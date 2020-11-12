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角落生物

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

新疫苗捷報還沒那麼樂觀

為什麼這麼說呢？因為輝瑞這款疫苗除了仍在等待安全性數據之外，還需存放在攝氏負七十度的極低溫環境，這將會阻礙疫苗的快速普及，而且就連美國最著名的醫療機構之一梅奧診所也表示，目前並沒有準備這樣的儲存設施。

世衛表示輝瑞還要過幾個月才能提供疫苗，這也是為什麼11月9日消息一出，道瓊指數開盤大漲1500點，最後演變成開高走低的實體黑Ｋ，那斯達克指數連跌兩天，因為回歸到現實世界，美國目前面臨的挑戰是艱鉅且複雜的，拜登面臨把分裂的美國重新團結起來、抗疫、說服參議院通過2.2兆美元紓困案、緊繃的美中關係、金融資產估值過高等棘手議題。

美國恐將經歷瘋狂的72天

丹佛大學與賓州大學經濟學教授日前聯合發表一份報告，分析疫情對全球各國經濟的影響，呈現COVID-19確診死亡率與經濟損失成正比的情況，顯示了防堵疫情是控制經濟損失的重要因素。美國COVID-19確診病例11月11日達到1025萬例，全球確診人數最多的國家，死亡人數239695人，也是居冠，截至十月三十一日的連續請領失業金人數達728.5萬人，從疫情的角度，也難怪選前有許多美股估值過高的警語。

照理說，抗疫是美國當前第一要務，不過還剩下72天任期的川普，選後第一件事是開除不聽令動用軍力制暴的國防部長艾斯培，CNN預言在拜登正式入主白宮前，美國恐將經歷「瘋狂的72天」。

事實上CNN的疑慮的確有可能成真，美國國務卿蓬佩奧11月10日聲明表示，依據美國總統川普先前頒布的行政命令，制裁李江舟、鄧中華、劉賜蕙與李桂華等四名中港官員。這些人將禁止入境美國，在美國的資產也將遭到凍結。換言之，川普除了展開選舉法律戰之外，還可能把剩下的時間用在打擊異己，甚至進一步挑釁美中關係，逼迫拜登延續川普的對中政策。

拜登應不會衝撞中國底線

一般預料，拜登初期應該會順應美國主流的輿論，延續川普強硬的抗中政策，但這未必對台灣完全有利，因為拜登應該不會像川普一樣打台灣牌，衝撞中國的底線，比較有可能在人權議題上結合盟友逼迫中國，不過這次就算是再面臨中國的打壓，台灣也不再是孤立無援。

某種程度上台灣要感謝COVID-19疫情讓世界各國認清了中國欺瞞的本質，認識到台灣人善良可被信賴的品德，並且為自由民主奮鬥不懈，跟極權專制的中國完全大不同。繼捷克國會議長訪台後，立陶宛新成立的執政聯盟11月9日商定，即將上任的政府必須支持台灣那些「為自由奮鬥」的人，所以雖然台灣依舊被中國孤立，但這次吾道不孤。

日本有名的角落小夥伴(すみっコぐらし)，又名角落生物，被設定為喜歡躲在角落的四周圍才會感到安心的擬人化生物，呆萌的樣子特別療癒。

台灣防疫成功經濟續成長

台灣在此次疫情中每百萬人口死亡人數最低，第三季GDP成長率達3.3%，是唯一「經濟衰退率」呈現「負值」的國家，位居亞洲四小龍之首，在疫情對全球各國經濟的影響圖表上就像是「角落生物」，靜靜的位在左下方的角落，和美國、日本、南韓和中國，全都離得遠遠的，彷彿又被邊緣化了。

但這一次不一樣，雖然後川普時代的美國可能重返美中三公報、台灣關係法等立場，不輕易派軍艦軍機巡航台灣海峽周邊等等，但凡信仰自由民主、尊重人權的國家，親身經歷這次抗疫過程，台灣基於人道立場主動友善伸援，對比用欺瞞手段大發災難財且不重視品質的中國，「台灣」這個以前沒印象的國家，已經深深烙印在每個自由民主的同伴內心一角，平時像個角落生物，呆萌療癒；需要的時候，也會像大衛勇戰歌利亞，為自由平等挺身而出。

【理財周刊第1055期】
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