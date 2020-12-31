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未來車大戰 一觸即發

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

路透社一篇蘋果將於二○二四年投產Apple Car的報導，市場紛紛看好蘋果將成為撼動特斯拉地位的最強競爭對手，不僅掀起資本市場追逐Apple Car概念股的資金狂熱，效應更擴散至整個車用電子及車用零組件，車用主題投資瞬間躍居盤面主流。但Apple Car效應究竟只是題材炒作的曇花一現？還是新一輪多頭主流趨勢的序幕？相信會是投資人最想知道答案的問題！

蘋果搶救營收大作戰

蘋果硬體銷售主力的iPhone，在手機市場規模來到天花板後，成長動能趨緩有目共睹，甚至近期已被逼著走向降價刺激銷售的下下策。為了尋找營運成長的新引擎，朝向智慧化發展的汽車產業，市場規模龐大又符合蘋果用新科技創造新消費者體驗的強項，自然成為庫克眼中的瑰寶。

根據瑞銀最新報告指出，隨著電動車持續發展，預估電動車成本與價格可望逐步與油電車越來越接近。預估二○二二年電動車與傳統車總成本差距將縮減至一九○○美元，預估二○二四年成本差距將驟降至零。

禁售令觸動商機爆發

無獨有偶，二○二四年剛好也是燃油車賜死令發出的時間點，法國計劃在二○二四年前禁止銷售以礦物燃料為動力的汽車，法國巴黎、西班牙馬德里、希臘雅典及墨西哥墨西哥城等城市，已計畫在二○二五年禁止柴油車進入市中心。配合法規上路，汽車龍頭豐田二○二五年起停產停售傳統燃油車，二當家福斯二○二六年發布最後一款傳統燃油車，讓二○二四年成為燃油車時代轉換至電動車時代的重要分水嶺年份。

整體而言，可預期二○二四年後將是電動車滲透率加速提升的重要轉折年，蘋果若選擇在此時推出Apple Car跨入車市，正是搶食商機初爆發的絕佳時機。考量車用電子元件認證期長達三～五年以上，近期傳出台灣零組件廠開始送樣認證的訊息，就時間點來說非常合理，只是送樣不是訂單取得的保證，概念股的股票跑太早、跑太快，投資人就要留意追高的風險。

華為活下去不得不的選擇

事實上，同樣開始將資源從手機轉向汽車產業的還有華為，美國禁令讓華為在5G網通發展受阻，為了生存繼續活下去，不得不讓原本的小三扶正，加速發展未來車解決方案，已與中國多家車廠展開合作，此轉變也會同時加快中國當地汽車智慧化的腳步。

根據華為輪值董事長徐直軍的説法，在傳統汽車走向完全自動駕駛、電動汽車後，傳統部件構成只會佔30~40％的製造成本，剩餘的60~70％與電子、運算、通訊及軟體相關。華為面對未來車，已具備晶片、演算法、通訊、硬體，甚至是電機、電池芯等方面的核心技術，華為可將以前積累的技術應用在汽車領域。

雖然華為對外一再宣稱不會造車，僅聚焦ICT技術幫助車企造好車，但從對內的不造車聲明的有效期限只有三年觀察，華為練兵三年劍指二○二四年燃油車禁售商機的布局，其實已人盡皆知。相較Apple Car發展仍處於概念階段，現在市場只能瞎子摸象，推敲技術採用及潛在供應鏈。

華為的智慧汽車解決方案已開始商用化，相關合作廠都已有雛形，從中去理解未來車的趨勢發展，找尋相關商機的投資機會，或許更有助提高勝率。

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