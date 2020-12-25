全球轉向綠色能源 銅需求倍數增長

文．洪寶山

雖說一個世界，兩套系統的格局已回不去，但二○一八年川普正式對中國提高關稅，啟動貿易戰，到底還是影響了中國的施政方向，綜觀十一月九日拜登當選之後中國新出台的政策，一、RCEP吻合拜登的多邊貿易主義。二、十四五計畫對綠能高度重視，以二○三○年的戰略目標，非化石能源占比20%估算，未來五年可再生能源有望增加500GW(百萬瓩)，亦即每年新增裝機近100GW，較原先市場預期高25%，符合拜登的綠能政策。

拜登綠能政策推波助瀾 車用晶片缺貨 基本金屬漲價

三、剛結束的中共經濟工作會議，明確指出力爭二○三○年前二氧化碳排放達到峰值，力爭二○六○年前實現碳中和，也是配合拜登一上任馬上重返巴黎氣候協議的政見。四、螞蟻金服上市急煞車，隨後多個電子支付平台的存款金融商品下架，金融嚴監管的方向也是同拜登的政見一致。顯然中國吸取美中貿易科技戰教訓，與其被動受制於美國，不如主動改革。

對於股市投資來說，美中兩強的產業政策難得同步重點發展綠能減碳與金融嚴監管，由此來看特斯拉被納入標普500指數成分，車用晶片的大缺貨，以及新能源電池的鈷，基本金屬的銅、鎳、鋁、鐵礦石等漲價，都跟拜登的當選有直接關聯。

新能源車對銅的需求是燃油車的四倍，太陽能電池板和風力發電廠對銅的需求是煤、石油和天然氣等石化燃料發電的五倍。作為全球最重要的工業金屬，倫敦銅十二月十八日觸及每噸八千美元的七年高點，近幾個月已從三月份的低點攀升超過70%，推升銅價上漲的原因是庫存減少。

目前精煉銅產量約為2380萬噸，對再生能源基礎建設和電動汽車的需求不斷增長，將推動全球精煉銅消費量從二○二○年的2340萬噸升至二○三○年的3330萬噸。

根據已知的專案和估計的需求，並考慮到廢金屬的使用情況，預計到二○三○年將出現五百萬噸左右的供應缺口，這需要採礦業加大投資來填補。而這或許只是銅市的大多頭開始，隨著全球向綠色能源切換，對銅的需求預計將出現倍數增長。

銅庫存缺口上一次出現如此之大的差距是在二○○五年，當時銅價漲了兩年，今年的銅企業漲幅搶眼，美國礦商Freeport-McMoRan是全球最大的獨立礦商之一，其股價今年已上漲約90%，加拿大First Quantum Mineral的漲幅超過60%，滬深股市的江西銅業十一月漲了48.65%。

漲夠了嗎？高盛預計，在疫苗問世推動經濟復甦，二○二一年倫敦銅將挑戰每噸9500美元，然後在二○二二年上半年突破二○一一年創下的10170美元歷史高點。

鋼鐵股也產高科技零組件 受惠半導體漲價潮

雖然年初高盛對於二○二○年的十大預測「走鐘」八個，但是對於大宗商品的預測可信度倒是頗具參考性。

上期提示到鋼鐵類股的人氣指標落在威致、海光與第一銅，其中第一銅前三季虧損，在這波上漲過程引來空單增加，尤其是十二月十八日外資賣超1694張，但股價卻漲停板，原來是融券激增2369張，券資比躍升到44.65%，上市券資比排名第十三位，在產品包含5G、電動車等高科技零組件，預期在半導體漲價潮的帶動下，明(二○二一)年具備低基期高成長條件。

房市吸納避險資金 鋼筋需求大增

那麼，威致、海光在漲什麼？鋼筋是推動鐵礦石上漲的主要因素，而鋼筋大多用在建築房子，中國每年消耗全球鐵礦石約80%，在五月中國經濟開始恢復動力之前，房價就開始上漲。

買房的人想的是，疫情肆虐造成經濟衰退，各國政府勢必寬鬆貨幣救經濟，有利房地產吸納避險資金，這點在上一輪的二○○八年金融海嘯爆發後，隔年兩岸的房地產同步價漲量增得到實現，尤其是過去三十年買房在中國是不敗的神話，這次房市的炒家再一次如法炮製，這點在南台灣的房市同樣可以得到驗證。

鐵礦石供不應求創七年新高 大商所出手降溫壓不住

從這個角度，就可以理解為什麼全球政府並沒有推出新的大型土木基礎建設，可是鐵礦石卻供不應求。儘管中國官方積極的對明年的鐵礦石展望降溫，同時大商所十二月三日宣布對鐵礦石期貨I2105合約要求單日開倉量不得超過一萬手，並對鐵礦石交割倉庫出庫費用的最高限價進行了大幅度下調。

十二月九日再出招，決定自十二月十四日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在鐵礦石期貨I2105合約上單日開倉量不得超過五千手，七天內大商所出手降溫四次，但鐵礦石照樣創七年新高，因為到港增量有限，且壓港船舶數量處於低位，鐵礦石港口庫存或將繼續下降。

在鋼材需求持續增長的情況下，鋼企的利潤足以覆蓋鐵礦石上漲的成本，甚至擁有低成本庫存的鋼企利潤更豐厚。這點從威致第三季的毛利率突然從5.27%跳升到10.77%，營利率從3.79%躍升到9.24%，累計營收年增率的衰退逐漸縮小，前三季EPS 1.01元，在高盛預期二○二一年鐵礦石價格預估從每噸九十美元上調至一百二十美元，未來兩季價格持續走高，預期威致與海光仍有高點可期。

十二月十八日美股創下盤中歷史新高後回落，但特斯拉逆勢上漲5%，太陽能概念股普遍上漲，晶科能源、SunPower分別上漲10.05%、3.57%，原因來自於美國國會打算推動一項刺激計畫，其中包括可能延長太陽能項目的稅收抵免，一般認為該計畫將在未來幾年為太陽能廠商提供動力。

太陽能、風電與新能源車 2021年投資新顯學

無獨有偶的，曾經投資騰訊、京東大賺二百億人民幣(下同)的高領資本，以158.41億受讓中國太陽能龍頭廠商─隆基股份6%的股權，以七十元折價9.85%成交，顯然太陽能、風電與新能源車已經成為2021年投資新顯學，這對於累計營收年增率已經轉為成長的元晶、國碩、碩禾、安集等太陽能股來說，是一大鼓舞。

說到美國的遲遲無法達成國會共識的九千億美元紓困案，雙雙爭奪的核心利益在於明年財政刺激計畫的控制權。因為共和黨可能繼續拿下參議院的多數，因此民主黨計畫利用聯準會來繞過國會，通過聯準會救助工具中的剩餘資金來為伊利諾州、新澤西州等疫情衝擊嚴重的州提供財政支援。

但此前財政部已經發函給聯準會要求歸還尚未使用的資金，如今參議院共和黨領袖麥康乃爾希望在九千億美元刺激方案加入聯準會救助計畫將於十二月三十一日結束的措辭，這意味著民主黨明年如果想要重啟聯準會救助計畫，需要尋求參議院授權，而屆時國會可能是分治狀態，因此現在是民主黨急、共和黨拖的局面。

【理財周刊第1061期】