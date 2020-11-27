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大盤衝萬四 台股後市怎麼看？

聯合新聞網 / 理財周刊
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

文／理周教育學苑．方鈞

Q:近期大盤大衝，從疫情前外資進來衝萬三，到達時馬上拉黑，直到現在疫苗傳出極佳進展，全球股市普天同慶，台股也一舉突破萬三天花板並站穩萬三，還持續向上攻，時至今日，台股後續如何看待？

A:受新冠疫情和政治因素影響，十一月二十日美股全面收跌，不過台股不甩美股，開高強勢上漲，匯市同步上攻，截至十一月二十四日盤中再創新高13951點，半導體族群買氣強盛，中小型股表現亮眼，持續吸引資金進駐。

美國制裁中國中芯效應發酵，晶圓代工缺貨，不少中芯的客戶訂單全數轉移，為了滿足客戶需求，台積電(2330)、聯電(2303)等大廠啟動擴產，並且目標看往中國大陸內需市場，布建二十八奈米製程廠區，聯發科(2454)也受惠明年全球5G潮，OPPO、vivo、小米等品牌是聯發科大客戶，5G手機晶片出貨量大增，迎接訂單倍數成長爆發期，市占率提高至三成。

近期影響台股有三項利多因素，新冠疫苗傳出正面進展，並已進入量產階段，有助於控制目前嚴重災情，另外各國持續貨幣寬鬆，有利資金動能產生，並且現階段外資看好台股，轉賣為買，都為台股帶來極大的助力。雖然有利多因素，但也請投資人慎防利空因素，如果新冠疫苗研究出現問題或確診人數不斷攀升，甚至美中關係僵持不下，都會使全球經濟復甦頗具挑戰性。

其中，台積電股價對於台股大盤至關重要，牽一髮動全身，台積電若一直處於修正格局，大盤要持續上攻就頗具挑戰性，投資人可將台積電股價是否能站穩五百元列為短線主要觀察方向之一。

展望後市，整體來說台股處在一個多頭階段，美國大選後政治不確定性下降、全球熱錢不停歇，且經濟基本面強勁復甦，訂單不斷等利多。

不過短期市場仍將處於高檔震盪，投資人須謹慎小心，短線要關注技術面乖離過大後回檔的修正壓力，布局上建議不過度追高，如果回檔時可視為買點，逢低買進優質個股，看好蘋果供應鏈、IC設計、塑化、生技等類股，近期表現亮眼，可予以關注。想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

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