吋晶圓代工廠到封測，交期拉長，富滿電子下半年以來三度調漲報價，且每次漲幅都在10~20%不等，預期台廠也醞釀漲價。尼克森、大中則以筆電為主要應用，從大中的毛利率、營益率近二季增加，股價創新高，或可注意同樣連續二季毛利率、營益率也走高的尼克森。

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