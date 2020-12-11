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2020台灣第一

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

台灣得天獨厚 躲過百年大疫

由於長年跟中國過招，熟知中國好面子、慣性隱瞞不利於己的真相，所以在疫情爆發初期，當機立斷對來自中國的旅客檢疫，加上SARS的防疫經驗，台灣人高度配合的戴口罩，並且用大數據來追蹤確診病患的旅遊史、接觸範圍等。

現在台灣人的生活與疫情爆發以前差不多，沒有受到太大影響，使得台灣能以GDP成長2%的優異成績，成為世界上增長最快的經濟體之一，這也是二○一一年來首度經濟成長速度超越中國。

而且儘管疫苗問世，但就連輝瑞、Moderna也承認測試的結果僅顯示疫苗可以預防因接觸COVID-19而生病，但不清楚疫苗能否阻止COVID-19新冠病毒的傳播，而且疫苗效力是有時效性的，目前已知患者身上的抗體可存活八個月。

換言之，這場防疫大戰並不會因為疫苗的問世而結束，只能幫助人們回到正常的生活，但只要稍微掉以輕心，社區感染仍有可能隨時發生，這對中國這種人口眾多、人文素質落差較大的國家來說，疫情極有可能拖緩經濟成長的速度，英國《經濟學人》認為，未來十年台灣的經濟成長速度將超越中國。

這其中的關鍵就在台灣的晶圓代工與封測市佔率全球第一，在全球半導體產值佔了近20%，二○二○年半導體產值貢獻台灣GDP超過15%，在台積電已宣布二奈米先進製程設廠於竹北之後，領先主要競爭對手三星二個世代，領先中國至少四個世代。

台灣未來十年 機會在半導體

由4G進入到5G，矽的消耗量增加2.5倍，從微型半導體到大型計算電腦，這些電子產品佔了台灣出口的三分之一，所以全球貿易下降大約10%左右，但因為台灣的出口商品剛好是電子產品，因此出口增加5%。

換言之，未來十年台灣的全球半導體產值還會再增加，從這個角度可以呼應《經濟學人》的觀點是極有可能發生，對於台股的投資人來說，投資機會就在半導體。

今年可以說是低價股鹹魚翻生的一年，第一季的生技防疫概念，由恆大讓低價股暖身，到了第二季的遠距離辦公教學概念，圓剛、圓展的翻倍吸引市場正視低價股的動輒翻倍魅力，到了第三季的聯電從二十元漲到四十元，把整個低價半導體股如華邦電、旺宏、南亞科等炒上了天。

證交稅預算增 預告明年更好

說穿了，今年全球實體經濟經營辛苦，倒閉的倒閉，放無薪假的放無薪假，把股市哄抬上去，特別是低價股，對於小額投資人來說，也算是貼補家用。

從這個角度出發，不難理解為什麼台灣財政部明年度的歲入預算編列中，證交稅預算數為1145.95億元，較今年預算增加81.2億元。股市走多頭，股民賺錢，政府稅收增加，皆大歡喜。

所以儘管台股已經來到14427點的歷史新高，但是在疫苗問世、5G、HPC與車載電子的高成長基本面支撐，八吋晶圓吃緊程度強於十二吋，結構性下八吋供需更緊，如果十二吋全面漲價，意味的是半導體進入二至三年的成長周期，由此推估二○二一年的台股還有挑戰17000點的實力，可以說送走金錢鼠，準備迎接金牛年。

金鼠年在晶圓雙雄與聯發科的領軍下，半導體從IC製造、設備材料、IC設計等來回炒了幾輪，倒是下游的封裝與測試，以及記憶體整體漲幅落後，有機會接棒成為下一波半導體多頭的主軸。

記憶體與封測 可望落後補漲

半導體主流設備公司與下游晶圓廠資本性支出息息相關，所以當台積電擴產，設備廠的漢唐、帆宣、弘塑、家登等就跟著漲起來，但是下游的測試就不一定同步擴產，這是因為半導體檢測是半導體行業唯一貫穿設計、製造、封裝、應用全過程的重要部分，對產品良率的監控至關重要，所以並不是簡單的透過擴產就能解決問題。

因此當下電源管理IC、驅動IC、CIS等缺貨所造成的景氣，能見度可達明年上半年．在設備與材料已進入擴產狀態，推測當下產能的瓶頸應是在封測。可預期的未來封測擴張速度不如前端製造，造成無論是當下需求旺盛的PMIC(主要是八吋)，還是相對沒那麼旺盛的低端數位類產品(主要是十二吋)，都在封測這端被卡，研判二○二一年將會是封測補漲的一年。

【理財周刊第1059期】
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