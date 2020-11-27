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施昇輝：存錢投資 才能翻轉人生！

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

財經達人施昇輝近十年來以ETF 0050、0056活躍於投資市場，並且提倡佛系理財、無腦投資，常在各大財經媒體及演講會推崇0050、0056的好處，然而，仔細推敲，這位人稱「樂活大叔」之所以能在中年「樂活」，並不單單只靠ETF，更大的原因是他早年辛勤的工作和存錢，才有今日的財富自由。

施昇輝早年在券商承銷部工作，二○○三年次貸風暴影響金融行業，券商遭受波及，四十四歲意外「被離職」，大環境不好，他覺得去哪一家券商都一樣，因此決定不再找工作，靠投資股票養活一家人。

聰明「省」 還要善用資源積極「找錢」

之所以有勇氣不再找工作，他坦言，十多年來，身邊已累積超過一千萬的存款，加上房貸已繳清，各種保險，如醫療險、壽險、意外險都已足夠，若自己不幸身故，還有存款、理賠金可養活家人，讓他在退休投資的路上沒有後顧之憂。

施昇輝在券商承銷部工作，他的妻子則從事服裝業，兩人都屬於高薪族群，扶養三個孩子，一家五口都非常節儉，生活開銷之外，剩餘的錢都存起來。他自己很少買衣服且從不穿名牌，甚至常常替家裡「找錢」，把用不著的東西拍賣變現。

例如，證券公司每年都會替員工訂製衣服，冬夏各一套，十多年下來，累積十餘套藏在衣櫃，他把十幾套西裝外套及長褲上網拍賣，所得近萬元，已泛黃的襯衫便宜賣，也有四百元的收入。

另外，孩子還小時，全家睡客廳吹一台冷氣，節省電費，小孩教材也是如此，老大使用過的教材重新整理後，再留給後面兩個孩子使用，也可以節省一筆教材開銷。

「樂活大叔」年輕時是否「樂活」？他回答「當然不是！」年輕時買房，每月房貸高達五萬，夫妻兩人薪水加起來六萬，扣掉房貸只剩一萬，最後夫妻兩人都兼差，多出三萬來補貼家用。

他強調，從來不認為年輕人應該樂活，套用李嘉誠一句話，「人不可能痛苦一輩子，但總是會辛苦一陣子」，很多年輕人不願意辛苦一陣子，那就痛苦一輩子。「樂活」其實是在有經濟基礎之後，無後顧之憂，才能「樂活」。

現在年輕人都太注重小確幸，「每天一杯星巴克或手搖杯，一個月下來，一兩千元就從口袋溜走。」工作只是一份薪水，整天只追求小確幸，沒存錢，怎麼投資？只有投資才能翻轉人生。

年輕是用時間換錢，用時間換錢成本最低，他勉勵年輕人，「好好工作、傻傻存錢，然後投資」，就是他財富自由，得以樂活的秘訣。

跟著大盤走 降低選股焦慮

退休後，他靠股票養家，一開始是操作個股，不斷尋找投資標的，然而二○○八年金融海嘯，股票一直賠錢，心裡焦躁不安，睡不著覺，他轉念一想：「如果我跟大盤一樣就好了，大盤跌2%，我的個股也跌2%，不就安心了」，從此他開始轉作0050，再也不挑個股，只為求一個安心。

他因此頓悟，很多投資人都太聰明，自認為可以打敗大盤，可是事實證明，要打敗大盤的機率實在很低，根據國外統計，一年之內有60%的基金會輸給大盤，十年之內70%的基金輸給大盤，二十年之內則有80%的基金輸給大盤。

「選股，太焦慮了！」選股需要內線消息，只有董監事、大股東、內部人士知道要炒作什麼，一般散戶怎麼會知道？

因此，二○○八年開始，他把全部的資金投到ETF 0050操作價差，一直到二○一七年股市上萬點，才把資金挪到ETF 0056，賺取殖利率。

「0050匯聚台灣前五十大市值的公司，0056也是台灣前三十強的公司，不可能同一天公司全部倒閉，就算是套牢還是可以領股息」，況且0050跟著大盤連動性最高，根本不需要消息，「漲多一定跌、跌多一定漲」，不需擔心。

不要陷於賺價差的迷思 才敢在低檔買進

施昇輝的操作邏輯很簡單，他借用技術分析KD值中的Ｋ值作為指引，當Ｋ值小於20買進、Ｋ值大於80就賣出，因為當Ｋ值低於20，股價在相對低檔，而當Ｋ值高於80，股價在相對高檔，如此高出低進，一段一段的賺。

從二○○八年到二○一七年十年間，每一年Ｋ值都有三到四次小於20，相對低檔，每一次鋸齒狀的漲幅大概10%，以每一段賺5%來計算，按照Ｋ值80-20的紀律操作，一年將近有15~20%的報酬率。

他坦言，二○一七年以後加權指數來到萬點，0050鋸齒狀漲跌的空間變小，Ｋ值有高檔鈍化的現象，報酬率並沒有像前十年20%那麼高，他開始出清手中的0050，轉買0056領股利股息。

每一次指數大跌，就是他進場的時機，就像這次新冠疫情來襲，三月十九日大盤暴跌537點，0056回檔至二十一元，他在二十二元加碼買進，「股息一．六元，殖利率高達8%」抱到現在漲到三十元，賺了股利，也賺了價差。

「很多人有賺價差的迷思，如果考慮的是股利股息，買股票就會變得很簡單」，如果只想賺價差，就永遠不敢在低檔買進，因為你會認為還會再低，施昇輝表示，「但是只領股息，你就敢在低檔買，大不了套牢，何況0050、0056又不會倒」。

穩穩賺、慢慢賺 好的存股標的跌下來要把握

施昇輝認為，個股要解套很難，大盤要解套相對容易，舉例來說，一九九○年大盤創12682點史上新高，當時國泰金(2882)股價曾創下1975元高點，二○○一年大盤跌到3411點，現在漲上一萬三千點，但國泰金並沒有解套回到當初的1975元，現在只剩四十一元。

0056非常牛皮，過去多在二十三元至二十六元上下徘徊，很多人覺得大盤上一萬二，0056已經是高點，不敢買進，施昇輝則認為就算大盤到一萬三千點，比起爆出掏空案的康友-KY一張三十萬元，對小資族來說0056都還算便宜。

施昇輝指出，0056跟大盤連動性沒有0050強，有趣的是，大盤大漲，0056會落後，因為大家去買0050賺價差，大盤震盪看不出來方向時，0056會漲，因為大家不知買哪一檔個股，會去買0056賺殖利率。

「樂活」的態度是追求安心，不要焦慮。除了0050、0056之外，有些金融股也是很好的存股標的，像是兆豐、一銀、華南、合庫，這些官股大到不會倒，而且每年配息率100%，跌下來更要好好把握。

施昇輝說自己的操作方法是所有財經達人裡報酬率最差的，但卻是最安心的方式，現在年輕人追求「F﹒I﹒R﹒E」(Financial Independence, Retire Early)，希望提早達到財務自由，他認為，當中的Early是不對的，因為要提早財富自由，就會積極操作，不小心恐怕賠更多，以他的方法，穩穩賺、慢慢賺，只要敢買在低點，還是有機會獲利超過10%。

減法理財 不盲目追高殺低、頻繁換股

過去大家買十檔股票，整天捉龜放鱉，換股操作，總結下來，有的賠、有的賺，不是剛好打平，就是賠多賺少，施昇輝提出「減法理財」，他說，一個人無法精通所有的理財工具，每項都懂、每項都了解，其實都只是皮毛，還不如專注在自己熟悉的一、兩檔股票，譬如說0050、0056，或是自己熟悉的個股也不錯，無腦、佛系理財，就是不用懂太多，只要熟悉股性，風險就相對低很多，可賺到應有的報酬率。

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