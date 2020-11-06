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美國大選開票／喬治亞州戰況激烈 川普僅領先拜登665票

低估川普，高估拜登？美大選民調四年來進步多少？

污水處理廠技能競賽 迪化廠大會師

聯合新聞網 / 理財周刊

文．蔡武穆

據悉，北市工務局衛工處去年於內湖污水處理廠舉辦第一屆技能競賽，臺北市三座污水處理廠組隊參加，表現優異，今年決定擴大至雙北、桃園、新竹、宜蘭等北部縣市，在熱烈報名下，最終共有迪化、內湖、八里、觀音、客雅、宜蘭暨羅東六座污水處理廠參賽。

本次污水處理廠技能競賽項目包括職業安全、設備維護、水質檢驗及操作技能等四項，透過設備的操作調整、維護保養與放流水質檢驗等測驗項目，參賽人員能相互觀摩學習，激發良性競爭，並建立污水處理人員對工作的認同感與團結心，以共同守護水環境努力為榮。

財政部促參司司長(前北市衛工處處長)李建賢表示，每一座污水廠造價少者幾億、多者數十億，如何讓污水處理廠功能、處理效率更高、放流水品質更好，都有賴參賽團隊共同努力。

他指出，污水處理廠操作複雜，涉及非常多專業，舉辦技能競賽可以達到兩個功能：一、讓外界知道污水處理廠的專業非同小可，肯定第一線同仁的努力，二、各污水處理廠狀況及處理流程不同，透過競賽達到技術交流目的。最後希望比賽能持續舉辦，甚至推廣至全國，並將比賽成績納入工程履歷，肯定廠商背後的努力。

競賽過程教學相長，內湖廠同仁說，「準備比賽期間，組員針對污水處理設備和水質分析盡全力練習，不管名次多少，都會讓技術越來越進步」，八里廠PCM說，「很多操作細節以前都沒注意，有溫故知新的感覺」，設備組的評委對於參賽者的技術精良感到驚訝，每隊都很優秀，「比賽還是要有高低，只能在雞蛋裡挑骨頭」。

本次競賽最後由宜蘭暨羅東廠奪冠，迪化廠、八里廠名列亞軍、季軍，分項競賽部分，職業安全組：內湖廠隊，設備維護組：客雅廠隊，水質檢驗組：宜蘭暨羅東廠隊，操作技能組：迪化廠隊，獲得分項冠軍。

【理財周刊第1054期】
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