文．高適

疫苗施打、刺激方案 增加通膨升溫預期

英國已於十二月八日率先施打美國製藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech研發的疫苗，FDA緊接在十日授予輝瑞緊急使用授權(Emergency use authorisation，EUA)，十一日開始於美國施打。輝瑞也已向印度政府申請緊急使用授權，歐美亞全面施打疫苗可期，大幅提高市場對經濟活動恢復的信心，同時也增加經濟需求恢復後所帶動物價上漲的預期。

美國十一月大幅低於市場預期的非農就業數據公布，市場對兩黨妥協推出新一輪刺激方案的預期大幅提高，甚至新任總統拜登更表示因應就業數據下滑，今年十二月及二○二一年一月就任後應各來一次刺激案，新刺激案還可能包括給家庭直接發1200美元，進一步強化拜登「財政鷹派」的印象。

尤其後疫情時代，各國政府刺激經濟的救市政策，將逐步資金注入金融市場的貨幣政策，轉向資金注入實體經濟的財政政策，由政府創造實體經濟需求來帶動經濟成長，副作用則是物價上漲的通膨發展趨勢。

通膨預期回到二○一九年水準

市場用來觀察通膨預期的美債平衡通膨率持續回升至1.89％，已接近二○一九年疫情爆發的高峰水準，反映經濟重啟、財政政策刺激下，市場對未來消費回溫具有信心，進而提高通膨預期。

美債平衡通膨率是美國同天期的公債與抗通膨債券(TIPS)兩者的殖利率差，因通膨不利美國公債價格，有利TIPS。

當市場通膨預期升溫時，美債價格下跌(殖利率上漲)、TIPS價格上漲(殖利率下跌)，兩者殖利率相減的差值(美債平衡通膨率)會增加。預期通膨是快速反映經濟信心的重要依據，透過美債平衡通膨率的走勢可以了解市場對經濟恢復的信心。

TIP及TLT的比值視為領先指標

另一個被市場視為通膨率領先指標的TIP及TLT的比值，也逐步走高，回到今年美國疫情爆發前的水準，更加確定市場對通膨升溫的預期。

TIP為主要追蹤巴克萊美國抗通膨公債指數的iShares美國抗通膨債券ETF，TLT為主要追蹤ICE的20年期(以上)美國政府債券指數的iShares 20年期以上美國公債ETF(長天期債券需更長時間持有，對通膨更加敏感)。

當市場通膨預期升溫時，TIP價格上漲、TLT價格下跌，分子變大、分母變小，TIP及TLT的比值會增加，加上政府所公布的消費者物價有滯後性，由目前債券市場交易價格所導出的TIP及TLT比值，更能反映當下市場對通膨的預期，自然可作為領先指標。

大型機構法人超前部署

隨著通膨預期越來越強，金融市場的資金移動方向也出現方向。資金流向監測及研究機構EPFR數據顯示，截至十二月二日當週，TIPS相關基金獲得十八億美元資金淨流入，創六月以來最大單週流入規模，同時為連續第九週淨流入。

其中，規模最大的ETF TIP總資產已重回250億美元，僅略低於二○一八年歷史高點。購買TIPS基金的投資又多為大學捐贈基金及退休基金等法人機構，十二月二日當週光法人買超就佔TIPS基金總流入資金的九七％，積極拉升抗通膨資產在投資組合的比重。

【理財周刊第1059期】