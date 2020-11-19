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綠界科技電子發票超值方案

聯合新聞網 / 理財周刊

文．顏瓊真

為了節能減碳，政府近年大推電子發票上傳雲端儲存，並針對開立紙本的「電子計算機發票」之企業，定了民國一一○年一月一日的落日期限。

而這些中小企業將面臨營業上的大轉變，第三方支付龍頭「綠界科技」為了協助業者「無痛」轉型，正提供超值方案，每日花不到十七元，就可享有二十萬張的發票開立。

綠界科技指出，國內的統一發票演進史有很多階段，目前雖然推動「電子發票」上傳雲端，並由超商、超市、百貨、速食業者開始推動執行，但仍有不少中小企業，因需再投入設備成本，以至於接受度不高，仍採行紙本型的「二聯式統一發票」。

綠界專人服務 企業免煩惱

惟推動電子發票勢在必行，政府更已定下「落日」期限，使得這些中小企業勢必要轉型開立電子發票，但繁瑣的申請流程，可能讓這些企業「一個頭兩個大」，不過，有了「綠界科技」的專人協助，一切都免煩惱。

綠界科技表示，過去自行申辦「電子發票」，需要自行完成相關文件撰寫，並且親自前往國稅局申辦，如不幸遇到被退件，往來時間常常可能超過三十天以上，有些甚至可能超過九十天，此對做生意分秒必爭的中小企業來說，是一大困擾，但若是由綠界專人協助申辦，最多二周就可完成，大大節省企業人力成本。

綠界電子發票由專人協助向財政部申辦且提供完整系統後台服務，包含系統串接及電子發票機、離線收銀發票機等採購都可快速完成，可減少客戶與政府文件往來的時間，大幅提升工作效率。

綠界指出，在「電子計算機發票」落日後，正鎖定「電子計算機發票營業人」、「手開發票營業人」及「電商營業人」等三大族群進行業務開發，綠界的電子發票加值中心將提供這些族群更便捷的發票開立服務。

屆時，系統直接串接財政部發票平台，商家設定完成後，透過系統可自動開立發票及完成上傳雲端的資料傳輸作業，並可同步通知買方發票已開立完成，大幅降低過去曠日廢時的對帳作業，有效提升企業競爭力。

綠界超值方案具八大特色

而綠界的專人專案服務，具有以下八大特色：

一：提供完整的B2B及B2C電子發票功能：除了手動建立獲批次匯入等發票開立方式外，也支援B2B存證式及交換式的開立作業、B2B發票往前開立六日內發票及供應鏈對帳單及發票開立服務等，提供企業最全面的發票服務。

二：提供線下開立方式提供選擇：除線上開立電子發票系統外，綠界同步提供B2C離線可攜帶收銀發票開立設備及電子發票列印機設備等服務，可提供商店進行選購使用。

三：支援ERP產出財政部上傳檔案，並提供Turnkey傳輸作業：透過綠界科技電子發票加值中心開立發票，並代為處理後續發票透過財政部發票平台Turnkey軟體上傳至雲端等資料傳輸作業，免去自行申請Turnkey、開發串接及維護系統的成本！

四：提供完整的API、SDK等串接規格及24小時客服系統：提供完整的系統串接文件，有資訊能力的企業可自行串接相關功能，並提供24小時全年無休的客服服務，方便企業進行相關諮詢。

五：綠界會員載具：企業無須自建會員系統也可快速保留客戶發票資訊，並提供電子發票查詢平台可供消費者查詢發票資料。

六：多種列印格式：B2C電子發票提供感熱紙、A4單面、A4雙面、A4三折寄送檔；B2B電子發票提供A4單面、A5單面，中小企業可選擇最符合自家公司行政作業的列印格式。

七：客製化通知方式與郵件版型設定：當中小企業透過綠界進行發票開立、作廢、折讓等作業，或開立的發票「中獎」時，綠界免費提供電子郵件通知會員企業與消費者，可搭配選購的消費者簡訊服務，且通知方式及郵件版型可由各企業自行設定。

八：提供ibon發票列印服務：免除消費發票隨時印免人工連繫及寄送可有效節省人工寄送相關成本。

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