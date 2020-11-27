美台大聯盟 網通先發陣容

文．高適

美國強力制裁下，產品斷鏈的華為將被迫退出全球5G基地台市場，少了便宜設備可用的全球電信商，為了平衡基地台佈建的成本結構，已積極評估以傳統基地台設備，搭配Open RAN(開放式虛擬化無線存取網路)的解決方案，可望加速提高Open RAN在5G網路的滲透率，為台灣網通廠帶來營運成長新活水。

美國政府為了加速5G佈建，對Open RAN及虛擬化網絡技術的興趣與日俱增，做為替代中國華為產品的選項。

十一月二○日眾議院通過二○二○年利用戰略聯盟(美國)電信法案，將透過美國國家電信和信息管理局(NTIA)提供七．五億美元的撥款，以支持在全美範圍內Open RAN的部署及使用，促進技術的使用包括軟體、硬體及微處理技術，以增強Open RAN網路供應鏈的競爭力，並促進開放性網路設備的使用。

該法案尚需獲得參議院的批准，但依照眾議院兩黨一致通過的態勢來看，此為美國勢在必行的產業發展新方向，對於開發及銷售Open RAN設備的網路供應鏈來說，可算是一大利多。在美國政策扶植下，將可與既有電信設備商一同爭搶美國5G佈建商機。

封閉式走向開放式 設備商壟斷成絕響

Open RAN聯盟是在二○一八年二月由AT&T(美)、Verizon(美)、KDDI(日)、中國移動(中)等廠商發起成立，截至目前全球已有二六家電信運營商加入，逾百家設備商與研究單位等參與研究，朝開放式與互通性介面為目標，同時導入機器學習(Machine Learning)與AI的即時分析。

電信商過去需向電信設備大廠愛立信、諾基亞、華為及中興等採購設備，且因考量相異廠商設備不相容，需做整體解決方案採購，如基地台、核心網路、射頻等一同採購，即為封閉式架構模式，導致行動通訊技術市場形成電信設備商寡占情況。

導入Open RAN的電信商，設備供應廠商選擇將更為多元，可跳過傳統電信設備商，直接向硬體設備廠採購設備再行整合，此時具備異質品牌整合能力的思科Cisco、Mavenir及三星等系統整合廠扮演重要角色。未來設備價格可能受到市場競爭影響而降低價格，不再像過去由極少數電信設備商所壟斷，後續更換設備或是維護方面也將更自由，大幅降低電信商或營運商的成本壓力。

5G佈建成本少八成

雖先前美國AT&T及國際電信大廠均已表態，將在5G行動通訊基礎建設加入Open RAN設計，但實際提出導入時程或採購相關白牌設備等具體動作卻不見蹤影。主因就是電信商還在評估，如何在傳統電信設備採購與全新Open RAN設備採購間取得平衡。一方面希望透過Open RAN導入，降低5G基礎建設成本，達到加速5G普及目標，另一方面卻又希望藉此向傳統電信設備廠砍價。

全球最先採用Open RAN佈建5G網路的電信商就是日本的樂天電信，由於它是4G行動通訊的後進者，沒有過去3G、4G時代留下的大型基地台設備投資折舊包袱，相對樂於投入新技術，二○一九年就率先開始使用 Open RAN。

其4G網路建設成本約為傳統方式的五○％，更換接取天線模組後，接取網、核心網可以軟體升級至5G網路，所建構的5G網路成本更較傳統方式節省七○～八○％，提供給消費者資費也更有競爭力。

樂天電信Open RAN採用思科的系統整合，邊緣運算伺服器供應鏈商為廣達子公司雲達，5G小型基地台(Small Cell)供應商為中磊(5388)，軟體供應商為Altiostar。樂天電信也計畫向日本及全球銷售其網路平台服務計畫，今年第三季進行概念驗證(PoC)。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1057期 2020.11.27出刊

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