文．洪寶山

如果說，這場百年大疫對人類有什麼正面的貢獻的話，那麼強迫人們加快數位轉型，就是積極的一面。張忠謀第四度代表台灣出席APEC領袖峰會，會中致詞除強調台灣的抗疫成績外，也提及台灣在全球數位科技供應鏈上佔有重要地位，期待在後疫情的數位時代，能與各APEC成員經濟體合作創造數位未來。

台灣要搭上數位經濟轉型風潮

以張忠謀半導體教父的角度認為，二○二一年起數位化不單只是指科技產業而已，而是在5G時代的高頻高速傳輸將使得人工智慧落實到生活應用面，物聯網、大數據、邊緣計算等快速發展，更廣泛地數位智能化服務打破空間與時間的限制，帶給人類更便捷的服務，徹底的改變生產的方式，提高社會治理和服務效能，一場寧靜的生活革命，已經發生在你我周遭之間，台灣能否搭上這波數位經濟轉型的風潮，關鍵就在政府如何創造環境與教育老年人願意接受使用智能化服務。

台灣是科技島無疑，全球最先進的半導體製程在台灣，但台灣不是數位科技島。因為台灣百姓滿足現況，缺乏動機進化到數位化生活，就連台北市長柯文哲也說：「因為國外疫情嚴峻，其他國家被迫封城，大概兩年的數位轉型，只花兩個月就走到，反而台灣因為都還正常上班，數位轉型做得不是很好」，最明顯的例子就是，超過千萬人選擇領取紙本振興三倍券，反而力推數位振興券的行政院政務委員唐鳳被罵到臭頭。

台美半導體領域戰略合作優先

全球目前沒有任何單一經濟體擁有完整的數位科技供應鏈，在數位科技供應鏈當中，台灣佔據半導體製造設備、半導體設計和製造到系統工程及組裝等重要位置，成為世界各國發展數位科技供應鏈的首要合作夥伴選項，這次疫情讓全球看到台灣的防疫成果，也意識到台灣半導體在全球科技供應鏈中的重要地位。

美國不僅在總統大選前強力要求台積電赴美設廠，選後台美之間的合作更加緊密，十一月二十日台美經濟繁榮夥伴對話登場，台美基於半導體產業為雙方經濟帶動具有重大且長期利益，確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目，股市受到激勵，聯電兩天大漲近20％，推升指數來到一三九五一高點。

半導體產能全線吃緊供不應求

由於新能源車、車載芯片大筆訂單以及5G手機等銷量大增，當前半導體產能全線吃緊，不僅前段的八吋與十二吋晶圓代工供不應求，後段封測產能同樣出現嚴重短缺，日月光已通知客戶明年第一季漲價5~10％，IC載板因缺貨而漲價以及導線架等材料成本，就股市投資角度，可留意台積電、聯電、日月光、南電等。

由於輝瑞BNT疫苗的問世激勵了資本市場的信心，資金追逐風險資產，導致避險資產的美元指數與黃金白銀走跌，世界黃金協會(WGC)的報告顯示，二○二○年第三季全球黃金需求下跌19％，降至十一年來新低，更有烏茲別克和土耳其央行分別出售三四．九噸和二二．三噸黃金，終結過去十年來全球央行買進黃金的趨勢。

各國央行拋金靜待春節前低接

過去愛買黃金的俄羅斯央行，也出現了十三年來首次單季賣出，結果COMEX黃金十一月跌掉4％，累積從七月港版國安法推出後的避險需求達到高峰的2089.2美元，拉回到疫苗問世的1803.5美元為止，共下跌了285.7美元，負13.67％，很有可能一口氣直接下探二○一八年美中貿易戰以來的長期上升趨勢線1710美元支撐。

如此看來，十二月的金價下方的空間還有一百美元左右的潛在跌幅。不過，從二○一四年以來，在農曆春節之前，有曾出現過一至二個月的穿金戴銀的金價上漲行情，由於明年的農曆春節在二月，因此不排除十二月的金價探底正好是過年前的逢低布局機會，靜待急跌後的恐慌超跌走勢出現。

原物料需求回升留意相關個股

輝瑞BNT疫苗讓明年經濟有機會Ｖ型復甦，加上弱勢美元，市場預期明年的銅與原油需求將明顯增加，聰明資金開始卡位鋼鐵與塑化類股，在美國總統大選前，市場炒作拜登綠能概念，世紀鋼藉著風電題材漲到145.5元，現在又有第一銅在十一月大漲32％，威致暴漲58％，鋼鐵類股內的輪漲氣勢已成，有機會成為新低價轉機股的熱門族群，可留意美亞、三星等落後補漲機會。

拜登上任後美國頁岩油供給可望減少，加上OPEC維持減產立場，NYMEX原油站穩每桶40美元，可望挑戰55美元的兩年長期下降壓力線，除了台塑四寶可關注之外，因疫情而大量消耗的醫療手術手套，導致PVC、DOP漲價，可留意中國PVC市占率達三成的聯成。

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