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半導體族群 長線保護短線

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

正當美國疫情再次爆發之際，美國輝瑞藥廠在十一月九日公布與德國生技廠BioNTech聯手研發的肺炎疫苗，達到逾90％有效率，有如乾旱之地的及時雨，全面扭轉悲觀氣氛，資金大舉搶進風險性資產，不僅推升美股再創新高，台股也攻上13780點新高。

市場籠罩樂觀氣氛

疫苗利多一出，美股投資人有如神助，信心爆棚，美國散戶協會(AAII)每周編制更新的美國散戶投資人情緒指數，截至雙十一當周，散戶看多比重增至55.8％，創下近三年新高，看空比重降至24.9％，多空比相差一倍以上，顯示市場極度樂觀的情緒。

隨情緒轉趨亢奮，操作自然會更為積極。根據EPFR數據顯示，截至雙十一當周，全球股票型基金獲得四四五億美元淨流入，創下該單位追蹤數據以來單週買超新高規模。其中，有超過320億美元是買美國股票基金，也創下史上第二大買超規模。新興市場則獲得65億美元淨流入，為史上第六高，成為亞股轉強的主因。

若從ETF市場資金流向觀察，更可看出資金擁擠的情況，雙十一單周全球規模最大的美股ETF SPY(追蹤標普五百指數)，獲得135.7億美元的淨流入，光疫苗數據利多隔日(十一月十日)就貢獻97.8億美元，表示當周有71％的買盤集中在一天買進，創下二○一九年十二月以來單日買超新高規模，同時也是史上第三高規模。

疫苗利多激勵效用遞減

但值得注意的是，即使資金持續大舉湧入美股，似乎無法推升指數再創新高，例如道瓊指數期貨在十一月九日創下市場期待的三萬點整數指標關卡後，美國藥廠Moderna在十一月十六日公布其肺炎疫苗有效率高達九五％，比輝瑞疫苗更為有效，道瓊指數期貨當日高點卻在二九九九八點止步，無法突破前高，隱含疫苗利多對資金的激勵效用已降低，未來恐需其他利多刺激才有辦法順利向上突破。

事實上，有效疫苗加速景氣復甦的預期，與政府加碼刺激方案的預期本來就衝突，當市場對景氣復甦越樂觀的同時，對未來熱錢總水位再增加的預期就會降低，恐不利金融資產價格表現。

熱錢在全球股市全面掃貨，已帶動整體市值在十一月中創下95兆美元的新高，相當於全球GDP的108％，巴菲特指標創二○○七年以來新高。在股市評價拉高的同時，與其呈現負相關的美國公債實質利率卻悄悄上揚，來到近三個月新高，提供未來股市漲多修正的很好理由。

美國疫情為不確定風險

歷史經驗告訴我們，人的極端情緒不可能維持太久，激情過後終歸平淡，待市場稍稍冷靜後，市場勢必會回頭檢視基本面是否有跟上，像是美國經濟、企業獲利、疫情等數據變化，既有的利空就會慢慢浮現，進而影響原本的樂觀情緒。一旦情緒反轉，目前高檔才湧入股市的資金，就成了未來多殺多的賣壓籌碼來源。

謂漲多就是最大利空，任何理由都有可能成為資金逢高獲利調節的理由。未來最有可能導致市場情緒反轉的灰犀牛，非美國正在爆發疫情所屬。一旦美股修正，覆巢之下無完卵，全球股市也會遭受池魚之殃。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》第1056期 2020.11.20出刊

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