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美國大選開票／喬治亞州戰況激烈 川普僅領先拜登665票

低估川普，高估拜登？美大選民調四年來進步多少？

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激情過後

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

選舉是一時，不管是川普驚險連任，還是拜登逆襲上位，總是幾家歡樂幾家愁，日子終究要過下去，收拾心情面對今年剩下的兩個月，為自己的荷包再努力一把，才是實際。

回歸基本面 貨櫃荒趨勢延續

本期截稿時，美國總統大選的最終結果還沒揭曉，但道瓊指數已經領先止跌反彈，力守年線26600點，似乎在暗示這次詭譎難測的大選結果，不會出現難產的最壞情況，市場以利空淡化解讀，看來是時候回歸基本面尋找下一個投資機會。

今年因為疫情封城、報復性消費、14天隔離觀察期、華為九一五大限等，打亂了傳統淡旺季的規律，站在2020年第四季來展望2021年，疫情持續仍是左右投資邏輯的主軸。

觀光局表示邊境管制恐怕要等到明年第四季，由此可知，貨櫃荒的趨勢仍可延續，貨櫃三雄之一的萬海股價連漲七周，創二八．九元新高，四年的底部確立，大有挑戰2015年的38.8元前高壓力。萬海到今年第二季止，自有貨櫃占比為78％，其餘採租用方式，總貨櫃量在五十至六十萬箱(二十呎櫃)之間，由於今年貨櫃船運市場缺櫃，公司都是動用業務員協調客戶縮短貨櫃使用期，提早還櫃。

萬海與陽明 一路旺到農曆年

全球前兩大租櫃公司表示，缺櫃的情形至少將延續至明年農曆年前，今年第四季需求依舊熱絡，支撐運價有望維持高檔走勢。此外，萬海全新訂造的3.7萬只貨櫃11月開始陸續交櫃，立即改善缺櫃需求。另南美西岸航線投入新造全貨櫃船做為加班船，都有利提升第四季營收獲利。

陽明表示所有的造櫃廠都在中國，今年上半年完全沒有造櫃，伴隨著需求越來越緊張，造船造櫃的能量無法迅速提升，加上歐美疫情嚴峻，原本十月底應該是貨櫃航運旺季結束的時候，今年卻出現一櫃難求的狀況，導致供需出現吃緊，五月以來的漲勢已經延伸到十月底，使得第四季是淡季的歐美線，卻淡季不淡，公司已經通知客戶，11月起美西線和美東線每FEU(四十呎櫃)將再漲100~150美元，加上美原油跌破每桶40美元，到明年農曆年前營運都相當樂觀，陽明第三季單季EPS則有望達1.1元。

長榮不缺櫃 明年可望賺四元

第二季EPS繳出0.66元，由虧轉盈的長榮因不缺貨櫃，市場預期下半年財報仍可望再創佳績，尤其長榮造船成本及每單位成本低，且待交新船陸續在兩年內加入，是貨櫃三雄當中最有機會搭上這波貨櫃航運產業景氣緊俏至2021年的順風車的業者，預估第三季EPS有望上衝1.68元，全年EPS將達三．四六元，挾著全球景氣復甦趨勢持續到2021年，如果維持新船淘汰舊船的傳統，則2021年合併營收會大幅調升，樂觀預期EPS將達四元或以上。

雖然英國二次封城不包含學校，但包括Google及微軟都已經視遠距辦公為新常態，就算將來疫情結束後，也不會改變越來越多的員工永久性的採用遠距辦公型態。

產能近滿載 圓剛本益比仍低

以直播專用麥克風、網路攝影機與影音編碼直播相關產品，今年掀起遠距辦公教學投資熱潮的圓剛，將在11月19日召開股東臨時會，以私募及詢圈方式辦理現金增資八千五百萬股，公司自結八月EPS達1.31元，已經超過2020年上半年EPS 0.84元，九月營收再創新高，預估第三季EPS超過三元。

展望第四季將推擷取卡、擷取盒、高畫質4K視訊攝影機等新品，有助營運再添動能，因產能接近滿載，正持續擴大外包組裝代工，預期第四季營運可望維持第三季高檔，全年EPS預期超過六元，以11月2日61.7元收盤價計算，本益比十倍左右，看好疫情持續到2021年，有利推升遠距商機需求。

台積電擴廠 相關設備股利多

台積電在職場社交網站LinkedIn放出許多美國亞利桑那州鳳凰城職缺，包括3D IC封裝研發工程師、製造主管及廠務機電工程師等等，顯示已著手推進美國五奈米新廠2021年動工相關事宜，市場預估2021年將維持170億美元的資本支出，預期利多弘塑、家登等設備廠。

蘋果的iPhone 12預期可進一步加速5G的世代交替，但明年的十二吋晶圓價格穩定變化不大，反倒是因5G需求矽含量一直增加，會帶動八吋產能持續不足，預期明年八吋產能仍會不足，聯電在八吋晶圓代工價格具有話語權，預期明年將調整價格，前三季EPS 1.5元，全年EPS超二元，明年有意收購其他晶圓廠來擴大營運，成長值得期待。

【理財周刊第1054期】
【理財周刊第1054期】

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