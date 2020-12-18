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車電基建供應鏈後市看好

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

全球進入疫苗施打的後疫情時代，各國政府重心將逐步從防疫轉向拚經濟。考量明年經濟藉由二○二○年低基期的復甦，只是數字上民眾無感的復甦，加上持續的貨幣寬鬆政策(QE)也救不了即將爆發的結構性失業，各國政策焦點勢必轉向能真正刺激實體經濟的財政政策上，由各項基礎建設創造就業需求，提高就業率及民眾所得，進而帶動內需消費，達到推動經濟成長的最終目標。

政策扶植重點 啟動新多頭循環

由於做為火車頭工業的汽車產業，在疫情受創較嚴重的中美歐經濟與就業市場占有絕對的份量，汽車產業貢獻中國1.3％～1.6％的GDP，貢獻美國近一％的GDP，貢獻德國5％的GDP。

如果再把汽車產業所帶動的各式元件、鋼材、半導體、服務等周邊效應算進來，對經濟的貢獻度，可能就要再乘以二～三倍，自然成為政府刺激經濟政策的重點扶植產業。

隨著疫情逐步受控，民眾出門的交通移動需求將隨之恢復，加上低利率環境、政府政策推動，有望增加民眾購車意願，配合二○二○年銷售的超低基期，二○二一年全球車市將正式終結連續四年衰退，邁向新一輪的產業多頭循環。元大投顧預估，二○二一年及二○二二年全球車市銷量將分別年增10~15％及5~7％，絕對銷量在二○二三年回到至二○一九年疫情前的水準。

全球環保法規趨嚴 車廠被趕鴨子上架

全球環保意識抬頭，零碳排放目標已成共識，美國新任總統拜登表示就任後首日即重返巴黎協定，二○五○年以前把美國的碳排放量減至零，並計畫在四年內投資兩兆美元，藉以對抗氣候變遷，同時推動潔淨能源汽車產業，有利加速美國在零碳排放的政策法規制定，拉高電動車的滲透率。

元大投顧預估全球新能源車銷量，將由二○二○年的270萬輛增至二○二五年的1292萬輛，年複合成長率達37％，滲透率則由三．九增至13.7％。

歐洲已開始實施更嚴格的排放標準，歐盟宣佈二○二一年新車每公里平均二氧化碳(CO2)排放不得高於九五克的碳排放目標(二○二○年歐盟境內95％新車平均碳排需符合標準，二○二一年100％均需達標)，超出標準的車輛將受到每克九五歐元的罰款，電動車銷售比重不高的車廠為了避免高額罰款，已先加大向特斯拉購買碳積分，未來將積極依據碳排放目標來進行生產和銷售，可預期會有更多電動車陸續上市。

兩面手法逼出驚人銷售增長

電動車銷售有賴政策驅動，尤其近期歐洲棒打車廠、糖給民眾的兩面手法，已讓市場看到明顯的成效。二○二○年前十月歐洲車市衰退27％，但在德國、法國、西班牙、英國等國擴大補貼政策刺激下，電動車銷量逆勢成長，前十月年增92％，滲透率飆上13％，二○二五年的全球預估值已提早達標，一舉超越中國成為全球最大的電動車的銷售市場。

同樣採取棒子、糖果兩面政策的中國，近期也是加大促進汽車銷售政策的力度，以達刺激內需消費拚經濟增長的目標。

中國商務部發言人高峰十二月十日表示，二○二○年底至二○二一年初，商務部將著力推動擴大重點商品的消費，鼓勵相關地區優化汽車限購措施，開展新一輪「汽車下鄉」及「以舊換新」。距離上一輪「汽車下鄉」已是十一年前，當時背景是二○○八年金融海嘯後政府刺激內需消費拚經濟增長。差別在於此次「汽車下鄉」的重點，放在作為中國汽車產業新生力量的電動車，並將帶動農村充電樁、充電站的電動車基礎建設。

【理財周刊第1060期】
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