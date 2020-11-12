蕾咪：理財投資 越早開始學習越好！

文．洪寶山

在網路世代，不論是線上課程、財經部落格、YouTube影片等，都有非常多免費的管道讓我們能學習投資理財的相關知識，許多財經KOL(Key Opinion Leader，關鍵意見領袖)也因此崛起。來自台東，畢業於台灣大學電子所，曾在外商公司擔任工程師的蕾咪(Rami)，就用她自身的故事來教大家，月薪兩三萬的小資族如何學會適合自己的投資理財之道，達到財務自由。

原來理財能幫助人實現夢想

蕾咪起初是從旅遊與時尚相關的內容開始經營部落格，並逐漸打開網路知名度，在經營部落格一年左右，她的被動收入就超過當上班族的本薪了！而存到第一桶金後更決定辭去上班族的工作，投入新的生涯嘗試，也因為有妥善理財的關係，才得以讓自己能完全不工作的休息長達兩年的時間，去做其他想做的事情，像是學習新的興趣、世界各國四處旅遊等。

談起為何會開始拍攝投資理財相關內容的YouTube影片，蕾咪說在她剛踏入職場時，就偶爾會在PTT的理財規劃版上寫文章，迴響也很好，而她在二○一七年底旅居英國時，收到一位粉絲的留言表示，因為在PTT的理財規劃版上看到她寫的一篇「月薪兩萬七如何妥善理財」的文章受用無窮，不僅在兩年內順利還完學貸且存到結婚基金，真的非常感謝她，她才開始起心動念的思考，原來不只是分享旅遊與時尚的心得能幫助人實現夢想，其實還有另一部分人的夢想很單純，只是不想受財務困擾，能不為金錢苦惱的安居樂業、結婚生子，而幫助他們釐清並找到適合自己的理財方式，真的是件很有成就感的事。

其實不僅是幫助別人，蕾咪說她自己也是因為學會投資理財，才從一個月薪兩三萬的月光小資族，到現在能不工作，也不必為了柴米油鹽醬醋茶煩惱，得以過上自己想過的生活。蕾咪談起她在剛畢業踏入職場時，當時起薪才兩萬多，而她在領到第一份薪水時，就很開心的拿了一萬元給家裡，結果到了月底就成了月光族，連要參加主管婚禮的車錢跟紅包都是因為尾牙剛好中了一千元才得以解套，正是因為如此，更深刻體會到沒有錢真的萬萬不能，因此開始下定決心學習投資理財。

先學理財，再學投資

蕾咪說，在她還是上班族的時候，她利用工作之餘的時間，研讀許多投資理財的書籍，還與六位上班族一起組了一個線上讀書會，在這樣的學習過程中，使自己對於投資理財更有觀念。她說，「人可以一輩子都學不會投資，但一定要懂得理財」，所謂的理財也就是財務規劃，主要分為收支管理、風險管理與提高資產收入。蕾咪認為「小財小理，大財大理」，不同經濟階層的人都有適合各自的理財方式，在學會妥善規劃好自己的可運用資金後，即使是月薪五萬以下的小資族，也能開始投資。

蕾咪也推薦和她一樣一開始不懂理財規劃或是很討厭記帳的人，可以先從最簡單好懂的「三信封理財法」開始，也就是將每個月的實領收入，扣除掉必要稅金、勞健保以後，直接除以三等份，分為儲蓄、投資、生活三個信封，這樣不僅可以減少許多不必要支出，還能輕鬆存下緊急預備金，這也是她能在短短幾年內存下第一桶金的原因之一。

尤其蕾咪更強調緊急預備金的重要性，她說她在剛出社會時，剛好碰上二○○八年金融海嘯，看到許多原本生活很好過的科技新貴們，一夕間被放無薪假或裁員，生活突然跌落谷底的血淋淋案例，正因為我們不知道意外何時會出現，因此手上一定要有至少能度過三個月至半年以上的緊急預備金，才能以備不時之需。

此外，對於許多小資族而言，每個月收入來源可能僅有兩三萬，經常聽到許多人會說「錢都不夠用了，要怎麼去投資？」其實蕾咪認為，得存到一筆錢才能開始投資是個錯誤的觀念，應該越早開始學習投資越好，因為趁還賠得起的時候，可以不怕失敗的好好學習並累積經驗，等到能投資的金額越來越多時，也累積了足夠的經驗，更可降低投資失敗率。起初可先每個月拿兩三千元去買零股或基金，即使賠掉了也不至於到會影響生活的程度，從實做中學習經驗才是最有幫助的。

除了股票、基金等「金錢上的投資」外，蕾咪認為買書、學習新技能等「投資自己」也相當的重要，她以自身經歷為例，資工系畢業的她發現工程師這個職業的薪資落差非常的大，在大家的專業能力都差不多水平的情況下，外語程度就成了能否提升薪資的重要因素了，所以她認為雖然投資自己也許不會像投資股票那樣可以很快速地看到成效，但絕對是有幫助、能回本的投資，其實職場上是很公平的，當自己具備的能力越多，就能獲得更好的機會，進而賺取更多的收入。

停利點比停損點重要

在投資理財上，其實認識自己的個性很重要，蕾咪說像她本身就是不論賺多賺少，都會忍不住把錢花光的人，因此她會更提醒自己要避免這樣的情況發生。而投資上她則是相對保守的性格，在有賺的時候會評估是否還會繼續賺錢，如果會的話就繼續保留，但賠錢的時候只要不是購買定存股或ETF，就會選擇馬上止損，她認為投資本來就有賺有賠，千萬不要有想賭一把的心態，一旦跌到自己設立的停損點就該果斷的賣出認賠，這樣的性格也導致她在投資上大多是大賺小賠。

對於想踏入投資理財的新鮮人而言，蕾咪建議千萬不要怕賠錢，一開始先從小額開始，並抱著當作繳學費的心態，多去嘗試才能多累積實戰經驗，即使賠錢了也不會太過心痛。再來更重要的就是要多看書、多學習，不僅能使個人的理財觀念比較完整，也能找到適合自己的投資理財方式。

蕾咪也分享，她在剛開始投資時是選擇購買基金，她覺得基金的好處是能以小額開始慢慢適應投資的狀態，但不論是何種投資方式，自己都必須要做足功課，像有些人在購買基金時是不做功課的，只是單純聽業務員說怎麼買就怎麼做，即使是買在低點，也很容易錯失了賣的時機。

蕾咪說，不論是股票或基金，其實都切忌貪心，大多數人都只懂得設立停損點，在賺錢時不去管它，等跌到停損點了才嚇到認賠出場，但其實停利點比停損點更重要，若能做到在達到停利點的情況下，就果斷賣出後不要回頭看，才能持續穩定的賺錢出場。

沒有錢更需要學會理財

許多想學習投資理財的新鮮人，最常有的迷思就是「沒有錢根本不須理財」，但蕾咪認為這種觀念絕對是錯誤的，不論會不會賺錢、懂不懂投資，只要學不會理財，人生就會過得很辛苦。她也再次強調緊急備用金的重要性，即使賺再多的金錢，一旦沒有足夠的緊急備用金，就必須一直想辦法擁有收入來源，更容易淪為一輩子為錢窮忙的程度，無法妥善的安排退休與想過的生活。

蕾咪也經常藉由各種案例來提醒想學習投資理財的新鮮人，若你對於小錢都不在意、不珍惜，你怎麼會認為你在有錢之後就能學會如何理財？甚至在收入更高的人身上，更容易陷入更高的負債循環，也因此蕾咪呼籲月薪五萬以下的小資族們，一定要趁現在沒錢的時候好好學習並找到適合個人的理財方式，才能學會如何改變自己的生活。

【理財周刊第1055期】