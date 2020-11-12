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台灣半導體 商機不褪色

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

美股面臨物極必反風險

市場情緒恢復也反映在美國散戶協會(AAII)每周編制更新的美國散戶投資人情緒指數，截至11月4日選後當周，散戶看多比重增至38％回到歷史均值，不僅創下三月以來的新高，更明顯高於看空比重的31.5％，顯示出美股越漲，散戶情緒越樂觀的情況。

若進一步從籌碼觀察，依據彭博資訊統計截至11月6日當周，整體股票型ETF資金淨流入179.1億美元，其中美國股票型ETF淨流入131.6億美元(近一個月淨流入二一二．八億美元)，資金買超動作十分積極。整體而言，目前的背景條件就是散戶情緒高漲、籌碼偏多及指數大漲創高，若未來沒有再額外的新利多激勵，短線在指數乖離過大後，出現漲多回檔的機率自然大增。

雖說美國總統選舉不確定性風險解除，但敗選的川普仍不認輸，正在進行最後角力，2021年正式交接前，沒人知道還會出什麼招，成了選後新的不確定風險。由於9月22日通過的臨時支出法案將於12月11日到期，為了避免聯邦政府關門需先通過支出法案，但該法案最終仍須川普簽字，已無心於政務的川普就成了變數。

另一個風險則來自美國肺炎疫情，原本就已不打算再封城防疫的川普，接下來恐會更無作為，放任疫情於各州擴散，對年底美國經濟帶來負面的衝擊，或將成為美股投資人逢高獲利調節的理由。一旦美股修正，覆巢之下無完卵，全球股市也會遭受池魚之殃。

市場焦點轉向刺激方案

不過，福禍總是相依，若疫情擴散導致經濟復甦受阻，將迫使美國兩黨協力推出新一輪刺激方案，聯準會為防止金融市場失序，也更有理由加碼撒錢，注入流動性，屆時市場殷切期盼的熱錢將滾滾而來，短線的漲多回檔則給予投資人再次逢低進場的機會。

由於拜登與民主黨未能完全執政，無法再現藍色大潮，在對立加劇的共和黨牽制下，跛腳政府已成定局。市場原先預期的拜登新政策都將因此被打折扣，例如刺激方案規模勢必縮小，可能從民主黨原2.2兆美元降至1兆多美元，後續仍要視疫情擴散速度及經濟衝擊力度等變數。

拜登選前端出的各式財政政策牛肉，也會因共和黨抵制而頻頻卡關，資金已在選前提早押寶的拜登政策受惠股，自然就會面臨商機不如預期的失望性賣壓考驗。倒是加稅難度也跟著提高，市場原擔心美股企業獲利下修的潛在利空就得以解除。

政策的變與不變

往好處想，相較川普輕忽防疫工作，態度一百八十度大轉變的拜登就任後，將有助疫情的控制。拜登選後隨即公布由十三人組成的肺炎疫情顧問小組名單，強調上任後將立即優先應對疫情，疫苗上市後也將讓美國人免費施打，同時呼籲所有美國人都戴上口罩。川普所掀起的反全球化貿易大混戰，也將隨川普卸任而終止，取而代之的是重回全球化模式，有助加快全球經濟在疫後的復甦速度。

【理財周刊第1055期】
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