從12月行情看明年投資趨勢

文．洪寶山

半導體是經濟復甦領先指標

輝瑞BNT疫苗給了市場經濟Ｖ型復甦的信心，再加上從拜登選擇鴿派的葉倫當財政部長，以及不贊同與中國完全脫鉤的布林肯出任國務卿，市場從內閣的人事布局推測拜登雖延續川普的抗中政策，但施政力道可能不及川普強硬，因此2020年大漲的FAANG科技股龍頭，明年仍有機會上漲，科技股仍是重點。

半導體是經濟復甦的領先指標，晶圓代工的產能吃緊已經不是新聞了，現在市場最不看好的記憶體也開始翻多，力積電董事長黃崇仁預估2021年下半年邏輯、DRAM市場都會缺貨到無法想像的地步，南亞科、威剛、品安、商丞應聲大漲，DRAM族群沉寂多年，籌碼＋低價的優勢，不排除複製太陽能族群的漲不停模式。

還在打底的股票具備補漲條件

事實上，半導體缺貨漲價的風潮，從晶圓代工、封測、導線架、矽晶圓、MOSFET、電源管理晶片、CIS等吹到NOR Flash，就連華邦電董事長焦佑鈞的金鑫投資分別在九、十月買進華邦電1.6萬張與0.2萬張，大股東回補自家股票，而且是華新焦家，看樣子旺宏與華邦電這波行情應該可媲美聯電被外資喊出58.5元目標價，50%潛在空間的規模，可以說，對於不知道該買什麼股票長期持有的股民來說，買半導體就對了。

說穿了，旺宏跟華邦電都是iPhone 12的NOR Flash供應商，兩者領先創波段新高，跟iPhone 12潛在的二億支5G換機潮有關。iPhone 12概念股已經有台達電、精材、景碩、日月光投控、南電、宏捷科等波段創新高，換言之，其他還在打底的股票就具備補漲的條件，例如鴻海、大立光、玉晶光、美律、穩懋、晶技等。

大宗商品迎接十年一次大行情

聯準會在最新的會議紀錄上表示，雖然疫苗問世帶來終結疫情的希望，但如何配送、如何運輸、那些人適合施打，這些實務上的問題將會拖延疫苗普及的速度，因此一般預估要到明年底才有可能達到群體免疫。換言之，明年可能還是處在十四天的邊境管制狀態，缺船缺櫃、全球補庫存，遇到全球央行寬鬆貨幣的弱勢美元環境，這波大宗商品的牛市即將迎來十年一次的大行情。

2000年之後的大宗商品週期主要有三次，分別是2003-2011年，2016-2017年以及自2019年底開始的大宗商品週期。2003-2011年的大宗商品週期行情是在中國和歐美等全球需求的拉動下催生的，期間疊加了2008年經濟危機，從價格指數上看，2008年12月到2011年4月的CRB金屬指數漲幅186%，LME銅價漲幅為243%。2016年開始的大宗商品週期是供給端的中國供給側改革和需求端的全球庫存週期上行推動的，在此期間的CRB金屬指數漲幅65%，LME銅價漲幅為58%。

本輪的大宗商品行情自2019年底啟動，後來被疫情中斷，自2020年3月的低點以來，CRB金屬指數漲幅約26%，LME銅價漲幅約55%。對比2000年以來三次大宗商品行情，本次大宗商品的需求推動力量是超大規模貨幣寬鬆和全球製造業補庫存週期上行，類似2008-2011年。

金銅比值透露蟄伏13年潛力股

從庫存週期看，當前中國剛處於主動加庫存階段，美、日仍處於被動去庫存階段，意味著全球未來主動補庫存的大行情尚未到來。同時本次的價格指數低點在三月份，截至目前經歷八個月的上行期，按照CRB金屬指數大多領先庫存變動六至八個月的規律，目前全球或是剛處於主動加庫存階段。

對照歷史上八次金銅比值，大致以0.18為歷史中間值。截至11月30日的金銅比是0.235，雖從三月份的0.34高點有所回落，但仍處於歷史較高區間，對比歷次的金銅比修復，發現均是以銅價的大幅上漲結束的，本次有機會複製2009年2月到2011年2月的金銅比修復行情，可留意第一銅完成十三年大底後挑戰新高的爆發力。

【理財周刊第1058期】