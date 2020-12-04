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美元指數持續弱勢 有利大宗商品

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

可是從另一方面來看，這次突如其來的經濟衰退，並沒有脫離過去四十年來，每逢西元年尾數是8、9、0就遭遇到股市崩盤的十年一輪的景氣循環，例如一九九○年的波斯灣戰爭、千禧年的網路泡沫、二○○八年的金融海嘯、二○二○年COVID-19疫情。

慶幸的是，這次的經濟衰退來得快，去得也快，而且影響經濟復甦的變數很明確且只有一個，就是疫苗普及的時間，所以今年三月十八日道瓊指數史上第五次熔斷，且十天四次熔斷，估計道瓊指數18213低點應該就是新一輪景氣循環的起漲點。

美元指數下探十年均線低點

今年大概只有美元指數走熊市，其餘金融商品無一不Ｖ型反彈，隨著美國二次疫情爆發，估計隨著天氣變冷，失業人口將重新轉為增加的趨勢，預期美元指數有可能下探十年均線的89.66低點。

十二月十四日是美元指數的最後結算日，十六至十七日是聯準會FOMC利率決策會議，從聯準會發布的點陣圖來看，在二○二一年三月之前維持利率0~0.25%的機率為百分之百，聯準會官員預計至少到二○二二年底都不會升息。在大規模的財政赤字及政府債務壓力下，美元指數未來將處在貶值週期，推測短線美元指數的轉折可能落在90.4~90.1點，明年夏天來臨之前，美元指數可能繼續弱勢，有利大宗商品。

中國經濟成長優於預期 大宗工業品反彈

NYMEX原油首創負油價後，反彈站上年線，守穩每桶四十美元，在OPEC延遲減產期限，拜登重視乾淨能源，美國頁岩油未來供給可能降低，隨著疫苗可能在明年四月後開始供應，經濟復甦的預期已經成為投資界的共識，原油需求增加的假設有可能推升NYMEX原油挑戰十年均線的69-70美元壓力。

COMEX銅從三月的19,725美元低點反彈，截至十一月二十七日的34,220美元收盤價為止，累積73.48%漲幅，中國前十個月的規模以上工業企業利潤同比由負轉正，成長0.7%，中國央行在第三季貨幣政策執行報告中提到，經濟成長好於預期，供需逐步改善，市場活力動能增強，中國經濟呈現穩定恢復發展的態勢，帶動原油、基本金屬、鐵礦石等工業品逐步走強，COMEX銅價在月Ｋ線圖上剛確立Ｗ底，有機會進一步挑戰四萬美元整數關卡，甚至更高。

接近農曆春節 黃金有逢低抄底的機會

但是也不是所有的大宗商品都反彈，至少金銀不是。所謂亂世買黃金、盛世買古董，在今年的七月港版國安法上路，COMEX黃金著實大漲一波，創了2089.2美元歷史新高，主要是黃金保值的避險功能。

但自從疫苗研發的利多頻傳之後，資金明顯流出黃金，COMEX黃金失守1850美元頸線，上方已成頭部套牢區，從周Ｋ線來看，下探長期上升趨勢線的1710美元支撐的機率頗高，估計十二月將是加速探底的月份。所幸從二○一四年以來，農曆春節前都有穿金戴銀的多頭行情，所以十二月的下跌正好提供逢低抄底的機會。

新能源車加速普及 推升稀土價格持續走高

這波弱勢美元加上經濟復甦預期，利多大宗商品反彈，在美股市場唯一上市稀土礦商MP Materials股價在十一月大漲46.56%，第三季實現淨利潤1460萬美元，是去年同期的五倍，因為十二月一日中國的出口管制法正式生效，中國稀土出口供應可能進一步縮減。

全球稀土資源儲量為一．二億噸，中國儲量四千四百萬噸，占比37%，全球第一，由於全球市場對中國稀土的依賴較高，出口管制實施後全球稀土供給或將進一步收縮，再加上特斯拉的新能源車熱銷，且正式納入標普500指數成分股，特斯拉股價創新高，加速新能源車普及，可望推升稀土價格持續走高。

台鋼鐵股盤整十個年頭

台股缺乏稀土概念股，但是有基本金屬概念，第一銅上周累積39.23%漲幅，正好突破二○○七年以來的下降壓力線，底部具備雛形，有待進一步上漲確認，依照目前COMEX銅的底部確立來看，第一銅還有向上挑戰的空間，可追蹤。

觀察鋼鐵類股指數可以發現，二○○八年的北京奧運會的基礎建設，讓鋼鐵類股指數整整走了六年的多頭行情，在中國的十三五供給側改革的淘汰過剩的產能，鋼鐵類股也盤整了十個年頭，所謂十年風水輪流轉，說不定這波鋼鐵類股的輪漲，會複製二○○二至二○○八年的大多頭走勢。

首先就是切入風力發電的世紀鋼股價站上百元，這是很罕見的現象，本以為是單一現象，結果下半年以來，越來越多的鋼鐵股走出波段行情，例如東和鋼鐵從23.55元漲到33.8元，燁興從4.01元漲到8.43元，市場資金注意到鋼鐵股的低價優勢，結果威致十一月大漲63.9%、海光漲36.88%、久陽漲32.15%、春源漲25.12%、新光鋼漲23.25%，如果出現投機氣氛的話，不排除市場炒作技術面低價補漲題材，例如三星、中鋼、燁輝、彰源、新鋼、允強、運錩。

記憶體除外 半導體全面醞釀漲價

因為科技的進步，當代觀察景氣復甦的風向球都以半導體為領先指標，而這次很特別的是，疫情並沒有阻礙半導體復甦的節奏，美中貿易戰自二○一八年開打，在二○一九年造成半導體景氣衰退，不過晶圓代工的景氣優於整體半導體，台積電在製程領先，加上華為提前大量下單，不受貿易戰影響，從二○一八年的225.5元連漲兩年到506元，一．二四倍漲幅，成為多頭信心指標。

二○一九年華為領先全球推出首款5G手機，經過一年後，5G的商業應用逐漸展開，再加上遠距辦公教學應用造成筆電銷售增加，電源管理IC、驅動IC、CIS等訂單塞爆八吋晶圓，產能滿載不再是台積電的專利，在日月光與中芯先後調漲價格後，預期聯電也將跟進，外資喊出58.5元的目標價，估計是階段性的目標價，未來隨著5G、HPC、車載電子、物聯網等需求的快速增加，八吋晶圓的產能滿載有可能成為常態，不排除聯電將複製台積電二○○九至二○二○年的長多走勢。

目前半導體除了記憶體之外，幾乎是全面醞釀漲價，從這個角度可以驗證二○二一年的確是個景氣復甦年。

記憶體價格止穩，南亞科逐漸走出底部，成為半導體當中最後落底補漲的族群，就投資的角度，聯電、旺宏、日月光、環球晶、台勝科、群聯、南電、欣興、景碩、原相、M31、矽統、中美晶等可予以關注。

【理財周刊第1058期】
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