倡議修法 補強台灣社會安全破洞

文．洪寶山

台灣精神衛生照護尚有努力空間

當然司法判決有其獨立性，社會安全也不可能只靠「靜待司法判決」草草了事，桃園男吸毒弒母事件、殺警事件、四年前的小燈泡殺害事件、再更早的鄭捷隨機殺人事件，除了鄭捷是以反社會人格且無教化之可能被處以死刑外，前三者都是以罹患精神疾病加害被害人，最後獲判無罪或無期徒刑，社會憤慨司法判決之餘，我們要更深一層思考，台灣社會安全到底哪裡出問題？

兩個星期前，本刊專訪小燈泡媽媽，即現任立委王婉諭談從政努力的方向，她過去接受媒體採訪時強調，「如果能為社會多做一些什麼事情，小燈泡的事情會不會就不會發生？」、「犯罪都有其成因，我們想知道他(指加害人王景玉)為何會變成這樣？事情為什麼會發生？」而今長榮大學女大生遭性侵殺害，再度照見台灣精神衛生努力的不足，導致憾事不斷重演。

誰都不想要這些悲劇發生在自己家人或小孩身上，王婉諭因著小燈泡事件挺身從政，重心放在兒少保護、公共托育、精神衛生及犯罪被害人保護等議題上，透過倡議和修法，力挽狂瀾當前台灣社會安全破洞的地方，希望能在憾事發生前「接住」這些有可能的加害者，經由復健治療，使其回到社會正常的軌道。

王婉諭提到，先前鐵路殺警案，犯罪人有被害妄想症，曾經幾度到社會局、警察局求助，但是因為相關單位不了解此行為人的狀況，因此沒有後續協助，如果社區有社服中心，個案管理員或社觀員可以跟個案建立穩定、依賴的關係，並適時給予協助，或許這件事就不會發生。

落實跨部會整合 系統一起轉型

監護處分不是在監獄，就是在醫院，「現在大家普遍不相信教化，擔心假釋出獄後會不會再犯」，王婉諭強調，不是司法判決後，將犯罪人關起來就沒事，應該要落實跨部會整合，包括警政、衛政、社政、醫療等單位，創建一個共同的平台，定期討論個案目前的精神或心理狀態，是否穩定正向，可以回到社會過正常生活。

社會不滿司法判決，把責任歸咎到精神鑑定醫師，王婉諭認為，後端的銜接才是關鍵。目前警政、社政、醫療沒有連結，「被告送到醫院時，院方不知被告在司法判決時的心理狀態、服過什麼藥、做何種評估；回到社會端，社服、衛政系統不知個案在醫院的狀況」，聯繫斷層造成個案游離在社會邊緣，因此，整個系統必須一起轉型，不能只是單方面改善。

舉例來說，桃園弒母案件，高院認為梁男弒母時無意識而判無罪，責付給桃園衛生局，王婉諭認為，不是丟給衛生局就結束，一旦拘役期滿，個案回到社會是否強制復健、定期報到、強制服藥，醫生、衛生局等相關單位必須討論清楚，警政也須連結社區、醫院加強戒護。

早期介入、早期支持

過去台灣對於精神衛生不重視，投入經費僅有WHO標準的三分之一，社福團體指出，台灣精障年齡有下降趨勢，以往發病者多在五、六十歲接近退休的年齡，現在二、三十歲精神不穩定的人數增多，他們的人生還有四、五十年要過，早期介入、早期支持就變得非常重要。

根據精神科醫師說法，大部分個案治療六到十二個月，病情會趨於穩定，即可回到職場做些簡單的工作，傳統方式是把精障者關在家裡，精障者和陪伴者常起衝突，王婉諭表示，如何幫助精神疾病患者與這個社會保持連結，不讓他們從社會安全網墜落，是她從政非常重要任務。

她在立委任內提出社安網2.0版，希望建立社區型心理衛生中心，包含社工、心理師、職能治療師等，提供心理、物理及復健治療，讓精神障礙者有機會在社區中自主正常生活，甚至學一些技能重回就業市場，而家屬照顧壓力減少，亦能看見希望，互動反而更正向。

走過小燈泡事件，王婉諭深知被害人獨自面對司法審理的艱辛及不平等待遇，她指出，過去法律扶助只幫助被告，被害人在經濟考量下，不見得會自己請律師，因此極力推動《犯罪被害人保護法》(以下簡稱犯保法)修法，上個會期已爭取到被害人的法律扶助。

給予心理陪伴 協助生活復歸

提到《犯保法》，就必須提到犯罪被害人保護協會。每一個縣市皆有犯罪被害人保護協會，隸屬於檢察官體系，檢察官可依傷害、死亡、性侵等重大情節，將被害人轉介到被害人保護協會獲得法律諮詢及服務。

但是根據過去的資料，並不是每個被害人都有被轉介到該縣市的協會取得幫助，未來修法要補足落實轉介的責任，而每個縣市的協會都有義務及權利了解每個案件審理的狀況，適時提供犯罪被害人所需的法律服務及資源。

一般來說，犯罪被害人保護協會都是二到三個志工組成，志工的素質不一，不同地區的被害人所得到的服務就有落差，王婉諭認為，被害人需要的協助，除了司法專業之外，最重要的是心理陪伴和生活復歸，相關的資源服務必須清楚透明，不能因為運氣或地區而有差異，未來修法方向，第一，要明定協會專責人數，包含社工、犯罪被害人代表等，第二，要責成單一服務窗口，讓資源統一化，給予被害人充足的法律及心理諮詢。

公共托育 張開兒童安全防護網

兒少保護及公共托育方面，幼兒園虐童事件時有所聞，今年八月會期，已修法通過教育部必須公布幼兒園裁罰資料，未來只要違法的公私立幼兒機構都會被公開，方便家長選擇適合小孩的學習環境，預計本次會期排審對應的處置方法，例如，針對違法的業者必須會同衛生局、教育局召開說明會，說明案件的起因及調查結果。

公共托育則比較像是倡議，台灣缺乏托育政策，雖然是雙薪家庭，小孩出問題，一般都是媽媽請假處理，她一方面提倡性平教育、女男平等，一方面也鼓勵爸爸多參與親子家務，讓媽媽有喘息的空間。

她提到，歐洲有所謂的彈性工時，「媽媽早七點、晚上四點，而爸爸早上九點、晚上六點」，一個接小孩、一個送小孩，對於兒童安全有莫大的幫助，在台灣有不少的企業主開辦托育中心，父母可以安心工作，事情忙完之後下班去接小孩，反而能提升工作效率，成為大家嚮往的公司，對於員工、業主來說，都是雙贏的政策。

防制性侵的部分，王婉諭坦言，澳洲就有完整的調查，比較清楚性侵發生的樣態及年齡，知道如何預防。台灣沒有完整的普查，到底有多少性侵來自學校、有多少來自家庭，比較難著手，目前只能透過零星的個案處理，尤其是熟人(家內)性侵更是難以開口，基本上，十八歲以下的性侵案件一半以上是熟人所為，她還是會持續倡議，希望政府多做一些事，鼓勵受害者把隱藏的苦難說出來。法案部分，目前立院推動「跟騷法」修法，盼能遏止性侵騷擾事件再度發生。

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