未能加入RCEP 台灣中小企業的出路？

文．洪寶山

RCEP(區域全面經濟夥伴協定)已於二○二○年十一月十五日正式簽署生效，同CPTPP(跨太平洋夥伴協定)一樣，台灣並不在名單之內，被排除在兩大區域經濟體之外，向以出口為導向的台灣，如何突破重圍，在夾縫中求生存？

傳產關稅影響嚴重 台廠轉移生產線因應

RCEP是由東協十國，加上中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等十五個成員國簽訂的區域貿易協定，簽署的內容涉及貨品貿易、服務貿易、經濟技術合作、投資、智慧財產權、競爭政策等相關議題，當中十五個成員國人口總合約有二十三億人、GDP合計約二十六兆美元，占全球GDP的三分之一，是目前全球規模最大的區域經濟協定。

RCEP簽署完成，對台灣產業影響有多大？台經院研究九所所長譚瑾瑜認為，由於台灣對東協出口的產品約七○％屬於IC通訊產品，這些項目受到WTO資訊科技協定(ITA)的保護，關稅已降為零，基本上不受影響，其他三○％不受ITA保護的傳統產業，包括鋼鐵、機械、紡織、石化等受關稅影響較為嚴重。

區域全面經濟夥伴協定其實是四個「東協+1」的彙整，包括「東協＋中國」、「東協＋日本」、「東協＋韓國」、「東協＋紐澳」等FTA，二○一三年開始談判，到今(二○二○)年簽署完成。歷經七年漫長的時間，中、日、韓紛紛以其主力產業插旗東協市場，如越南為韓國手機最大生產國，日本以泰國為汽車的生產基地，做為進軍中南半島市場的跳板。

因此，RCEP對台灣的影響，早在「東協+1」的時期就已發酵，而台廠早已有所因應。以紡織業來說，早在一九八七年工資上漲，就有一波廠商到中國大陸、東協投資，把附加價值低、勞力密集的生產線移到越南生產，二○○八年TPP即開始談判，到二○一三年RCEP異軍突起與TPP抗衡，加速第二波的產業外移，像是紡織大廠儒鴻、聚陽在越南皆有工廠，並且產生群聚效應。

RCEP降稅緩衝期十至二十年

不論是RCEP或CPTPP，影響最大的還是「原產地」規則，譚瑾瑜以彈性紗為例，抽紗到成品，RCEP規定區域含量大概是四○％，有些台廠還可留在台灣研發生產高附加價值的上游產品，但CPTPP規定就很嚴格，從抽紗到成衣都要看在區域內生產的比重，必須在CPTPP成員國家內完成，區域內產業會因此而連結緊密。台灣沒有加入CPTPP，部分產能就必須挪到CPTPP區內生產。

比較RCEP與CPTPP的差別，除了區域含量不同之外，「CPTPP是高標準、高品質的協定，貨品貿易各項產品最終還是要全開」，但成員國家可以設定降稅期程，例如日本為保護國內農業，稻米設定在五十年內關稅逐漸降為零。

而「RCEP是有條件的開」，部分國家貨品僅開放五到六成，服務貿易僅有日本、韓國、澳洲、新加坡、汶萊、馬來西亞、印尼等七個成員是以「負面清單」方式開放，開放程度較大，中國大陸要等到協定生效後六年內才轉為負面清單，開放程度不如CPTPP高。

長期來看，RCEP並非簽署之後關稅立刻降為零，十五個成員國為了保護國內產業，降稅設有緩衝期，期程在十年至二十年不等，因此RCEP對於台灣產業的衝擊將會在日後漸漸凸顯，這段期間，政府和企業都必須做好因應措施。

透過產業及技術交流 降低關稅屏障

譚瑾瑜不諱言，由於兩岸關係複雜，台灣要簽署FTA或加入區域貿易協定，確實是有挑戰的，當然政府還是會積極爭取進入CPTPP及雙邊的FTA，在還沒加入RCEP及CPTPP之前，台廠還是可以透過產業及技術交流，降低關稅的屏障。

她舉例，台中有一家工具機廠在印尼深耕，協助當地教導印尼技工如何操作工具機，等於是幫印尼訓練技術人才，屆時印尼廠要買機器時，自然會採用台灣的品牌，台灣機台進入印尼有五％至一○％的關稅，這家廠商就跟工業部爭取是否能降低進口機台的關稅，透過良好互動來爭取降低關稅障礙。

第二個方式是以投資帶動貿易，東協國家本來就希望台灣進去設廠投資，大企業布局國際市場，可以帶著衛星廠一同前往，形成產業供應鏈，一方面零組件可跟台廠購買，另一方面可以區域的產業鏈，做為與當地政府溝通的籌碼，達到降低關稅的目的。

「談一整部FTA可能比較困難，但以產業合作的方式，化整為零，以堆積木方式一塊一塊來談，是當前可以努力的方向」，譚瑾瑜說明。

值得注意的是，中韓本來就有FTA並無太大改變，RCEP簽署完成，卻意外牽起中日、日韓之間新的貿易關係。在日韓間，韓廢除日產品關稅比例由一九％大幅提升至九二％，而日廢除韓貨品關稅品項達九二％。而在中日間，中國廢除日本關稅由目前的八％提升至八六％。

加強產學合作 輔導產業升級

中國和日本分別是台灣第一大及第四大市場，日韓產品和台灣同質性最高，日韓達成貿易協定，對台灣出口日本市場造成威脅，而中日零關稅協定亦不利台廠在中國市場的布局銷售，影響的程度則必須以單項產品來細看，才能找出對策。

對於此，譚瑾瑜認為，政府加強與產業的溝通，有助於了解受影響的程度，進一步輔導產業升級，往高階製造前進。譚瑾瑜認為，「很多產業的型態都在改變，我們不能用過去傳產的觀念來看待目前的傳產，有些傳產業也是運用高科技進行產業升級，而有些新型態的產業也很需要人力」，如何減少學用落差，加強產學合作，讓人才適得其所，是當前亟需重視的課題。

善用研發實力鞏固產業鏈 增強本地投資環境優勢

疫情之後，整個產業的型態產生變化，「以前產業鏈比較長，現在產業鏈比較短」，事實上，台灣的研發能力很強，企業可以善用研發實力來鞏固產業鏈，而政府在投資環境也必須多著墨，畢竟企業考慮設廠地點的因素很多，有無參與RCEP、CPTPP只是考量的因素之一，其他還包含政治環境、基礎建設、人才技術及勞工等因素，積極增強本地投資環境的優勢，吸引台商及外資進駐，都是良性循環。

譚瑾瑜進一步說明，近年來美中貿易戰及科技戰所引發的氛圍，在拜登當選後，短時間內美國對中國的貿易政策仍不易改變，新興科技如5G將形成兩套標準，RCEP生效之後東亞區域整合成形，產業鏈形成雙元的趨勢會更加明顯，須加以關注，而政府仍應關注RCEP、CPTPP之發展，並積極融入區域經濟整合之中。

【理財周刊第1061期】