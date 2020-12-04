電動車與5G將躍居主流

文．高適

拜川普1200美元經濟刺激支票、高於原本薪資的總失業補助金及投資所得(金融資產全面上漲)所賜，美國民眾今年個人可支配所得創下歷史新高，消費力也大幅提升。

根據美國商務部公布的資料顯示，美國民眾的消費支出已連續六個月成長，10月個人消費支出月增0.5％，優於預期的0.4％預估值。

今年黑色星期五同樣見到消費力成長的情況，Adobe Analytics數據顯示黑色星期五線上銷售達90億美元，年增21.6％。

不過，因目前正值美國總統政黨輪替、政權轉移期間，若二次爆發的疫情再次衝擊經濟，又無法實施各項財政支出新政，加上政府加碼的失業救濟金也將到期，美國消費力恐有由盛轉衰的風險。

可支配所得逐步下降

根據路透社分析，截至11月7日，共有1370萬人通過「關懷法案」相關計劃領取失業救濟金，這些計劃將於12月31日到期，隱含不少家庭在聖誕假期後收入將會大幅減少，弱化負擔房租、雜貨及其他生活必需品等開支能力。

隨著各項補貼結束，美國個人可支配所得年增率已從今年4月高峰的16.7％，持續降至10月的5％，美國民眾儲蓄率也從今年4月高峰的33.7％，持續降至10月的13.6％。預期失業救濟金到期後，可支配所得年增率及儲蓄率恐將會進一步下滑，對未來潛在消費力將產生一定的影響。

因此，可以發現美國零售聯合會(NRF)及Prosper Insights & Analytics假期消費調查已出現敗象，感恩節到網購星期一的五天內，美國民眾平均消費支出不到312美元(含線上及線下消費)，年減14％，低於預期的3.6％～5.2％。

更弔詭的是，美國政府貨幣及財政政策雙管齊下救市，美國飢餓人口仍逆勢飆高，顯示資源未真正流向需要的人。

美國人口普查局報告顯示，截至11月9日有12％的美國人表示他們缺乏足夠的食物，有孩子的家庭中，此數據更高達16％。飢荒最嚴重的大休斯敦地區約七百萬人口中，超過20％的成年人正在挨餓，在有孩子的家庭中的比例更高達30％。

吃不飽的美國人變多 無限QE讓窮人變更窮

美國人口普查局數據同時顯示，目前吃不飽飯的美國人口已達新高，近2600萬成年人缺乏足夠的食物。

與之對比的是有錢人變得更有錢，根據智庫政策研究所的報告支出，在今年3月至11月期間，美國億萬富豪的總財富增加了近一兆美元。

另根據彭博社的富豪指數指數追蹤，今年截至11月初五百位富豪財富共增加了1.2兆美元。凸顯聯準會實施無限QE，只是讓窮人成為財富被分配的一群人，導致貧富差距更擴大。

為修正此問題，拜登政府未來救市方向由貨幣政策(QE)轉向財政政策(補貼、基礎建設)應是可預期的發展。

美國為全球電子產品主要消費市場，民眾消費力與台灣電子產品及元件的外銷接單及出口表現息息相關。

美國消費力牽動台灣出口表現

若把資通訊、電子零組件兩項排除，台灣今年前十月的出口年增率就轉為衰退10．1％，以新台幣計價後衰退幅度擴大至13.8％，可見電子產品銷售榮枯對台灣經濟有多重要。

美國商務部所公布的10月零售銷售數據，月增0.3％，低於市場預期的0.5％，月增幅創六個月以來新低，顯示美國可支配所得增加所帶動的消費力增加效應已遞減。

其中，電子產品的零售銷售更是9月及10月連兩月出現年減的情況，是否代表疫情所引發的宅經濟銷售熱潮已消退？將是偏好電子族群的投資人必須持續追蹤的數據。