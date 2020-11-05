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半導體漲價全境擴散

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

科技股先蹲後跳

由於拜登民調始終領先川普，多數資金已提前押注拜登當選，進行各資產間的調整與配置。科技巨頭是市場普遍共識拜登當選後的最大政策受害者，原先被資金追捧的FAANGM，反而成為人人喊打的過街老鼠，即便財報周交出優於預期的數字，股價仍以下跌收場，可見市場變心的態勢，也造成那斯達克指數成為美股自十月十二日高點反轉以來跌幅最大的指數。

不過，若從美國政府想要壓制中國巨龍崛起的戰略目標角度，美國保有在各科技領域的巨頭仍有其必要性，唯有獨占性才享有話語權，最終打擊科技巨頭的動作，很有可能只會重重舉起輕輕放下。

另隨著歐洲各國啟動第二次封城防疫，宅經濟商機再起，主要受惠者的FAANGM又有機會成為資金避風港，提供股價已跌深的科技股一個重要反攻資金動能。

這個資金邏輯的轉變，對於身為供應鏈及科技股為重的台股來說，自然是個正面加分的利多。若進一步考量今年iPhone 12延後一個月上市，相較去年同期的基期因素，可預期台灣外銷訂單及出口兩大支柱的資通訊及電子產品，將有機會一路旺到二○二一年第一季。

低基期優勢 電子業續旺半年

根據富邦投顧的預估，今年第三季 iPhone整體出貨量為三二一○萬支，年減二九％，第四季出貨七○四○萬支，季增一一九％、年增四％，季增幅相較二○一九年同期的五一％，多了一倍多，蘋概股的旺季效應仍是可以期待。更重要的是，二○二一年第一季出貨五六○○萬支，年增四四％，此將有利二○二一年初外銷接單及出口的數據表現(年增率)，成為科技股的基本面支撐力量。

另在華為受禁令缺料逐步退出智慧型手機市場的預期下，近期三星電子、小米、Oppo及Vivo均開始積極備料，準備接手華為釋放出來的市佔。各品牌廠近倍增的備糧草訂單，不僅持續拉升台灣電子零組件廠的營運動能，也讓原先供需已失衡的半導體市場，供應更為吃緊，缺貨、漲價、搶產能等戲碼未完待續。

產能缺到客戶自願花錢買設備

目前半導體產能有多缺？缺到IC設計指標廠聯發科(2454)，罕見自己掏腰包砸一六．二億元向科林(Lam Research)、佳能、東京威力科創三公司採購半導體設備，再出租給下游代工廠力積電為其生產電源管理晶片。除了表示公司依舊持續看好未來營運外，也預告晶圓代工產能供不應求的情況將持續。

供不應求下一步當然就是漲價，晶圓代工廠聯電(2303)十月底表示，目前產能不足，價格話語權也會較佳，今年八吋晶圓定價已底定，有針對客戶額外增加的需求漲價，十二吋還維持穩定，二○二一年八吋部分也有漲價，同時也證實中芯禁令有帶動轉單效應。市場預期若高通原先下給中芯的電源管理晶片訂單也轉至台廠，恐將排擠其他IC設計廠的訂單，部分晶片未來缺貨、漲價的情況恐將更為嚴重。

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