綠界科技站穩第三方支付龍頭

圖、文．顏瓊真

今(二○二○)年股票上興櫃，明年尋求轉上櫃的第三方支付龍頭「綠界科技(6763)」，董事長林雪慧用「速度」加強客戶的服務，並幫助客戶成長茁壯，收款會員已經超過二十五萬用戶，去年的代收金額破四八八億元，今年因新冠肺炎疫情，受惠於電商銷售成績大躍進，可望寫下六百億元傳奇。

綠界居第三方支付龍頭

第三方支付指的是由第三方業者，居中於買、賣家之間進行收付款作業的交易方式，而在台灣，普遍被定義為是為了解決「雙方契約無法同時履行」且「缺乏信任基礎」的買賣，而衍生出來的支付方式。

在台灣，第三方支付的知名公司有所謂的「綠、藍、紅」三家公司，也就是綠界科技、藍新科技及紅陽科技等三家，而綠界科技因是國內第一家股票上興櫃的第三方支付公司，且代收付的金額最大，二○一九年破四八八億元，今年更逼近六百億元，穩坐龍頭地位。

帶領公司一八○位員工，躍上龍頭的是一位看似嬌弱，但工作力及執行力強的女CEO林雪慧，她以前只是歐買尬(3687)的行銷副理，但憑著工作認真，以及善於跨單位的溝通協調，一步步被委以管理處副總重任，於二○一七年上任同集團歐付寶電子支付公司的管理處副總，二○一八年被授以綠界科技董事長高位，且兼任歐買尬董事長。

綠界科技股票於二○二○年四月登上興櫃，股價從開盤的一八○元，至目前站上三三○元整數關卡，憑藉的是林雪慧口中的「速度」。

她說，綠界科技能有今天的成績，靠的是聚焦客戶需求，用心傾聽顧客的聲音及預估客戶需求，並提供創新及快速的服務。

快速服務 提高客戶黏著度

她自豪地說，綠界科技為台灣的第三方支付唯一有24小時專業客服，提供客戶、客戶的客戶全天候服務，進而提高客戶的黏著度。

綠界提供的服務以「收款(金流)」、「出貨(物流)」、「發票」及「開店」四個主要電子商務需求面向發展，加上服務延伸需求「資訊安全」、「專案建置」及「套裝模組」，包含全方位金流、信用卡收款等超過十五種服務，林雪慧說，只要來綠界申請帳號，全部網路開店所需都幫你包辦，真正實現「綠界帳號在手，開店所需全都有！」

除了提供基本的電商需求功能外，也有開店工具(ECShop)、海外電商軟體(WooCommerce)、票券發行系統等等，所有功能都完整，讓店家輕輕鬆鬆開立網路商店。林雪慧說，綠界所扮演的就是電商的「數位軍火庫」角色。

林雪慧說，其實自手機網路普及以來，台灣消費型態真的漸漸在改變，不要說年輕人，現在連長輩都是人手一機，你可以想想上一次踏入大型超市是什麼時候？但上一次在網路購物很可能就是前一分鐘，衛生紙、洗衣精等日常用品都可上網選購配送到府。

現代人的消費習慣已經慢慢變成「動手指消費」，無論何時何地，只要滑手機，下一秒就下單等商品送到家，網路購物真的已經變成一種趨勢。這就是為什麼二○一九年電商營業額正式突破二千億元大關，國外更是驚人，十月中剛結束的亞馬遜Prime Day 全球營業額上看一百億美元。

EPS高 獲利驚人

她說，除了政府大力輔導數位轉型，加上今年的肺炎疫情影響，大家都不能出門，網路購物營業額像是搭火箭一樣往上衝。根據經濟部的統計，上半年電商的成長已經超過一九％，轉型電商，變成店家勢在必行的未來之路。

因為這些原因，綠界科技今年上半年代收金額屢創新高，上半年每股盈餘(EPS)達六．六六元，下半年營收也可期待。

趕在客戶需求之前，她又速度快地找到為客戶服務的利基點，她說，「十月初剛上線的跨境物流和票券發行服務就是我們更精進代表，明年將更積極與國際接軌，預計與海外開店平台合作提供台灣本土的金流服務，以及國外主流的3DS 2.0、CyberSource等等，幫助商家可以進軍海外，創造雙贏。」

圖說：綠界科技董事長林雪慧(左三)帶領員工衝上第三方支付龍頭地位。

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