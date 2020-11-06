歐美二次疫情確認底部

文．洪寶山

美大選結果最壞狀況 要等到明年一月六日

在大約九千一百萬張早期選票中，有約五千八百萬張是郵寄選票，三千三百萬張來自於選民親自前往投票站提前投票。

美國選舉項目的資料顯示，儘管在提前投票中，民主黨對共和黨的領先優勢較兩周前有所收窄，但仍大幅占優勢。截至10月31日為止，在提供黨派註冊資料的州中，有45.8%的選票來自民主黨註冊選民，30.3%的選票來自共和黨註冊選民。

根據《華盛頓郵報》，分析初選期間郵寄投票的計票速度為參考，發現各州平均耗時四天，才能發布完整結果。如果沒有候選人獲得過半的選舉人票，則今年的美國總統大選結果最壞的狀況可能要等到明年的一月六日才有結果。

今年的美國大選最具爭議的問題是，各州計算不在籍與郵寄選票的截止日皆不同，有些州不接受選舉日之後寄達的選票。根據美國憲法規定，如果最終選舉結果難分，或出現無法解決的爭端，將會交由新選出的眾議院投票選出，每個州一票，超過二十六票以上順利當選，未過半的話，則由副總統暫時代理，直到總統選出來為止，最晚將在一月六日決定總統人選。若雙方陣營皆因選舉中的計票問題，提出訴訟，最終則由聯邦最高法院進行相關裁決！這也是為什麼川普要趕在大選之前通過大法官提名，因為最新的大法官比例有利於共和黨。

選前一周的FAANG財報總體缺乏驚喜，蘋果大跌5%，Twitter暴跌20%，道瓊指數遭遇到避險賣壓重挫6.47%，跌破年線支撐，那斯達克指數大跌5.51%，再跌就有Ｍ頭型態的疑慮，費城半導體跌4.83%，美元指數站上94點漲1.39%，過去十四周構成小Ｗ底，或有反彈向上的機會，暗示著市場避險情緒升溫，主要來自於「疫波未平，疫波又起」。

二次疫情來勢洶洶 避險情緒升溫

繼德、法封城後，一直反對進行全國封鎖的英相強森，10月31日在確診人數達一百萬例，隨著更加兇險的二次疫情來襲，最終跟進德、法宣布封城一個月。強森不得不放棄採取局部防疫限制措施的關鍵是，根據英國政府的科學預測模型顯示，在即將到來的冬季，英國COVID-19的死亡人數可能是第一波疫情的二倍甚至更多。若不採取行動，英國國家醫療服務體系的醫院使用率將在11月底超過峰值，額外的床位容量將在12月達到峰值，意味著歐洲二次疫情的爆發可能拖垮醫療系統。

但和今年春天的第一次全面封鎖不同，此次封鎖期間英國的校園將繼續保持開放，這是否會造成封城時間的延長，有待觀察。但同時美國疫情不容樂觀，根據約翰霍普金斯大學發布的統計資料顯示，前一周美國單日新增感染人數七日均值不斷刷新歷史新高，有可能影響美國選民的投票意向。

病毒流感化 疫苗仍無法終結疫情

10月27日，倫敦帝國學院刊登研究結果，指出人類對COVID-19的免疫力，會在感染後隨著時間減少，這讓原先市場寄望疫苗問世終結疫情的期待落空，意味著COVID-19病毒將流感化，而就像流感疫苗一樣，每年都需要注射，且注射了也不一定有用，這點對押寶疫苗的川普著實不利，於是市場轉向聚焦在紓困案。

對於紓困案，各懷鬼胎的民主黨與共和黨似乎難以在選前達成共識，甚至可能會拖到明年。參議院多數黨領袖麥康奈爾宣稱，他希望「在明年年初就可以處理救濟方案」。眾議院議長裴洛西則表示，「新任總統一上任肯定會著手刺激計畫，但我們並不想等那麼久，因為人們有救助需求，而美股暴跌有利川普思考通過紓困案」。

紓困案兩黨拉鋸 金融市場利多疲乏

川普則表示，等到他上任，肯定會推出比民主黨版本更大的紓困案，截稿前看似紓困案過關的機會不大，於是演變成選前卡位紓困案利多的籌碼，當川普當選時，會趁著利多逢高賣出；如果是拜登當選，則要等到一月上任才能通過紓困案，失望性賣壓會湧出。所以紓困案對金融市場來說，已經利多疲乏，對多頭來說，大概只有川普連任才有可能出現軋空手的走勢。

與美股高度連動的台股，在十月最後一周，下跌2.73%，一根實體長黑Ｋ跌破12591點，把8至10月在12591點以上的震盪走勢變成套牢區，這對於剛發布第三季GDP成長率達3.3%，是亞洲四小龍唯一正數，但超乎預期的好成績與台股的弱勢極不協調，關鍵是台灣再度重演今年初國內、外疫苗沒著落，篩檢量不足，篩檢工具始終該有而未有的狀態。因為台灣對入境人員不普篩，不少確診者都是在解除隔離後自費採檢才確診，由於台灣對確診病例的接觸者只做有限度的篩查，無法取信國際，導致政府和帛琉談的「旅遊泡泡」最後泡湯。

雖然台灣守住了國門，連續二百天無本土病例，卻也擋下了經濟，或許台股當下弱勢是提前反映歐美二次疫情衝擊台灣第四季景氣的利空。

貨櫃船運 二十年來最旺的一季

由上述可知，這次美國大選很有可能是美股11年牛市能否延續的分水嶺，選股策略以景氣透明度高的產業為優先，歐美疫情嚴峻，2020年海運市場都是需求大於供給，估供需之間差距在4.9~9%之間，在第四季電商旺季來臨，目前貨櫃船運市場缺艙、缺櫃，貨櫃景氣出現二十年最旺的一季，陽明自11月起漲價一百美元，同樣是貨櫃的長榮與萬海股價都領先創新高，就算是受到美國大選影響，股價出現不理性下跌，仍有第三季、第四季財報的中多保護短空。

此外，自行車產業也是二次疫情受惠股，巨大與美利達的訂單已經看到明年第一季，相關零組件股也可望受惠。桂盟車鏈在中低階車鏈占比約75%，以及車鏈全球市占率最高，受惠電動自行車成長趨勢延續，業績可望維持成長，毛利率也因自行車保有量增加，帶動補修市場貢獻提升，全年EPS有望挑戰九元。

另外在iPhone 12開始出貨之際，欣興意外大火，讓市場聯想景碩可能受惠轉單效應，股價在橫盤震盪之後，或有突破整理區的轉強機會。

【理財周刊第1054期】