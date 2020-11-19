快訊

被指萊牛皇家傳承牛肉麵肉品送驗 報告結果出爐了

景觀失靈？內湖最貴豪宅成交價 創社區有史以來最低

超級經濟圈誕生

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

川普連任失利後，十一月十二日再頒禁令封殺三十一家中國軍民融合發展企業，原來是抗議十一月十五日以中國為主導東協十國及中、日、韓、澳、紐西蘭等十五國簽署RCEP(區域全面經濟夥伴關係協定)，美中大國的國際政治博弈不因拜登過去的親中立場而緩和，甚至更加暗潮洶湧。

川普在剩下兩個月任期，指派史都華擔任出口管理部首席副次長，這是先前未設置的職務，預計會在最後兩個月強化對中政策。美國總統大選前，捷克國會議長訪台，後來歐美日台共組重塑全球供應鏈，等於是對中國的供應鏈投下不信任票，事隔兩個月，中國出手反擊，以RCEP重塑亞太地區的經濟圈，排除台灣在外，算是對歐美日台共組重塑全球供應鏈的挑釁叫板。

中國想要營造泛亞高鐵經濟圈

RCEP對中國的發展意義重大，RCEP成員國包含印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸、越南、中國、日本、南韓、紐西蘭、澳洲等十五國，涵蓋全球29.7%人口(約二十一億人)，GDP占全球28.9%，可結合一帶一路的高鐵經濟，成為泛亞高鐵經濟圈，化解中國人口紅利結束的問題。再配合海南自貿港，可提升中國對東南亞、南海地區經濟輻射力量，將軍事力量慢慢控制南海。

RCEP涵蓋金融服務、電信服務、專業服務等多項內容，為中國5G技術在RCEP國家中落地發展，再結合電子支付，擴大金融的影響力。在明朝鄭和下西洋六百年後，中國再一次藉著經濟力量把政治力擴及到東南亞。

所以從一帶一路的戰略思考可推測，中國下一個目標是與歐盟簽署「中歐投資協定(BIT)」，今年九月，中歐雙方宣布簽署《中歐地理標誌協定》，並確認加快BIT談判，力求年內完成談判目標。這是美國深陷疫情與選戰之爭，讓中國趁虛主導國際舞台的最大損失。

石化、紡織、鋼鐵等恐受影響

面對RCEP成形對台灣產業衝擊，經濟部長王美花急邀工業局、國貿局開會，她指示逐項盤點降稅期程對產業衝擊影響，發現台灣出口到RCEP商品，七成資通訊產品皆零關稅影響不大，其他如石化、紡織、鋼鐵等三成傳產恐受影響，國貿局統計，台灣出口至RCEP各國，會因項目及國家有不同高低稅率，紡織業平均為6~12%，鋼鐵業5~15%，石化業5.5~15%。

RCEP占台灣對外貿易總額的59%，對外投資的65%，可以說是台灣最重要的貿易夥伴，但面對兩岸的政治立場與環境，短中期內要加入可能性不高，所以台灣的戰略目標是加入以日本為主導的CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)。

CPTPP沒有中國 RCEP沒有美國

CPTPP談判成員國包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等十二國，人口規模將近五億(占全球7%)，其中大多為台灣主要的貿易夥伴，總GDP超過十一兆美元(占全球13.1%)，貿易值占台灣貿易總值超過24%。

CPTPP與RCEP有約一半的成員國重疊，最大的差異就是前者沒有中國、後者沒有美國。所以就算台灣能加入CPTPP，從人口與總GDP的角度，是無法完全抵銷RCEP的衝擊，根據國際智庫研究，台灣若未加入RCEP，到二○三○年出口值將減少八十億美元，實質所得減少三十億美元。

RCEP對台灣最大的經濟影響是中國與日本首次達成雙邊關稅減讓安排，實現歷史性的突破。以中國貿易來看，目前台、韓與日分別有75%、76%、77%產品零關稅，未來日本零關稅商品恐拉到85%，對台灣衝擊大。

對東協貿易而言，日本加入RCEP對台衝擊也大，因為台日很多產品在進入東協市場時處競爭關係，過去台日產品價格區間有差距，但日本若能節省關稅，就有打折空間。

台商已前進東協設廠分散風險

RCEP完成簽署，會進一步深化中、日、韓、紐澳及東協區域連結，台灣企業面對日本與南韓，將有更艱難的競爭環境，更別說當下的出口環境遇到了台商回流的台幣升值背景。

所幸RCEP談判時間歷經八年，台商有充分的時間前進東協當地設廠，分散風險。對於無力出國遷廠的企業來說，轉型是唯一的出路，隨著數位經濟時代來臨，出口模式會著重於「整體解決方案」輸出，與傳統貨品輸出模式有別。因此，未來跨國貿易型態與條件，供應鏈合作關係與數位發展能力的關鍵性將超越關稅。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1056期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

【理財周刊第1056期】
【理財周刊第1056期】

延伸閱讀

台積電創史高 還能存股嗎？

台灣進不去RCEP 謝金河：壯大自己才是我們唯一的出路！

陸學者指 RCEP將加速台灣經濟邊緣化

江啟臣：蔡政府應爭取入RCEP二輪談判 提新南向時程表

相關新聞

綠界科技電子發票超值方案

為了節能減碳，政府近年大推電子發票上傳雲端儲存，並針對開立紙本的「電子計算機發票」之企業，定了民國一一○年一月一日的落日期限。

疫情持續的投資環境主軸

川普卸任前訪台的議題其實是個燙手山芋，來了對台灣不一定利大於弊，反倒是如果能在明年一月之前簽署台美BTA，甚至FTA(自由貿易協定)，那麼對台灣來說就是壓對寶了。所以說美豬美牛的議題其實是開弓的箭，沒有回頭路，而且不僅是沒有回頭路，對台灣的經濟來說，也是必須要走的路。

立好心中一把尺 買屋別當跟屁蟲

房產專家張金鶚退休出了新書《住房自由的人生》，總結過去三十年的研究及房市觀察，去年他購入人生的第四屋安享晚年，當時市場上瘋傳，連「空頭總司令」都開始買房，是否房市將回春？他不改作風地打臉，「自己換房是為了退休生活，與景氣何干？」

超級經濟圈誕生

川普連任失利後，十一月十二日再頒禁令封殺三十一家中國軍民融合發展企業，原來是抗議十一月十五日以中國為主導東協十國及中、日、韓、澳、紐西蘭等十五國簽署RCEP(區域全面經濟夥伴關係協定)，美中大國的國際政治博弈不因拜登過去的親中立場而緩和，甚至更加暗潮洶湧。

半導體族群 長線保護短線

正當美國疫情再次爆發之際，美國輝瑞藥廠在十一月九日公布與德國生技廠BioNTech聯手研發的肺炎疫苗，達到逾90％有效率，有如乾旱之地的及時雨，全面扭轉悲觀氣氛，資金大舉搶進風險性資產，不僅推升美股再創新高，台股也攻上13780點新高。

台灣半導體 商機不褪色

隨美國總統選舉不確定性逐步消失的預期，市場原先壓抑的情緒獲得釋放，資金陸續回到風險性資產，帶動美股11月自選前就開始反彈，首周即創下今年四月來最大單周漲幅後，又在輝瑞疫苗臨床數據表現優異激勵下，11月9日上演噴出秀，道瓊指數期貨更衝上歷史新高指標的三萬點，短短六個交易日道瓊、標普五百、那斯達克、費城半導體、羅素2000指數，最高分別上漲13％、11.6％、11％、16％及6％，漲勢相當驚人。

角落生物

川普競選連任失敗，有多少政策會被拜登翻轉呢？拜登在競選時就曾表達，如果當選美國總統，將帶領美國重返世界衛生組織(WHO)。最先進的美國卻也是COVID-19疫情最嚴重的國家，這無異是個諷刺，就連川普寄望的疫苗，輝瑞也不願在選前公布利多，而是選擇在拜登宣布當選後才公布，與德國BioNTech合作研發的COVID-19候選疫苗，第三期大型臨床試驗結果顯示，預防COVID-19的效力達90%以上，這場抗疫戰爭就算是初步見到一絲微弱的曙光。

蕾咪：理財投資 越早開始學習越好！

提起投資理財，是許多月薪不高的小資族想學卻又不知從何著手的事情，經常看著身邊的人明明領著差不多的薪水，為什麼卻可以輕鬆的出國玩樂、購買一些奢侈品，過著比自己更有品質的生活？是否懂得「投資理財」正是其中的關鍵因素！

歐美二次疫情確認底部

落筆時，距離2020年美國大選日僅剩三天的時間，資料顯示，美國人參與本屆大選的熱情空前高漲。據佛羅里達大學美國選舉項目當地時間10月31日公布的資料，已有超過九千萬美國人提前投票，約占2016年大選總票數的65%，預測今年美國選民投票人數將達到創紀錄的一．五億，投票率有望創下一個多世紀以來的最高水準。

污水處理廠技能競賽 迪化廠大會師

臺北市政府工務局衛工處舉辦第二屆污水處理廠技能競賽，十月三十日在臺北迪化污水處理廠盛大展開，來自北台灣六座污水處理廠的參賽隊伍同台較勁，展現污水處理的專業技能，期望抱回高額獎金及獎盃。

激情過後

選舉是一時，不管是川普驚險連任，還是拜登逆襲上位，總是幾家歡樂幾家愁，日子終究要過下去，收拾心情面對今年剩下的兩個月，為自己的荷包再努力一把，才是實際。

倡議修法 補強台灣社會安全破洞

實在令人痛心！馬來西亞籍長榮大學女學生遭國內梁姓男子性侵殺害，她的母親傷心欲絕來到台灣哭喊「我不要這樣！」兩個家庭破碎，更是重創台灣的國際形象。女孩的父親希望法官處以加害者極刑，但是從這幾年類似的刑案觀察，台灣的司法判決未必都符合人民的期待，這一次是否「重重拿起，輕輕落槌？」真的考驗法官的智慧。

熱門新聞

下一個漲起來的半導體是誰？

謝金河：在關鍵時刻 台積電都會表態

USB IC市場規模成長神速

台積電創史高 還能存股嗎？

外資回補台股大解放

立好心中一把尺 買屋別當跟屁蟲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。